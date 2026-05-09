Giro d’ItaliabukásJonas Vingegaard

Átok ül Bulgárián: megszakították a Girót, a mentőké volt az elsőbbség

Második nap, második hatalmas bukás a Giro d’Italián: a bulgáriai nyitány szombaton is drámai jeleneteket hozott. A Burgasz és Veliko Tarnovo közötti 221 kilométeres szakaszon a szakadó esőben többen nagyot estek, a versenyt rövid időre neutralizálták. A legnagyobb esélyes Jonas Vingegaard elszalasztotta a szakaszgyőzelmet, végül az uruguayi Guillermo Thomas Silva nyerte a második etapot, és átvette a rózsaszín trikót.

Magyar Nemzet
2026. 05. 09. 18:50
Jellemző kép a Giro d'Italia második szakasza után, Bulgáriában Forrás: X
Silva történelmet írt, és átvette a rózsaszín trikót a Girón

A sprintből Guillermo Thomas Silva jött ki a legjobban. Az XDS Astana Team 24 éves uruguayi versenyzője 5:39:25 órás idővel nyerte meg a második szakaszt, megelőzve a német Florian Storkot és az olasz Giulio Cicconét.

Silva ezzel nemcsak szakaszt nyert, hanem összetettben is átvette a vezetést. Ráadásul történelmi sikert aratott: ő lett az első uruguayi etapgyőztes a háromhetes kerékpáros-körversenyek történetében.

Az összetettben Silva 9:00:23 órás idővel áll az élen, Stork négy másodperc hátránnyal a második, a kolumbiai Egan Bernal pedig azonos különbséggel a harmadik. Vasárnap az utolsó bulgáriai etap következik, a Plovdiv és Szófia közötti 175 kilométeres szakasz, mielőtt a Giro d’Italia mezőnye Olaszország felé veszi az irányt.

Giro d’Italia, 2. szakasz, Burgasz–Veliko Tarnovo, 221 km:

  1. Guillermo Thomas Silva (uruguayi, XDS Astana Team) 5:39:25 óra
  2. Florian Stork (német, Tudor Pro Cycling Team) azonos idővel
  3. Giulio Ciccone (olasz, Lidl-Trek) azonos idővel

Az összetett állása:

  1. Guillermo Thomas Silva (uruguayi, XDS Astana Team) 9:00:23 óra
  2. Florian Stork (német, Tudor Pro Cycling Team) 4 másodperc hátrány
  3. Egan Bernal (kolumbiai, Netcompany Ineos) 4 másodperc hátrány

...16. Jonas Vingegaard (dán, Team Visma | Lease a Bike) 10 másodperc hátrány

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

