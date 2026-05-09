Súlyos műtéten esett át Bonnie Tyler, mesterséges kómában tartják

Bonnie Tyler walesi származású rockénekesnő kórházba került a portugáliai Faróban, ahol otthona is található. A 74 éves világhírű rockénekesnő az elmúlt napokban sürgős bélműtéten esett át, jelenleg mesterséges kómában tartják.

Magyar Nemzet
2026. 05. 09. 20:05
Bonnie Tyler egyik korábbi koncertjén Forrás: Facebook/Bonnie Tyler
Az 1951-ben született Bonnie Tyler 1977-ben robbant be a zenei életbe a Lost in France című dalával, amely debütáló albumán, a The World Starts Tonight című lemezen jelent meg. Az 1984-es Holding Out for a Hero című slágere ugyanebben az évben szerepelt a Footloose filmzenealbumán is.

Az elmúlt években olyan albumokat adott ki, mint a Wings (2006), a Rocks and Honey (2013), valamint a Between the Earth and the Stars (2020). 2021-ben jelent meg 18. stúdióalbuma, a The Best Is Yet to Come.

Az énekesnő 2023 szeptemberében adta ki önéletrajzi könyvét, a Straight from the Heart című kötetet, amely ötvenéves pályafutását dolgozza fel.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
