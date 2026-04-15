Most bosszút állhat Bondár Anna az őt lenácizó ukrán Olijnyikován

Miután az ATP és a WTA felfüggesztette az összes orosz és fehérorosz tenisztornát, az oroszok 2022 végén, Szentpéterváron rendeztek egy viadalt. Az első ilyen eseményen pályára lépett Bondár Anna is, ez pedig rosszallást váltott ki Olekszandra Olijnyikovából. A február elején, Kolozsváron rendezett női torna második fordulója előtt hirtelen leporolta a több mint hároméves esetet, és közölte, nem fog kezet ellenfelével a mérkőzés végén. Hangsúlyozta, hogy a magyar teniszező azok után vett részt a versenyen, hogy a világ már tudomást szerzett az orosz hadsereg által elkövetett tömeges bűncselekményekről. Nem tudjuk, hogy a közjáték mennyire zavarta meg Bondár Annát, de kettejük akkori meccsét végül Olijnyikova nyerte 6:4,6:4-re, és a kézfogás valóban elmaradt a találkozót követően.

Olekszandra Olijnyikova kinézete és kommunikációja is harcias, Bondár Anna gyalázásával túl messzire ment Kolozsváron az ukrán teniszező

Bondár Anna most nemes bosszút állhat az őt lenácizó ukránon

A 25 éves Olijnyikova jóval tovább ment akkor, mint azt a jó ízlés megengedné, ugyanis meglehetősen propagandisztikus párhuzammal állt elő tettének magyarázatául: – 2022 decemberében Oroszországba utazni, teniszezni, és elfogadni a Gazprom által adott pénzt erkölcsi szempontból egyenértékű azzal, mintha 1941-ben a náci Németországban szerepelnének, és az auschwitzi és treblinkai haláltáborokban meggyilkolt zsidóktól elvett ékszerekkel fizetnének – fogalmazott az ukrán.

Bondár Anna megpróbálta kivonni magát Olijnyikova tette alól, és

most eljött a pillanat, hogy méltó módon torolja meg az ukrán viselkedését.

Ugyanis ahogy februárban Kolozsváron, úgy most a franciaországbeli Rouenben is összekerültek a második fordulóban. Bondár – miután a 6. kiemelt indonéz Tjen visszalépett – az ellen a francia Harmony Tan ellen lépett pályára, aki 2022-ben legyőzte 7:5, 1:6, 7:6-ra a wimbledoni tornán Serena Williamset.

Nos, Bondárt nem zavarta meg különösen az ellenfélcsere, és a világranglista 65. helyén álló magyar teniszező végül 140 perces csatát követően 6:2, 4:6, 6:0-ra verte a franciát, így bejutott a nyolcaddöntőbe. Oda, ahol talán az esztendő legpikánsabb összecsapása következik, ugyanis Bondár nem mással csap össze, mint Olijnyikovával, aki az osztrák Taggert verte 129 perc alatt 6:3, 4:6, 6:4-re úgy, hogy az osztrák a döntő játszmában már 4-1-re vezetett az ukrán ellen.

Egyelőre nincs semmilyen hír arról, hogy Olijnyikova mire készül majd magyar ellenfele ellen.