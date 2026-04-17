Huszák Alexandra beszélt a szlovák falról, a magyar válogatott még reménykedik + videó

A magyar női jégkorong-válogatott 2-0-ra kikapott Szlovákiától a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban zajló női jégkorong, Divízió I/A-világbajnokság szerdai, harmadik fordulójában. A magyarok hiába lőttek kapura több mint húsz alkalommal, nem tudtak gólt szerezni, az okokra Huszák Alexandra, a magyar válogatott csatára adott magyarázatot.

Kibédi Péter
2026. 04. 17. 5:35
A magyar női jégkorong-válogatott nagy tempójú, szoros mérkőzésen szenvedett 2-0-s vereséget Szlovákiától a divízió 1/A-s világbajnokság harmadik fordulójában. A mieink többször fölényben játszottak, több helyzetet is kialakítottak, de nem tudtak túljárni a kiválóan védő szlovák kapus eszén, miközben a szlovákok fegyelmezett védekezéssel fokozatosan felőrölték a magyar próbálkozásokat. A hajrában két góllal eldöntötték a találkozót, amivel nehéz helyzetbe hozták a magyar csapatot a feljutás szempontjából. 

A játékban kevesebb hiba volt, de Huszák Alexandra szerint képtelenség volt rést találni a kapu elé tömörülő szlovákok között. Fotó: MJSZ

A szlovák falban látja a vereség okát Huszák Alexandra

A magyar csapat legrutinosabb csatára, Huszák Alexandra a mérkőzés után arról beszélt, hogy már előzetesen is tisztában voltak a szlovákok játékerejével és azzal, hogy rendkívül nehéz összecsapás vár rájuk, amit a pályán látottak is visszaigazoltak. Kiemelte, hogy a csapat az első két harmadban jól teljesített, sok helyzetet dolgozott ki, ugyanakkor a szlovákok taktikusan, tömör védekezéssel zárták le a kapu előtti területeket, amit nem sikerült feltörniük. Hozzátette, hogy ez a fajta játék a harmadik harmadban megbosszulta magát, amikor ellenfelük kihasználta lehetőségeit.

Tudtuk, hogy egy nagyon nehéz ellenfél lesz, hisz a szlovák általában mindig egy ilyen mumus csapat, és tudtuk, hogy tényleg az első perctől kezdve mindent bele kell adnunk, és talán az első két harmadban nagyon jól is játszottunk, és rengeteg helyzetünk volt. Talán azt vettem észre, hogy egy olyan taktikai elemet találtak ki ellenünk, hogy konkrétan öt ember volt betömörülve a kapujuk elé, és egyszerűen ezt a falat annyira nem bírtuk áttörni. Sajnos ez a harmadik harmadban visszaütött és találtak két gólt, és sajnos ez lett a vége

 – mondta a lapunknak adott videóinterjúban Huszák Alexandra.

Arra is kitért, hogy a második harmadtól egyre nehezebb volt tiszta lövőhelyzeteket kialakítani, mivel a szlovákok szinte teljesen lezárták a kapu előtti területet. Szerinte ebből tanulnia kell a csapatnak, különösen azért, mert fiatal keretről van szó, amelynek fejlődéséhez ilyen tapasztalatokra is szükség van. 

Csütörtökön szünnap lesz a tornán. A magyarok vasárnap hosszabbítás után 3-2-re nyertek Franciaország ellen, hétfőn 4-0-ra verték Kínát, pénteken 16 órától Olaszországgal, szombaton 19.30-tól pedig Norvégiával találkoznak. Csak az első helyezett jut fel az elitmezőnybe, az utolsó pedig kiesik a divízió I/B-be. Huszák Alexandra a feljutásról csak annyit mondott: 

nyernünk kell a hátralévő két meccsen, a többit meglátjuk.

A Huszák Alexandrával készült videóinterjút itt nézhetik meg:
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

