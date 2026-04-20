Forma-1Miami NagydíjMax VerstappenFIA

Meghallgatták Verstappen panaszait, fontos változások jönnek a Forma–1-ben

Amióta ráncfelvarráson esett át a száguldó cirkusz, rengeteg a háborgás a bokszutcában. Max Verstappen folyamatosan kritizálta a döntéshozókat, később több pilóta is csatlakozott hozzá, és mint kiderült, a hangjuk a Nemzetközi Automobil-szövetséghez is eljutott. Az FIA a visszajelzések alapján szabályváltoztatásokról döntött, amelyek már a következő állomástól, a Forma–1-es Miami Nagydíjtól érvényesek lesznek.

Magyar Nemzet
2026. 04. 20. 20:03
Max Verstappen és társai panaszai nem találtak süket fülekre Fotó: MARCEL VAN DORST Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Már az idény első pillanataitól kezdve sok kritika érte a megújult Forma–1-et, főként a pilóták részéről. A leghangosabban Max Verstappen panaszkodott, aki versenyről versenyre elmondta, félresikerültek a változtatások. Mint mondta, a száguldó cirkuszban „antiversenyzés” uralkodott el, és kilátásba helyezte, hogy ha nem történnek jelentős korrekciók, akkor akár el is hagyhatja az F1-et.

Sokaknak nem tetszik a Forma–1 2026-os megújulása Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Három versenyhétvége után változik a Forma–1

Nos, a változtatásokra nem kellett sokáig várnia a négyszeres világbajnoknak, mindössze három, a Mercedes által megnyert futam után megérkeztek. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) – a kényszerszünetet kihasználva – hetek óta egyeztetett a csapatokkal, a motorgyártók képviselőivel és a versenyzőkkel a szabályok módosításáról, melyeket hétfőn közzé is tettek. Ezek a következők:

  • A legfontosabb változások között van az időmérő edzések módosuló energia-visszanyerés paraméterei: az új rendelkezés nyomán csökken a maximális visszatöltés, de annak teljesítménye nő, amitől azt várják, hogy több padlógázas szakaszt teljesítenek majd a pilóták. A szupervisszatöltés maximális teljesítményének növelése a futamokra is vonatkozik majd, aminek köszönhetően a versenyzőknek kevésbé kell majd odafigyelniük az autó elektromos energiájának beosztására.
  • A nagydíjakon változtatnak az elektromos rásegítés felső határán is annak érdekében, hogy elkerüljék a váratlan helyeken kialakuló jelentős tempókülönbséget a pilóták között. A gyorsítási zónákban maradnak az eddigi értékek, a körök többi részén viszont csökken a teljesítmény.
  • Új biztonsági intézkedéseket vezetnek be a rajtok esetében is: az FIA kifejleszt egy olyan rendszert, ami a tervek szerint felismeri, ha egy autó a kuplung kiengedése után rendellenesen lassan gyorsul. Ilyen esetekben az elektromos rendszer automatikusan rásegít majd a hajtásra, hogy az autó elérje a minimális gyorsulást, így anélkül csökkennek a rajt kockázatai, hogy ez bármilyen versenyelőnyt jelentene. Egy ehhez kapcsolódó vizuális figyelmeztető rendszert is bevezetnek, ami az érintett autókon hátul és oldalt villogó fényeket aktivál, hogy figyelmeztesse a mögöttük haladó versenyzőket.
  • Esős körülmények között a köztes abroncsok gumimelegítőinek hőmérsékletét megemelik a versenyzői visszajelzések alapján annak érdekében, hogy javítsák a kezdeti tapadást és a gumik teljesítményét. A hátsó fényrendszereket is egyszerűsítik, egyértelműbb és következetesebb vizuális jelzéseket bevezetve, hogy javuljon a láthatóság és a hátulról érkező versenyzők reakcióideje rossz látási körülmények között.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.