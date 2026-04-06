A poklot kellett megjárnia Anglia meggyűlölt futballistenének

A csillagok állása ennél jobban nem is jöhetett volna össze David Beckhamnek. Istenadta tehetségét szigorú édesapja kérlelhetetlen szorgalommal párosította, hamar felfedezték, mindössze 17 évesen már bemutatkozhatott a világ egyik legismertebb klubjának, a Manchester Unitednek a felnőttcsapatában, négy évvel később már válogatott lett, páratlan rúgótechnikája az egész világot meghódította, mellette rendkívül jóképű, a párja a népszerűsége csúcsán lévő Spice Girls lányegyüttes egyik sztárja, Victoria Adams, becenevén Posh Spice volt, a média imádta, az emberek a földkerekség minden pontján rajongtak érte. Aztán jött az 1998-as labdarúgó-vb, annak is az egyik nyolcaddöntője, és a futball egyik istene egy pillanat alatt a pokolban találta magát.

Az 1998-as labdarúgó-vb negatív hőse, David Beckham itt még boldog a szintén világhírű párjával, Victoriával Fotó: KAZUHIRO NOGI/AFP

Anglia nagy reményekkel érkezett meg Franciaországba erre a világbajnokságra. Remek generáció nőtt fel, olyan világklasszisnak számító futballisták alkották a keretét, mint David Seaman, Sol Campbell, Paul Ince, Alen Shearer, Steve McManaman, Gary Neville, Paul Scholes, Michael Owens, Rio Ferdinand és persze David Beckham. A csapat jól kezdett a csoportjában Tunézia legyőzésével, majd kikapott Romániától, viszont legyőzte Kolumbiát, és ezzel simán továbbjutott a kieséses szakaszba.

Glenn Hoddle szövetségi kapitány Beckhamet az első meccsen a kispadon jegelte, rutinosabb játékosokkal, Ince-szel és Battyvel vágott neki a tornának, a második, a románok elleni mérkőzésen viszont már csereként pályára küldte, s a fiatal sztár nem vallott szégyent. A kolumbiaiak ellen már kezdett, és a 30. percben pazar szabadrúgásgóllal tette le a névjegyét. A meccs után azt írta a Daily Mail, hogy „Shearer, Owen, Beckham és a többiek játékának üzenete: reszkess, világ!"

A labdarúgó-vb után megváltozott David Beckham élete

A nyolcaddöntőben Argentína következett 1998. június 30-án. David Beckham ismét helyet kapott a kezdők között, és madarat lehetett volna fogatni vele: megtudta, hogy menyasszonya terhes, és első gyereküket várja. Ő volt a legnagyobb sztár, az Adidas még Dover fehér szikláira is kivetítette a képét a világbajnokság előtt ezzel a felirattal:

„Anglia számít rád”. De volt jobb is, szintén az Adidastól, közvetlenül a meccs előtt, a cég ezzel a szlogennek hirdetett: „Erre az Argentína–Anglia mérkőzésre amiatt fogunk emlékezni, amit egy játékos a lábával tett.”

Nos, mire lement a nap, David Beckhamnél nem volt gyűlöltebb ember szerte Angliában, és éppen azért, amit a lábával tett… A második félidő elején az argentin Diego Simeone fellökte David Beckhamet, ő pedig a földön fekve felemelte a lábát, és kicsit megrúgta ellenfelét, aki azonnal eljátszotta a nagy halált. A dán Kim Milton Nielsen a szabályokat alkalmazva, jó döntést hozva állította ki a szándékosan, indulatból szabálytalankodó sztárt.