Bognár György még a kiválóan védő kapusa teljesítményében is talált hibát

A magyar első osztály két legrosszabb formájában lévő csapata játszotta az NB I 27. fordulójának péntek esti nyitómeccsét. A Paks végül megtörte a jeget, és hét nyeretlenül megvívott bajnoki után – öt vereség és két döntetlen – 2-0-ra legyőzte az MTK-t. A tolnaiak trénere, Bognár György ugyan megdicsérte a siker egyik fő letéteményesét, a most debütáló Gyetván Márkot, ám azonnal lehűtötte a bravúrt bravúrra halmozó fiatal kapust, mondván, van, amit még alaposan gyakorolnia kell.

Molnár László
2026. 03. 21. 8:47
A paksiak ifjú kapuvédője, Gyetván Márk pazarul mutatkozott be az NB I-ben Forrás: paksifc.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A labdarúgó NB I 27. fordulója azzal a párosítással kezdődött péntek este, amely az utóbbi években ritkán hozott unalmas összecsapást. Ugyanakkor mostanában mind az MTK, mind pedig a Paks igencsak gyenge formában futballozott: mindkét csapat egy hetes nyeretlenségi sorozat után érkezett el oda, hogy egymás ellen próbálják megszakítani mindezt. Végül egy felejthető meccsen a tolnaiak Szendrei és Böde góljával 2-0-ra nyertek, megszakítva ezzel a negatív sorozatukat, és a megszerzett három ponttal – mégha átmenetileg is – felugrott a tabella negyedik helyére, és ismét megpróbál bejelentkezni a dobogó harmadik fokáért zajló versenyfutásba.

A Paks Szendrei és Böde góljával legyőzte az MTK csapatát. Forrás: Paksifc.hu

A Paks újonc kapusa még azt is kivédte, amit mások már bent láttak

A tolnaiak győzelmének fő letéteményese azonban nem a két góllövő volt, hanem a 21 éves Gyetván Márk, aki a kék-fehérek ellen debütált a Paks kapujában. A fiatal kapuvédő egészen fantasztikus teljesítményt nyújtott, ő lett a meccs embere.

Gyetván Márk statisztikája

  • osztályzat: 9,3
  • passzpontosság: 52% (25-ből 13 ment csapattárshoz)
  • 39 alkalommal avatkozott játékba
  • 5 bravúros védése volt

Gyetván tehát bizonyította, hogy jól döntött Bognár György, amikor lehetőséget biztosított neki, bravúrt bravúrra halmozott, és kapott gól nélkül lehozta első NB I-es bajnoki meccsét.

– Nagyon örülök a lehetőségnek, köszönöm a mesternek, hogy bizalmat szavazott nekem. Nem izgultam különösebben, hiszen ez is egy olyan mérkőzés, mint a többi. A győzelemnek természetesen nagyon örülünk, kellett már. 

Volt egy lövés, ami a tizenhatoson belül megpattant, és sikerült kitolnom – az, illetve az első gól voltak azok a fordulópontok,

amelyek után szerintem mindenki érezte, hogy meg fogjuk nyerni ezt a mérkőzést – fogalmazott a klub hivatalos honlapján a 21 éves kapuvédő.
 

Bognár György csapata megszakította a negatív sorozatát, az edző szerint noha jól védett fiatal kapusa, van még mit gyakorolnia
Bognár György csapata megszakította a negatív sorozatát, az edző szerint noha jól védett fiatal kapusa, van még mit gyakorolnia. Fotó: Paksifc.hu

Bognár György így is talált hibát kapusa teljesítményével

A paksiak vezetőedzője szívéről nagy kő esett le, hogy hét nyeretlen bajnokit követően végre három pontot szerzett a csapata. Mint a találkozót követően az M4 Sport riporterének elmondta, az utóbbi időben többször is jobban játszottak, mint az ellenfél, mégsem nyertek, most viszont fordult a kocka, és sikerült legyőzniük a jobban játszó ellenfelet. Igaz, csapata teljesítményét nem ragozta túl... 

– Örülünk, hogy hosszú idő után ismét meg tudtunk nyerni egy mérkőzést, szakmailag elég is ennyi ebből szerintem. A két sérülés, illetve Hahn János is, akinek felrepedt a homloka, bár az ő esetében még lehetett játszani. Viszont aggasztó Windcker Joci bordasérülése, és Lenzsér az első percben valószínűleg súlyos sérülést szenvedett. A kéthetes szünet alatt ezek a sérülések biztosan nem jönnek rendbe, de létszámban szerencsére elegen vagyunk – értékelt Bognár.

A paksiak vezetőedzője a sérülések miatt jelenleg azt sem tudja, miként fognak felállni a következő fordulóban, de nem idegeskedik emiatt. 

A múlt héten és az azt megelőző mérkőzésen is úgy látta, hogy jön ki a gödörből a csapata. Kifejezetten örül annak, hogy bár a játékuk akadozott, nagyon lelkesen és fegyelmezetten küzdöttek játékosai. Természetesen nem ment el fiatal kapusának teljesítménye mellett sem.

– Gyetván jól teljesített, volt egy-két szép védése, de a kézből történő kirúgásokat még gyakorolni kell, mert azok nem mentek – szúrt oda úgy igazán bognárosan a Paks vezetőedzője.

 NB I, 27. forduló

péntek:

  • MTK Budapest–Paksi FC 0-2 (0-1), Hungária körút, 3522 néző, jv.: Berke. Gólszerzők: Szendrei (32.), Böde (83.)

szombat:

  • Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 14.00
  • Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 16.30

vasárnap:

  • Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC 14.30,
  • Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC, Miskolc 16.45,
  • Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC 19.15

A bajnoki tabellát itt lehet megtekinteni.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.