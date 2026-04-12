Egymásnak estek a játékosok Barcelonában, Lamine Yamal reakciója olaj a tűzre

A Real Madrid pénteki botlása után a Barcelona az Espanyol elleni sikerével már kilencpontosra növelte az előnyét a La Liga tabellájának élén. A katalánok Ferrán Torres duplájával kétgólos előnyben voltak a szünetben, majd ugyan a spanyol játékos érvénytelenített találata után szépítettek a vendégek, Lamine Yamal és Marcus Rashford a hajrában beállította a 4-1-es végeredményt. Hansi Flick együttese tehát győzelemmel utazhat az Atlético Madrid elleni keddi BL-negyeddöntős visszavágóra, amelyet a szombaton tartalékosan felállt fővárosiak sevillai vereség után, de 2-0-s előnyből várhatnak.

Manolo González (balra) és Hansi Flick között nem volt vita, a Barcelona és az Espanyol játékosai között már annál inkább. Forrás: NurPhoto/URBANANDSPORT

Flick az Espanyol legyőzése után is még óvatosan fogalmazott a bajnoki címmel kapcsolatban, és kijelentette, hogy csapatának nem csodára, „csupán" tökéletes játékra van szüksége a továbbjutáshoz a Bajnokok Ligájában. A német tréner megerősítette, hogy a kényszerűségből lecserélt Gerard Martín sérülése nem súlyos, Yamalt pedig eredetileg pihentetni akarta, de amikor a lecserélését tervezte, épp akkor szépített az Espanyol, így inkább végig a pályán hagyta játékosát.

A Barcelona sikere után Gavi és Yamal nem lett az Espanyol-szurkolók kedvence

Ennél jóval nagyobb port kavart Spanyolországban az Espanyol-játékos Pol Lozano értékelése a mérkőzés után. A Joao Cancelóval is összeszólalkozott 26 éves középpályás azután nyilatkozott, hogy Gavi és Pere Milla lefújást követő szócsatája után szét kellett választani a futballistákat, majd pedig a Barcelona játékosai aközben jártak örömtáncot a Camp Nou közönsége előtt, hogy a szurkolók a városi riválist szidalmazó rigmusokat skandáltak.

Azt hiszem, most mindenki láthatta, hogy mennyire nem tanúsítanak tiszteletet más profi játékosok iránt. Nincs mit hozzátennem

– mondta Lozano, majd külön kérdésre utalt rá, hogy ezzel főleg a vendégeket gúnyoló Gavira célzott.

Az Espanyolt irányító Manolo González visszafogottabban, de szintén odaszúrt a győzelmet csak az utolsó percekben bebiztosító, ennek ellenére fölényeskedve ünneplő Barcelonának – ugyanakkor a vezetőedző elmondása szerint a vereséget akkor is el kell viselniük, ha legyőzőik kinevetik őket.