Súlyos műtéten esett át Bonnie Tyler, mesterséges kómában tartják

Az 1951-ben született Bonnie Tyler 1977-ben robbant be a zenei életbe a Lost in France című dalával, amely debütáló albumán, a The World Starts Tonight című lemezen jelent meg. Az 1984-es Holding Out for a Hero című slágere ugyanebben az évben szerepelt a Footloose filmzenealbumán is.

Az elmúlt években olyan albumokat adott ki, mint a Wings (2006), a Rocks and Honey (2013), valamint a Between the Earth and the Stars (2020). 2021-ben jelent meg 18. stúdióalbuma, a The Best Is Yet to Come.