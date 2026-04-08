A páros döntött Hollandia ellen, de nem pihenhet a magyar válogatott

Bondár Anna és Nagy Adrienn megnyerte a párosmérkőzést, így a magyar női teniszválogatott 2-1-re legyőzte Hollandiát a Billie Jean King-kupa euroafrikai zóna I-es csoportjának portugáliai tornáján.

2026. 04. 08. 18:42
Bondár Anna egyéniben és párosban is nyert a hollandok ellen Fotó: Matthew Stockman Forrás: Getty Images North America/AFP
Bardóczky Kornél szövetségi kapitány együttese Tóth Amarissa vereségével kezdett a Lisszabon külvárosában található Complexo de Tenis do Jamor salakpályáin, majd Bondár Anna kiegyenlített Suzan Lamens legyőzésével. Az 1-1-re álló párharcot lezáró párosmérkőzésen magyar részről Bondár és Nagy Adrienn volt érdekelt, a háló túloldalán pedig Lamens és Koevermans állt.

Nagy Adrienn (jobbra) győztes páros tagja volt. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kovács Tamás

Az 1 óra 33 perces találkozón összesen tízszer nyerték el ellenfelük adogatójátékát a párosok, és mivel a magyaroknak ez hatszor sikerült, végül megnyerték a szoros meccset.

Mivel a keddi esőzések miatt feltorlódott a program Oeirasban, a magyarok hamarosan ismét pályára lépnek, ezúttal a grúzokat legyőző Törökország ellen.

Billie Jean King-kupa, 1. forduló, B csoport

Magyarország–Hollandia 2-1 
Tóth Amarissa–Anouk Koevermans 6:2, 1:6, 6:7 (2-7) 
Bondár Anna–Suzan Lamens 7:6 (7-5), 6:1 
Bondár Anna, Nagy Adrienn–Suzan Lamens, Anouk Koevermans 6:4, 6:4 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
