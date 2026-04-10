LeBron James csúnyán belerondított a magasztos pillanatba, amire már nagyon várt

LeBron James 26 ponttal, 11 gólpasszal és 8 lepattanóval járult hozzá a Los Angeles Lakers győzelméhez, amely 119–103-ra verte a Golden State Warriorst péntek hajnalban. A találkozón azonban nem került sor párharcra régi riválisa és barátja, a minden idők legjobb dobójátékosának tartott Stephen Curry ellen, aki nem lépett pályára, de LeBron James így is sokat tett hozzá, hogy a lefújás után legyen beszédtéma a világsajtóban.

LeBron James és fia történelmet írt

James 17 dobásából 11-et értékesített, és három triplát is dobott. A harmadik negyedben, 6:05-tel a vége előtt rövid időre elhagyta a pályát, miután egy blokk közben – Pat Spencer dobását védve – úgy tűnt, megsérült a keze, de később visszatért. Az NBA-legenda fia, Bronny James is pályára lépett, és ha már apa és fia a parketten volt, egy történelmi pillanatnak is a főszereplőivé váltak.

Az első negyed végén Bronny James passza után LeBron James kosara az NBA történetének első olyan jelenete volt, amikor egy apa a fia átadása után szerzett pontot.

Korábban, pontosabban 2026. március 27-én LeBron adott először gólpasszt Bronny-nak, ami az első alkalom volt a liga történetében, amikor az apa adott gólpasszt a fiának.

A mérkőzés persze nem múlt el közjáték nélkül. Az utolsó negyed végén LeBron Jamesnek odaszólt az egyik szurkoló, ami láthatóan kiborította az NBA történetének legtöbb pontot dobó játékosát.

Nyugodj meg, nyugi! Nézd a meccset

– figyelmeztette a drukkert a Lakers sztárja, aki viszont azt hajtogatta, hogy megnyerték a meccset, nem érti, hogy miért dühös a klasszis kosaras.

A Lakersnél Deandre Ayton 21 ponttal és 5 lepattanóval, Jake LaRavia pedig 16 ponttal, 7 lepattanóval és 4 gólpasszal segítette a csapatot, amely megszakította hárommeccses vereségsorozatát, és sorozatban negyedszer nyert a Warriors otthonában. A Golden State-nél Brandin Podziemski és Nate Williams egyaránt 17 pontot szerzett, miközben a csapat idénybeli 41. kezdőötösével állt fel, és mindössze 10 egészséges játékossal rendelkezett.

Apák és fiúk az NBA-ben

Akár Bill Walton és Luke Walton, Arvydas Sabonis és Domantas Sabonis, vagy Rick Brunson és Jalen Brunson párosát nézzük, az NBA történetében több eredményes apa–fia duó is szerepelt. A 2024/2025-ös alapszakasz kezdetével Bronny James és édesapja, LeBron James lettek az elsők, akik együtt léptek pályára, és egyben az NBA történetének legtöbb pontot szerző apa–fia párosa is.

Igaz, ehhez az idősebb James több mint 43 ezer ponttal járult hozzá, míg a fia még a 200-at sem érte el egyelőre...

Bronny egyébként első pontjait 2024. október 30-án dobta, amikor a Los Angeles Lakers a Cleveland Cavaliers ellen játszott – ez utóbbi LeBron korábbi csapata.

Az NBA történetének legtöbb pontot szerző apa–fia duói (alapszakaszbeli összpontszám alapján):