Egymásnak estek a játékosok Barcelonában, Lamine Yamal reakciója olaj a tűzre

A spanyol labdarúgó-bajnokság 31. fordulójának szombati játéknapján a Barcelona közelebb került a címvédéshez, miután legyőzte az Espanyol együttesét. A találkozó hangulata városi rangadóhoz méltó volt, a feszültség utána is megmaradt. Pol Lozano nyilatkozata és Lamine Yamal posztja még tovább szította a tüzet.

2026. 04. 12. 6:46
Pol Lozano (balra) és Lamine Yamal a Barcelona és az Espanyol bajnokiján Fotó: AFP/Josep Lago
A Real Madrid pénteki botlása után a Barcelona az Espanyol elleni sikerével már kilencpontosra növelte az előnyét a La Liga tabellájának élén. A katalánok Ferrán Torres duplájával kétgólos előnyben voltak a szünetben, majd ugyan a spanyol játékos érvénytelenített találata után szépítettek a vendégek, Lamine Yamal és Marcus Rashford a hajrában beállította a 4-1-es végeredményt. Hansi Flick együttese tehát győzelemmel utazhat az Atlético Madrid elleni keddi BL-negyeddöntős visszavágóra, amelyet a szombaton tartalékosan felállt fővárosiak sevillai vereség után, de 2-0-s előnyből várhatnak.

Manolo González (balra) és Hansi Flick között nem volt vita, a Barcelona és az Espanyol játékosai között már annál inkább. Forrás: NurPhoto/URBANANDSPORT

Flick az Espanyol legyőzése után is még óvatosan fogalmazott a bajnoki címmel kapcsolatban, és kijelentette, hogy csapatának nem csodára, „csupán" tökéletes játékra van szüksége a továbbjutáshoz a Bajnokok Ligájában. A német tréner megerősítette, hogy a kényszerűségből lecserélt Gerard Martín sérülése nem súlyos, Yamalt pedig eredetileg pihentetni akarta, de amikor a lecserélését tervezte, épp akkor szépített az Espanyol, így inkább végig a pályán hagyta játékosát.

A Barcelona sikere után Gavi és Yamal nem lett az Espanyol-szurkolók kedvence

Ennél jóval nagyobb port kavart Spanyolországban az Espanyol-játékos Pol Lozano értékelése a mérkőzés után. A Joao Cancelóval is összeszólalkozott 26 éves középpályás azután nyilatkozott, hogy Gavi és Pere Milla lefújást követő szócsatája után szét kellett választani a futballistákat, majd pedig a Barcelona játékosai aközben jártak örömtáncot a Camp Nou közönsége előtt, hogy a szurkolók a városi riválist szidalmazó rigmusokat skandáltak.

Azt hiszem, most mindenki láthatta, hogy mennyire nem tanúsítanak tiszteletet más profi játékosok iránt. Nincs mit hozzátennem

– mondta Lozano, majd külön kérdésre utalt rá, hogy ezzel főleg a vendégeket gúnyoló Gavira célzott.

Az Espanyolt irányító Manolo González visszafogottabban, de szintén odaszúrt a győzelmet csak az utolsó percekben bebiztosító, ennek ellenére fölényeskedve ünneplő Barcelonának – ugyanakkor a vezetőedző elmondása szerint a vereséget akkor is el kell viselniük, ha legyőzőik kinevetik őket.

A szombaton a gólja mellett két gólpasszt is kiosztó Lamine Yamal a közösségi médiában megosztott bejegyzésével tovább provokálta az ellenfelet, pláne mert ugyanazokat a szavakat („le kell nyelni") használta, mint González:

Barcelona gránátvörös-kék! Le kell nyelni, mint mindig

– írta a Barcelona játékosa.

A Camp Nouban 2009 óta nyeretlen Espanyol a szombati veresége után a spanyol bajnokság tabellájának tizedik helyén áll, az ötödik helytől és a kiesőzónától is hét-hét pontra van.

La Liga, 31. forduló

péntek:

szombat:

  • Real Sociedad–Alavés 3-3 (2-2)
  • Elche–Valencia 1-0 (0-0)
  • FC Barcelona–Espanyol 4-1 (2-0)
  • Sevilla–Atlético Madrid 2-1 (2-1)

vasárnap:

  • Osasuna–Real Betis 14.00
  • Real Mallorca–Rayo Vallecano 16.15
  • Celta Vigo–Real Oviedo 18.30
  • Athletic Bilbao–Villarreal 21.00

hétfő:

  • Levante–Getafe 21.00

A tabella itt érhető el.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

