Marozsán Fábián fájdalmas hírrel szembesült Romániában

A világranglistán 47. Marozsán Fábián a januári Australian Open után hatból öt mérkőzést elveszített, így érkezett meg Romániába. A bukaresti salakpályás ATP 250-es tornán aztán a magyar teniszező pénteken két mérkőzést is játszott, és akkor a görög Sztefanosz Szakellaridisz (225.), majd a német Daniel Altmaier (52.) ellen is két játszmában tudott győzni. A szombati elődöntőben a spanyol Daniel Mérida Aguilar (136.) várt rá.

Marozsán Fábián a salakszezont Bukarestben kezdte, de a magyar teniszező első ATP-döntőjére még várni kell (Fotó: NurPhoto/Robert Szaniszlo)

Nincs újabb magyar döntős a bukaresti ATP-tenisztornán

Bukarestben magyarként Noszály Sándor, Balázs Attila és Fucsovics Márton is járt már elődöntőben az elmúlt évtizedekben – utóbbi 2024-ben meg is nyerte a versenyt, majd tavaly is négy közé jutott. Marozsánnak ez volt pályafutása harmadik ATP-elődöntője, de először várta azt favoritként: tavaly Münchenben a német Alexander Zverev, idén Aucklandben pedig a cseh Jakub Mensík állította meg őt.

Ám ezúttal sem sikerült bejutnia karrierje első ATP-fináléjába, hiszen a 26 éves magyar játékos 130 perc alatt, 6:7 (4-7), 6:3, 6:1 arányban kikapott az öt évvel fiatalabb spanyol riválistól.

Az első játszmában Marozsán Fábián 4:4-nél elvesztette a saját adogatását, ám két játszmalabdát hárítva rögtön visszabrékelt, majd a saját hatodik szettpontját kihasználva rövidítésben jutott vezetéshez. Mérida Aguilart ez nem törte össze, és a második játszma közepén kiharcolt brékkel egyenlített – száz perc után jöhetett a döntő felvonás. A harmadik szettben folytatta a jó játékot a spanyol teniszező, rögtön 2:0-s előnybe került, majd 3:1-nél ismét elvette Marozsán szerváját, és az elődöntő során 17 bréklabdát elszalasztó magyar játékosnak innen már nem volt visszaút.

[Q] Merida flips it 6-7(4), 6-3, 6-1 over Marozsan to reach his first final in Romania!#TiriacOpen2026 pic.twitter.com/cGxdjIwJMY — ATP Tour (@atptour) April 4, 2026

A selejtezőből érkezett Daniel Mérida Aguilar jutott be karrierje első ATP-döntőjébe, ahol a Fucsoviccsal szembeni 2024-es fináléban alulmaradó argentin Mariano Navone (60.) vár rá.

Marozsán Fábián következő ellenfele így is ismert

A magyar teniszező sokat nem pihenhet, a jövő héten kezdődő monte-carlói salakpályás ATP 1000-es tenisztorna nyitókörében visszavághat Mensíknek (26.) a januári vereségért. A legjobb 32 közé jutásért Fucsovics Márton (51.) a chilei Alejandro Tabilo (39.) ellen játszik a mestertornán.