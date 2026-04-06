A poklot kellett megjárnia Anglia meggyűlölt futballistenének

Június 11-én a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A 34. rész egy fiatalemberről szól, aki a maga korában a világ talán legismertebb és legnépszerűbb sportembere volt, de egy labdarúgó-vb idején egy pillanat alatt és egy meggondolatlan mozdulat miatt a nemzet hőséből a nemzet árulója lett Angliában. Ez a történet David Beckham pokoljárásáról szól.

Pajor-Gyulai László
2026. 04. 06. 6:54
A mindent eldöntő pillanat, David Beckham szemlátomást érzi, baj van, Diego Simeone pedig eljátssza a nagy halált
A mindent eldöntő pillanat, David Beckham szemlátomást érzi, baj van, Diego Simeone pedig eljátssza a nagy halált Fotó: GERARD CERLES Forrás: AFP
A csillagok állása ennél jobban nem is jöhetett volna össze David Beckhamnek. Istenadta tehetségét szigorú édesapja kérlelhetetlen szorgalommal párosította, hamar felfedezték, mindössze 17 évesen már bemutatkozhatott a világ egyik legismertebb klubjának, a Manchester Unitednek a felnőttcsapatában, négy évvel később már válogatott lett, páratlan rúgótechnikája az egész világot meghódította, mellette rendkívül jóképű, a párja a népszerűsége csúcsán lévő Spice Girls lányegyüttes egyik sztárja, Victoria Adams, becenevén Posh Spice volt, a média imádta, az emberek a földkerekség minden pontján rajongtak érte. Aztán jött az 1998-as labdarúgó-vb, annak is az egyik nyolcaddöntője, és a futball egyik istene egy pillanat alatt a pokolban találta magát.

Ez még a boldog időszak, az 1998-as labdarúgó-vb előtt Victoriával
Az 1998-as labdarúgó-vb negatív hőse, David Beckham itt még boldog a szintén világhírű párjával, Victoriával  Fotó: KAZUHIRO NOGI/AFP

Anglia nagy reményekkel érkezett meg Franciaországba erre a világbajnokságra. Remek generáció nőtt fel, olyan világklasszisnak számító futballisták alkották a keretét, mint David Seaman, Sol Campbell, Paul Ince, Alen Shearer, Steve McManaman, Gary Neville, Paul Scholes, Michael Owens, Rio Ferdinand és persze David Beckham. A csapat jól kezdett a csoportjában Tunézia legyőzésével, majd kikapott Romániától, viszont legyőzte Kolumbiát, és ezzel simán továbbjutott a kieséses szakaszba. 

Glenn Hoddle szövetségi kapitány Beckhamet az első meccsen a kispadon jegelte, rutinosabb játékosokkal, Ince-szel és Battyvel vágott neki a tornának, a második, a románok elleni mérkőzésen viszont már csereként pályára küldte, s a fiatal sztár nem vallott szégyent. A kolumbiaiak ellen már kezdett, és a 30. percben pazar szabadrúgásgóllal tette le a névjegyét. A meccs után azt írta a Daily Mail, hogy „Shearer, Owen, Beckham és a többiek játékának üzenete: reszkess, világ!" 

A labdarúgó-vb után megváltozott David Beckham élete

A nyolcaddöntőben Argentína következett 1998. június 30-án. David Beckham ismét helyet kapott a kezdők között, és madarat lehetett volna fogatni vele: megtudta, hogy menyasszonya terhes, és első gyereküket várja. Ő volt a legnagyobb sztár, az Adidas még Dover fehér szikláira is kivetítette a képét a világbajnokság előtt ezzel a felirattal: 

„Anglia számít rád”. De volt jobb is, szintén az Adidastól, közvetlenül a meccs előtt, a cég ezzel a szlogennek hirdetett: „Erre az Argentína–Anglia mérkőzésre amiatt fogunk emlékezni, amit egy játékos a lábával tett.”

Nos, mire lement a nap, David Beckhamnél nem volt gyűlöltebb ember szerte Angliában, és éppen azért, amit a lábával tett… A második félidő elején az argentin Diego Simeone fellökte David Beckhamet, ő pedig a földön fekve felemelte a lábát, és kicsit megrúgta ellenfelét, aki azonnal eljátszotta a nagy halált. A dán Kim Milton Nielsen a szabályokat alkalmazva, jó döntést hozva állította ki a szándékosan, indulatból szabálytalankodó sztárt. 

Az angolok hiába játszottak emberhátrányban is remekül a folytatásban, hiába tartották 73 percen keresztül az eredményt, a tizenegyespárbajban kiestek. Anglia nagy része szerint azért, mert David Beckham ostoba szabálytalansága miatt kiállíttatta magát. A legjellemzőbb lapvélemény szerint „David Beckham kiejtette Angliát a világbajnokságról”.

A meccs:
XVI. labdarúgó-világbajnokság, nyolcaddöntő: Argentína–Anglia 2-2 (2-2, 2-2, 2-2), tizenegyesekkel: 4-3
Saint-Ètienne, Stade Geoffroy-Guichard, 30.600 néző. Vezette: Kim Milton Nielsen (dán).

Argentína: Roa – Zanetti, Ayala, Vivas, Chamot  – Veron, Almeyda, Simeone (Berti, 91.)– Ortega – Batistuta (Gallardo, 68.), Lopez (Crespo, 68.)
Anglia: Seaman – G. Neville, Adams, Campbell – Anderton (Batty, 97.), Beckham, Ince, Le Saux (Southgate, 71.) – Scholes (Merson, 78.) – Owen, Shearer.

