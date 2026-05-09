Átok ül Bulgárián: megszakították a Girót, a mentőké volt az elsőbbség

Silva történelmet írt, és átvette a rózsaszín trikót a Girón

A sprintből Guillermo Thomas Silva jött ki a legjobban. Az XDS Astana Team 24 éves uruguayi versenyzője 5:39:25 órás idővel nyerte meg a második szakaszt, megelőzve a német Florian Storkot és az olasz Giulio Cicconét.

Silva ezzel nemcsak szakaszt nyert, hanem összetettben is átvette a vezetést. Ráadásul történelmi sikert aratott: ő lett az első uruguayi etapgyőztes a háromhetes kerékpáros-körversenyek történetében.

Az összetettben Silva 9:00:23 órás idővel áll az élen, Stork négy másodperc hátránnyal a második, a kolumbiai Egan Bernal pedig azonos különbséggel a harmadik. Vasárnap az utolsó bulgáriai etap következik, a Plovdiv és Szófia közötti 175 kilométeres szakasz, mielőtt a Giro d’Italia mezőnye Olaszország felé veszi az irányt.