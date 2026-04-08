A páros döntött Hollandia ellen, de nem pihenhet a magyar válogatott

Bardóczky Kornél szövetségi kapitány együttese Tóth Amarissa vereségével kezdett a Lisszabon külvárosában található Complexo de Tenis do Jamor salakpályáin, majd Bondár Anna kiegyenlített Suzan Lamens legyőzésével. Az 1-1-re álló párharcot lezáró párosmérkőzésen magyar részről Bondár és Nagy Adrienn volt érdekelt, a háló túloldalán pedig Lamens és Koevermans állt.

Nagy Adrienn (jobbra) győztes páros tagja volt. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kovács Tamás

Az 1 óra 33 perces találkozón összesen tízszer nyerték el ellenfelük adogatójátékát a párosok, és mivel a magyaroknak ez hatszor sikerült, végül megnyerték a szoros meccset.

Mivel a keddi esőzések miatt feltorlódott a program Oeirasban, a magyarok hamarosan ismét pályára lépnek, ezúttal a grúzokat legyőző Törökország ellen.