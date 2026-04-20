Meghallgatták Verstappen panaszait, fontos változások jönnek a Forma–1-ben

Már az idény első pillanataitól kezdve sok kritika érte a megújult Forma–1-et, főként a pilóták részéről. A leghangosabban Max Verstappen panaszkodott, aki versenyről versenyre elmondta, félresikerültek a változtatások. Mint mondta, a száguldó cirkuszban „antiversenyzés” uralkodott el, és kilátásba helyezte, hogy ha nem történnek jelentős korrekciók, akkor akár el is hagyhatja az F1-et.
Három versenyhétvége után változik a Forma–1
Nos, a változtatásokra nem kellett sokáig várnia a négyszeres világbajnoknak, mindössze három, a Mercedes által megnyert futam után megérkeztek. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) – a kényszerszünetet kihasználva – hetek óta egyeztetett a csapatokkal, a motorgyártók képviselőivel és a versenyzőkkel a szabályok módosításáról, melyeket hétfőn közzé is tettek. Ezek a következők:
- A legfontosabb változások között van az időmérő edzések módosuló energia-visszanyerés paraméterei: az új rendelkezés nyomán csökken a maximális visszatöltés, de annak teljesítménye nő, amitől azt várják, hogy több padlógázas szakaszt teljesítenek majd a pilóták. A szupervisszatöltés maximális teljesítményének növelése a futamokra is vonatkozik majd, aminek köszönhetően a versenyzőknek kevésbé kell majd odafigyelniük az autó elektromos energiájának beosztására.
- A nagydíjakon változtatnak az elektromos rásegítés felső határán is annak érdekében, hogy elkerüljék a váratlan helyeken kialakuló jelentős tempókülönbséget a pilóták között. A gyorsítási zónákban maradnak az eddigi értékek, a körök többi részén viszont csökken a teljesítmény.
- Új biztonsági intézkedéseket vezetnek be a rajtok esetében is: az FIA kifejleszt egy olyan rendszert, ami a tervek szerint felismeri, ha egy autó a kuplung kiengedése után rendellenesen lassan gyorsul. Ilyen esetekben az elektromos rendszer automatikusan rásegít majd a hajtásra, hogy az autó elérje a minimális gyorsulást, így anélkül csökkennek a rajt kockázatai, hogy ez bármilyen versenyelőnyt jelentene. Egy ehhez kapcsolódó vizuális figyelmeztető rendszert is bevezetnek, ami az érintett autókon hátul és oldalt villogó fényeket aktivál, hogy figyelmeztesse a mögöttük haladó versenyzőket.
- Esős körülmények között a köztes abroncsok gumimelegítőinek hőmérsékletét megemelik a versenyzői visszajelzések alapján annak érdekében, hogy javítsák a kezdeti tapadást és a gumik teljesítményét. A hátsó fényrendszereket is egyszerűsítik, egyértelműbb és következetesebb vizuális jelzéseket bevezetve, hogy javuljon a láthatóság és a hátulról érkező versenyzők reakcióideje rossz látási körülmények között.
