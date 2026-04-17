Él a remény, feljuthat az elitbe a magyar válogatott

A szlovákok elleni 2-0-s szerdai vereség után a magyar női jégkorong-válogatott csak akkor őrizhette meg esélyét az elitbe jutásra, ha pénteken az olaszok, és szombaton a norvégok elleni mérkőzését is megnyeri. Papíron a tavaly még divízió I/B-ben szereplő olaszok ígérkeztek könnyebb ellenfélnek, ugyanakkor az idei, számukra hazai rendezésű téli olimpia előtt sokat léptek előre, ennek egyik eleme volt a honosítás volt: nyolc, olasz gyökerekkel rendelkező, de kanadai vagy amerikai születésű játékossal erősítették meg keretüket. A két csapat múlt hét csütörtöki felkészülését a magyar válogatott nyerte 2-0-ra.

A magyar válogatottnak kőkeményen kellett küzdenie az olaszok ellen, hogy életben maradjanak a feljutási álmai Fotó: MJSZ

A magyar válogatott támadott, de az olaszok szereztek gólt

A magyar válogatott aktívan kezdett, Jókai-Szilágyi már a harmadik percben megszerezhette volna a vezetést, de Durante, ha csak másodjára is, de fogta a korongot. A folytatásban inkább a védekezés került előtérbe, Mayer irányításával stabilan zárt a magyarok hátsó alakzata, miközben Németh Anikó több alkalommal is magabiztosan védett.

A 4. percben azonban egy gyors olasz akció végén Varano lyukat talált a magyar védelmen, hátrányba került a szépszámú közönség biztatta magyar válogatott.

A bekapott találat után Koncz és Seregély révén próbáltak egyenlíteni a magyarok, de nem volt elég hatékony a helyzetkihasználás. A harmad hajrájában Odnoga és Liedt előtt is nagy lehetőség adódott, de az olasz kapus és a védelem közös erővel tisztázni tudott.

A második harmadban a magyar válogatott fokozatosan magához ragadta az irányítást, és a harmad végén a vezetés is nála volt Fotó: MJSZ

A második harmadban a magyar válogatott fokozatosan átvette az irányítást, és több veszélyes helyzetet is kialakított. Metzler, Seregély és Leidt próbálkozásai ugyan még kimaradtak, de egyre nagyobb nyomás nehezedett az olasz kapura.

Ennek a 32. percben lett meg az eredménye: egy vasról kipattanó után Hiezl harcosan értékesítette a lehetőséget, és egyenlített a magyar csapat.

A folytatásban emberelőnybe is kerültek a magyarok, de ezeket a helyzeteket nem sikerült kihasználni, bár Metzler kapuvasig jutott. Hátul ugyanakkor Németh Anikó tartotta meccsben a csapatot, különösen egy nagy, egy az egy elleni védésével. A játékrész végén ismét fórba került a válogatott, de újabb gól már nem született, így döntetlennel zárult a harmad.