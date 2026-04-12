Világos üzenetet küldött a magyar válogatott a fájó méltánytalanság után

Presztízsmeccsel kezdte a hazai világbajnokságot a magyar női jégkorong-válogatott. Az ellenfél Franciaország volt, amely a magyar válogatottal ellentétben részt vehetett februárban az olimpiai tornán, habár ugyanúgy második helyen végzett selejtezőcsoportjában, mint drámai veresége után Magyarország. Az oroszok eltiltásának fenntartásáról hozott döntés után azonban nem rendeztek szétlövést a csoportmásodikok között, a nemzetközi szövetség a franciáknak adta a kvótát. A magyar válogatott igyekezett bizonyítani, hogy rossz döntés volt az olimpiát nyeretlenül zárt Franciaország meghívása.

Hazai pályán küzdhet a magyar válogatott azért, hogy egy évvel a kiesés után azonnal visszajusson a női jégkorong-vb elit mezőnyébe Fotó: MJSZ/Jászai-Várhegyi Erna

A divízió I/A-s világbajnokságon hat válogatott vesz részt, az első két helyezett jut a fel az elit mezőnybe, az utolsó jövőre a divízió I/B-ben játszhat. A magyar válogatott a tavalyi kiesés után azonnal visszajutna a legjobbak közé, ahogy Norvégia is, Olaszország feljutóként vesz részt a tornán, amelyen még Kína és Szlovákia is játszik.

Hosszabbításban nyert a franciák ellen a magyar válogatott

A mieink első gólját Dabasi Réka szerezte a tornán, erre a második harmad elején Duvin válaszolt. Lippai Isabel szerezte a következő találatot, erre Aurard révén feleltek a sokszor durván játszó franciák.

A hosszabbításban Kreisz Emma csodás lövéssel megszerezte a győzelmet a magyaroknak. A jó rajt, az üzenetértékű győzelem után hétfő este jön a folytatás Kína ellen, amely sima vereséggel kezdte a vb-t.