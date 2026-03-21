Bognár György még a kiválóan védő kapusa teljesítményében is talált hibát

A labdarúgó NB I 27. fordulója azzal a párosítással kezdődött péntek este, amely az utóbbi években ritkán hozott unalmas összecsapást. Ugyanakkor mostanában mind az MTK, mind pedig a Paks igencsak gyenge formában futballozott: mindkét csapat egy hetes nyeretlenségi sorozat után érkezett el oda, hogy egymás ellen próbálják megszakítani mindezt. Végül egy felejthető meccsen a tolnaiak Szendrei és Böde góljával 2-0-ra nyertek, megszakítva ezzel a negatív sorozatukat, és a megszerzett három ponttal – mégha átmenetileg is – felugrott a tabella negyedik helyére, és ismét megpróbál bejelentkezni a dobogó harmadik fokáért zajló versenyfutásba.

A Paks Szendrei és Böde góljával legyőzte az MTK csapatát. Forrás: Paksifc.hu

A Paks újonc kapusa még azt is kivédte, amit mások már bent láttak

A tolnaiak győzelmének fő letéteményese azonban nem a két góllövő volt, hanem a 21 éves Gyetván Márk, aki a kék-fehérek ellen debütált a Paks kapujában. A fiatal kapuvédő egészen fantasztikus teljesítményt nyújtott, ő lett a meccs embere.

Gyetván Márk statisztikája

osztályzat: 9,3

passzpontosság: 52% (25-ből 13 ment csapattárshoz)

39 alkalommal avatkozott játékba

5 bravúros védése volt

Gyetván tehát bizonyította, hogy jól döntött Bognár György, amikor lehetőséget biztosított neki, bravúrt bravúrra halmozott, és kapott gól nélkül lehozta első NB I-es bajnoki meccsét.

– Nagyon örülök a lehetőségnek, köszönöm a mesternek, hogy bizalmat szavazott nekem. Nem izgultam különösebben, hiszen ez is egy olyan mérkőzés, mint a többi. A győzelemnek természetesen nagyon örülünk, kellett már.

Volt egy lövés, ami a tizenhatoson belül megpattant, és sikerült kitolnom – az, illetve az első gól voltak azok a fordulópontok,

amelyek után szerintem mindenki érezte, hogy meg fogjuk nyerni ezt a mérkőzést – fogalmazott a klub hivatalos honlapján a 21 éves kapuvédő.



Bognár György csapata megszakította a negatív sorozatát, az edző szerint noha jól védett fiatal kapusa, van még mit gyakorolnia. Fotó: Paksifc.hu

Bognár György így is talált hibát kapusa teljesítményével

A paksiak vezetőedzője szívéről nagy kő esett le, hogy hét nyeretlen bajnokit követően végre három pontot szerzett a csapata. Mint a találkozót követően az M4 Sport riporterének elmondta, az utóbbi időben többször is jobban játszottak, mint az ellenfél, mégsem nyertek, most viszont fordult a kocka, és sikerült legyőzniük a jobban játszó ellenfelet. Igaz, csapata teljesítményét nem ragozta túl...