Marozsán Fábián fájdalmas hírrel szembesült Romániában

Nem jutott be pályafutása első ATP-döntőjébe a legmagasabban rangsorolt magyar teniszező. Marozsán Fábián a 613 ezer euró (234 millió forint) összdíjazású bukaresti salakpályás tenisztorna szombati elődöntőjében három játszmában kikapott esélytelenebbnek tartott spanyol ellenfelével szemben.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 18:13
Marozsán Fábián karrierje első ATP-fináléjáért lépett pályára Fotó: NurPhoto/Robert Szaniszlo
A világranglistán 47. Marozsán Fábián a januári Australian Open után hatból öt mérkőzést elveszített, így érkezett meg Romániába. A bukaresti salakpályás ATP 250-es tornán aztán a magyar teniszező pénteken két mérkőzést is játszott, és akkor a görög Sztefanosz Szakellaridisz (225.), majd a német Daniel Altmaier (52.) ellen is két játszmában tudott győzni. A szombati elődöntőben a spanyol Daniel Mérida Aguilar (136.) várt rá.

Marozsán Fábián a salakszezont Bukarestben kezdte, de a magyar teniszező első ATP-döntőjére még várni kell (Fotó: NurPhoto/Robert Szaniszlo)

Nincs újabb magyar döntős a bukaresti ATP-tenisztornán

Bukarestben magyarként Noszály Sándor, Balázs Attila és Fucsovics Márton is járt már elődöntőben az elmúlt évtizedekben – utóbbi 2024-ben meg is nyerte a versenyt, majd tavaly is négy közé jutott. Marozsánnak ez volt pályafutása harmadik ATP-elődöntője, de először várta azt favoritként: tavaly Münchenben a német Alexander Zverev, idén Aucklandben pedig a cseh Jakub Mensík állította meg őt. 

Ám ezúttal sem sikerült bejutnia karrierje első ATP-fináléjába, hiszen a 26 éves magyar játékos 130 perc alatt, 6:7 (4-7), 6:3, 6:1 arányban kikapott az öt évvel fiatalabb spanyol riválistól.

Az első játszmában Marozsán Fábián 4:4-nél elvesztette a saját adogatását, ám két játszmalabdát hárítva rögtön visszabrékelt, majd a saját hatodik szettpontját kihasználva rövidítésben jutott vezetéshez. Mérida Aguilart ez nem törte össze, és a második játszma közepén kiharcolt brékkel egyenlített – száz perc után jöhetett a döntő felvonás. A harmadik szettben folytatta a jó játékot a spanyol teniszező, rögtön 2:0-s előnybe került, majd 3:1-nél ismét elvette Marozsán szerváját, és az elődöntő során 17 bréklabdát elszalasztó magyar játékosnak innen már nem volt visszaút.

A selejtezőből érkezett Daniel Mérida Aguilar jutott be karrierje első ATP-döntőjébe, ahol a Fucsoviccsal szembeni 2024-es fináléban alulmaradó argentin Mariano Navone (60.) vár rá.

Marozsán Fábián következő ellenfele így is ismert

A magyar teniszező sokat nem pihenhet, a jövő héten kezdődő monte-carlói salakpályás ATP 1000-es tenisztorna nyitókörében visszavághat Mensíknek (26.) a januári vereségért. A legjobb 32 közé jutásért Fucsovics Márton (51.) a chilei Alejandro Tabilo (39.) ellen játszik a mestertornán.

A magyar női teniszezők közül a jelenlegi hétvégén Bondár Anna a lengyel Magdalena Frech oldalán párosban döntős a charlestoni salakpályás tornán, míg Udvardy Panna a bogotai salakpályás versenyen kolumbiai párospartnere, Emiliana Arango ellen csap össze egyesben a fináléba kerülésért. Bondár és Udvardy – Gálfi Dalma, Tóth Amarissa és Stollár Fanny mellett – jövő héten a Billie Jean King Kupa Euroafrikai zóna I-es csoportjának portugáliai tornáján vesz részt a magyar női teniszválogatott tagjaként.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