Gól: Batistuta (6,, 11-esből), Zanetti (45.), illetve Shearer (10., 11-esből), Owen (16.). 
Kiállítva: Beckham (47.)

Diego Simeone később beismerte, az angol sztár csak kicsit találta el, ő színészkedett a szenvedésével, direkt úgy esett el, mintha a láb erősen találta volna el, de ez mit sem számított. A másnapi szalagcímek szörnyűek voltak Beckhamre nézve. „Tíz hős oroszlán meg egy hülyegyerek” – fogalmazott Piers Morgan a Daily Mirrortól. Két nappal később az újság már dartstáblás posztermelléklettel is szolgált, a közepén David Beckham arcképével, akit több kisebb, szintén népszerűtlen figura vett körül: például az argentin hadsereg vezére a Falkland-szigeteki háború idejéről, a játékvezető, Kim Milton Nielsen és Jeremy Beadle műsorvezető.

Kegyetlen volt a sajtó David Beckhammel
Kegyetlen volt a sajtó David Beckhammel

És ez még csak a kezdet volt. A csapat kiesett, hazament, de David Beckham alig egy órát töltött hazai földön, repült New Yorkba, ahol Victoria túrázott a Spice Girlsszel. De ennyi is elég volt, hogy ízelítőt kapjon a hangulatból. „Milyen érzés cserbenhagyni egy nemzetet? – kérdezte az egyik riporter a Heathrow repülőtéren keresztülsiető Beckhamtől. – Felfogja egyáltalán, mit tett?”. Beckham szótlanul ment tovább. 

Még a szülei telefonját is lehallgatták

A legdurvább talán az a történet, hogy a délkelet-londoni Falánk Fácán pubban a törzsvendégek saját kabalát raktak össze a világbajnokságra: egy életnagyságú bábut szoknyában és Beckham hetes számú válogatottmezében. Eredetileg így akartak tisztelegni a United sztárja előtt, de az Argentína elleni mérkőzés után az indulatok más irányt vettek. A pub vendégei otromba módon felakasztották a négyszáz fontot érő bábut az épület előtt található állványra. „Csak azt tették, amit egész Anglia érez” – nyilatkozta a kocsmáros. 

A Netflix David Beckhamről szóló sorozatából kiderül, mit élt állt ezekben a hetekben, hónapokban, sőt, években a futballista. Bárhol lépett pályára, 

már a kivonulásnál és a játékosok bemutatásánál elemi erővel zúdult rá a gyűlölet, ő pedig faarccal tette a dolgát. Pedig a szüleit is zaklatta a média, még a telefonjukat is lehallgatták, vele pedig előfordult, hogy az utcán fellökték vagy leköpték.

Illetve a bárhol nem jelenti az Old Traffordot, ahol eleinte inkább csak hűvös volt körülötte a hangulat, de aztán fél évvel később, az Inter elleni Bajnokok Ligája-meccsen a tömeg váratlanul skandálni kezdte a nevét, ő pedig ezt két remek gólpasszal hálálta meg – másnap született meg első gyermeke, Brooklyn. Érdekesség: Diego Simeone az Inter játékosa volt, a két játékos ekkor futott össze először a világbajnokság óta, és a meccs után mezt cseréltek egymással. 

Alex Ferguson, a Manchester United menedzsere egyébként már a világbajnokság után felhívta, és ezt mondta neki: „Ne aggódj, kölyök! A Manchester United játékosa vagy. Majd mi vigyázunk rád, csak ne olvass híreket.” A csapattársai is mögötte álltak, ő pedig egy idő után nem tudott rosszul játszani, Ferguson szerint az 1998–1999-es bajnoki évben David Beckham volt a legjobb játékosa, ami azért is óriási szó, mert a csapat történelmet írt azzal, hogy triplázott: megnyerte a bajnokságot, az FA-kupát és a Bajnokok Ligáját is.

„Ritkán szoktam a múltat példaként emlegetni. A fiatalok biztosan unják a bezzegezést. De azt sajnálom, hogy

Beckham és Giggs nem futballozhatott együtt a fénykorában levő Denis Law-val és George Besttel.”

Bobby Charlton, a Manchester United történetének a leghíresebb angol játékosa

David Beckham két évvel a világbajnokság után csapatkapitánya lett az angol válogatottnak. A 2002-es világbajnokság selejtezőjének utolsó köre előtt Anglia és Németország is 16 ponttal állt, s mivel csak a csoportelső jutott ki egyenes ágon a vb-re, minden egyes pontra szükség volt. Németország 0-0-s döntetlent játszott a finnekkel, míg a Sven-Göran Eriksson irányította angolok igencsak megszenvedtek az Old Traffordon a kétszer is vezetést szerző görögökkel. A 93. percben még 2-1-es előnyben voltak a vendégek, ám ekkor Anglia szabadrúgáshoz jutott. Természetesen David Beckham állt a labda mögé, és parádésan csavarta a labdát a jobb felső sarokba, ezzel egyenes ágon kijuttatva Angliát a 2002-es vb-re. A televíziós kommentátor azonnal azt javasolta, hogy üssék lovaggá a korábban gyűlölt futballistát.

És egész Angliában aligha akadt volna, aki az ország hősétől ezt megtagadta volna.

 

