LeBron James csúnyán belerondított a magasztos pillanatba, amire már nagyon várt

Péntek hajnalban a Los Angeles Lakers 119–103-ra verte a Golden State Warriorst az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) alapszakaszában. Az idegenbeli sikerből LeBron James 26 ponttal és 11 gólpasszal vette ki a részét, és a San Franciscó-i közönség egy történelmi pillanatnak is szemtanúja lehetett. A veterán klasszis fia, Bronny James gólpassza után LeBron James zsákolása az NBA történetének első olyan akciója volt, amikor egy apa a fia asszisztjából szerzett pontot egy meccsen. A felemelő pillanatok után sajnos LeBron James kemény szóváltásba keveredett egy hazai szurkolóval.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 9:49
LeBron James és Bronny James együtt írt történelmet az NBA-ben Fotó: EZRA SHAW Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
LeBron James 26 ponttal, 11 gólpasszal és 8 lepattanóval járult hozzá a Los Angeles Lakers győzelméhez, amely 119–103-ra verte a Golden State Warriorst péntek hajnalban. A találkozón azonban nem került sor párharcra régi riválisa és barátja, a minden idők legjobb dobójátékosának tartott Stephen Curry ellen, aki nem lépett pályára, de LeBron James így is sokat tett hozzá, hogy a lefújás után legyen beszédtéma a világsajtóban.

Fotó: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

LeBron James és fia történelmet írt

James 17 dobásából 11-et értékesített, és három triplát is dobott. A harmadik negyedben, 6:05-tel a vége előtt rövid időre elhagyta a pályát, miután egy blokk közben – Pat Spencer dobását védve – úgy tűnt, megsérült a keze, de később visszatért. Az NBA-legenda fia, Bronny James is pályára lépett, és ha már apa és fia a parketten volt, egy történelmi pillanatnak is a főszereplőivé váltak.

Az első negyed végén Bronny James passza után LeBron James kosara az NBA történetének első olyan jelenete volt, amikor egy apa a fia átadása után szerzett pontot. 

Korábban, pontosabban 2026. március 27-én LeBron adott először gólpasszt Bronny-nak, ami az első alkalom volt a liga történetében, amikor az apa adott gólpasszt a fiának.

A mérkőzés persze nem múlt el közjáték nélkül. Az utolsó negyed végén LeBron Jamesnek odaszólt az egyik szurkoló, ami láthatóan kiborította az NBA történetének legtöbb pontot dobó játékosát. 

Nyugodj meg, nyugi! Nézd a meccset

– figyelmeztette a drukkert a Lakers sztárja, aki viszont azt hajtogatta, hogy megnyerték a meccset, nem érti, hogy miért dühös a klasszis kosaras. 

A Lakersnél Deandre Ayton 21 ponttal és 5 lepattanóval, Jake LaRavia pedig 16 ponttal, 7 lepattanóval és 4 gólpasszal segítette a csapatot, amely megszakította hárommeccses vereségsorozatát, és sorozatban negyedszer nyert a Warriors otthonában. A Golden State-nél Brandin Podziemski és Nate Williams egyaránt 17 pontot szerzett, miközben a csapat idénybeli 41. kezdőötösével állt fel, és mindössze 10 egészséges játékossal rendelkezett.

Apák és fiúk az NBA-ben

Akár Bill Walton és Luke Walton, Arvydas Sabonis és Domantas Sabonis, vagy Rick Brunson és Jalen Brunson párosát nézzük, az NBA történetében több eredményes apa–fia duó is szerepelt. A 2024/2025-ös alapszakasz kezdetével Bronny James és édesapja, LeBron James lettek az elsők, akik együtt léptek pályára, és egyben az NBA történetének legtöbb pontot szerző apa–fia párosa is.

 Igaz, ehhez az idősebb James több mint 43 ezer ponttal járult hozzá, míg a fia még a 200-at sem érte el egyelőre... 

Bronny egyébként első pontjait 2024. október 30-án dobta, amikor a Los Angeles Lakers a Cleveland Cavaliers ellen játszott – ez utóbbi LeBron korábbi csapata.

Az NBA történetének legtöbb pontot szerző apa–fia duói (alapszakaszbeli összpontszám alapján):

  1. LeBron James és Bronny James: LeBron (43 394) + Bronny (170) = 43 564
  2. Dell Curry és Stephen Curry: Dell (12 670) + Stephen (26 493) = 39 163
  3. Joe „Jellybean” Bryant és Kobe Bryant: Joe (5 252) + Kobe (33 643) = 38 895
  4. Mychal Thompson és Klay Thompson: Mychal (12 810) + Klay (17 334) = 30 144
  5. Tim Hardaway és Tim Hardaway Jr.: Tim Hardaway (15 373) + Tim Hardaway Jr. (12 217) = 27 590
  6. Dolph Schayes és Danny Schayes: Dolph (18 438) + Danny (8 780) = 27 218
  7. Rick Barry és Brent Barry: Rick (18 395) + Brent (8 488) = 26 883
  8. Jimmy Walker és Jalen Rose: Walker (11 655) + Rose (13 220) = 24 875
  9. Patrick Ewing és Patrick Ewing Jr.: Patrick Ewing (24 815) + Patrick Ewing Jr. (3) = 24 818
  10. Gary Payton és Gary Payton II: Gary Payton (21 813) + Gary Payton II (2 016) = 23 829

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

