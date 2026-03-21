Labdarúgó NB INyíregyházaDVTK

A visszavont piros lap sem szegte kedvét a Szparinak a DVTK elleni kiesési rangadón + videó

A Nyíregyháza Spartacus hazai pályán 3-1-re legyőzte a Diósgyőrt a labdarúgó NB I 27. fordulójában. Presztízs, egyben kiesési rangadón fogadta a 11., kieső helyen, mögötte négy ponttal álló ősi riválisát Bódog Tamás csapata. Az első félidőben a vendégek játszottak kapura veszélyesebben, a másodikban a nyírségiek váltottak, s eldöntötték a mérkőzést. A játékvezető visszavonta a diósgyőri Bárdos Bence kiállítását, emberelőny nélkül is jobb volt a házigazda. A Nyíregyháza eltávolodott a kieső zónától, a DVTK-val szemben immár hét pont az előnye.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 21. 16:01
A nyíregyházi Muhamed Tijani lett a kiesési rangadó hőse Forrás: Facebook/Nyíregyháza Spartacus
Az MTK pénteki, Paks elleni vereségével és a saját idegenbeli sikerével nagyot léphetett volna előre a Diósgyőr az NB I-ben való bennmaradásért vívott harcban. A nyíregyházi kiesési rangadó ugyanakkor komoly veszélyt hordozott magában, mert egy vereséggel hétpontos hátrányba kerülhetett az edzőváltás után új sportigazgatót is kinevező DVTK a Spartacushoz képest. A két csapat korábbi két mérkőzését a szezonban a borsodiak nyerték meg, akik most úgy érkeztek a szabolcsi vármegyeszékhelyre, hogy négy forduló óta nyeretlenek voltak.

Az első félidőben működött Nebojsa Vignjevics terve a kiesési rangadón. Forrás: Facebook/DVTK

Közel telt ház, mintegy hétezer néző előtt léptek pályára a csapatok a nyíregyházi Városi Stadionban, ahol a bojkottjukat felfüggesztő DVTK-drukkerek is képviseltették magukat. Nebojsa Vignjevics nyerési kényszerben lévő vendégcsapata kezdett aktívabban. Ante Roguljics ígéretes helyzetből a sorfalba lőtt egy szabadrúgást, majd Alexander Minguez Vallejo távoli lövése kerülte el centikkel Kovács Dániel kapuját. Az első negyedóra végén jutott el először a kapuig a Szpari, ám Katona Bálint 20 méterről a vendégszurkolók közé lőtte a labdát. Éledezett Bódog Tamás együttese, Nemanja Antonov kapura csavart szögletét önfeláldozóan mentette fejjel Tamás Márk. Az alapvetően kevés helyzetet hozó első félidő végén Pető Milán közeli emelésébe beledobta magát a nyíregyházi kapus, nagyot mentett. 

Felpörgött a Nyíregyháza–Diósgyőr kiesési rangadó

A Nyíregyháza óriási gólszerzési esélyt szalasztott el a második játékrész legelején. A csereként beállt Manner Balázs remekül gurított középre balról, az érkező Mohamed Tijani ajtó-ablak ziccerben a diósgyőri kapust, Karlo Senticet találta el. Ha a vezetést nem is szerezte meg a Spartacus, kis híján emberelőnybe került. Bárdos Bence magasra nyújtott lábbal veszélyeztette Manner térdét és sípcsontját, amiért előbb kiállította dr. Csonka Bence játékvezető, majd videózás után csak sárga lapot adott. 

Az 55. percben megszületett a gól: Antonov szögletét Tijani középre, Katona Levente közelről a hálóba fejelte (1-0). Pont a hazai ultrák előtt szerezte meg szezonbeli első találatát a nyíregyházi védő.

Szintén fejelt egyenlíthetett volna a vendégcsapat, Bényei Ágoston a kapus mozgásával ellentétes irányba bólintott, alig ment mellé, miközben Kovács dermedten imádkozott.

A 72. percben megduplázta az előnyét Bódog Tamás csapata. Sentic kapus eladta a labdát, Tijani 21 méterről bal belsővel nagy erővel a léc alá lőtt (2-0). 

A 81. percben is a nigériai volt eredményes. Antonov ismét kapura csavart szögletét üggyel-bajjal védte Sentic, a kipattanót bepasszolta a Slavia Praha kölcsöncsatára. Tijani –négy gól nélküli bajnoki után – a 9. NB I-es mérkőzésen hatodszor talált a kapuba. 

A két tábor még szópárbajt vívott, a pályán egyoldalúvá vált a meccs, s még a vendégek örülhetnek, hogy nem kaptak nagyobb verést. A végén Sajbán Máté kihasználta Jovanov rossz átvételét, és szépített.

A Nyíregyháza Spartacus hazai pályán 3-1-re legyőzte a Diósgyőrt a labdarúgó NB I 27. fordulójában. A 9. helyezett Szpari eltávolodott a kieső zónától, a 11. DVTK-val szemben immár hét pont az előnye. Az öt meccse nyeretlen borsodiak a három ponttal jobban álló MTK-val vívnak ádáz harcot a bennmaradásért.

NB I, 27. forduló

péntek:

szombat:

  • Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 3-1 (0-0), Városi Stadion, 7093 néző, jv.: dr. Csonka, gólszerző: Katona L. (55.), Tijani (72 és 81.), illetve Sajbán (88.)
  • Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 16.30

vasárnap:

  • Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC 14.30
  • Kazincbarcika SC–ETO FC, Miskolc 16.45
  • Kisvárda–Ferencvárosi TC 19.15

 

