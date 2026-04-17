Él a remény, feljuthat az elitbe a magyar válogatott

A magyar női jégkorong-válogatott a végletekig kiélezett küzdelemben 3-2-re nyert a divízió I/A-s világbajnokság negyedik fordulójában Olaszország ellen. A győzelemmel a házigazda magyar válogatott életben tartotta feljutási reményeit a tornán. Szombaton Norvégiával csap össze a vb utolsó meccsén, a feljutáshoz a győzelem mellett a többi eredménynek is kedvezően kell alakulnia.

Kibédi Péter
2026. 04. 17. 18:23
A nagy csata után ünnepelt a magyar válogatott
A szlovákok elleni 2-0-s szerdai vereség után a magyar női jégkorong-válogatott csak akkor őrizhette meg esélyét az elitbe jutásra, ha pénteken az olaszok, és szombaton a norvégok elleni mérkőzését is megnyeri. Papíron a tavaly még divízió I/B-ben szereplő olaszok ígérkeztek könnyebb ellenfélnek, ugyanakkor az idei, számukra hazai rendezésű téli olimpia előtt sokat léptek előre, ennek egyik eleme volt a honosítás volt: nyolc, olasz gyökerekkel rendelkező, de kanadai vagy amerikai születésű játékossal erősítették meg keretüket. A két csapat múlt hét csütörtöki felkészülését a magyar válogatott nyerte 2-0-ra.

A magyar válogatottnak kőkeményen meg kellett küzdenie az olaszok ellen, hogy életben maradjanak feljutási álmai
A magyar válogatottnak kőkeményen kellett küzdenie az olaszok ellen, hogy életben maradjanak a feljutási álmai Fotó: MJSZ

A magyar válogatott támadott, de az olaszok szereztek gólt

A magyar válogatott aktívan kezdett, Jókai-Szilágyi már a harmadik percben megszerezhette volna a vezetést, de Durante, ha csak másodjára is, de fogta a korongot. A folytatásban inkább a védekezés került előtérbe, Mayer irányításával stabilan zárt a magyarok hátsó alakzata, miközben Németh Anikó több alkalommal is magabiztosan védett.

A 4. percben azonban egy gyors olasz akció végén Varano lyukat talált a magyar védelmen, hátrányba került a szépszámú közönség biztatta magyar válogatott. 

A bekapott találat után Koncz és Seregély révén próbáltak egyenlíteni a magyarok, de nem volt elég hatékony a helyzetkihasználás. A harmad hajrájában Odnoga és Liedt előtt is nagy lehetőség adódott, de az olasz kapus és a védelem közös erővel tisztázni tudott.

A második harmadban a magyar válogatott fokozatosan magához ragadta az irányítást, és a harmad végén a vezetés is náluk volt
A második harmadban a magyar válogatott fokozatosan magához ragadta az irányítást, és a harmad végén a vezetés is nála volt Fotó: MJSZ

A második harmadban a magyar válogatott fokozatosan átvette az irányítást, és több veszélyes helyzetet is kialakított. Metzler, Seregély és Leidt próbálkozásai ugyan még kimaradtak, de egyre nagyobb nyomás nehezedett az olasz kapura. 

Ennek a 32. percben lett meg az eredménye: egy vasról kipattanó után Hiezl harcosan értékesítette a lehetőséget, és egyenlített a magyar csapat.

A folytatásban emberelőnybe is kerültek a magyarok, de ezeket a helyzeteket nem sikerült kihasználni, bár Metzler kapuvasig jutott. Hátul ugyanakkor Németh Anikó tartotta meccsben a csapatot, különösen egy nagy, egy az egy elleni védésével. A játékrész végén ismét fórba került a válogatott, de újabb gól már nem született, így döntetlennel zárult a harmad.

Megmaradt az esély a feljutásra

A harmadik harmad elején emberhátrányból is betalált a magyar válogatott: 

Odnoga Lotti hatalmas lövéssel juttatta vezetéshez a csapatot az 42. percben.

A folytatásban Németh Anikó több bravúrt is bemutatott, miközben a magyarok stabilan tartották az előnyt. Bár újabb emberelőnyt kaptak a magyarok, azt nem sikerült kihasználni, sőt a hosszú, csere nélküli szakasz komoly terhelést jelentett a soroknak. 

Az 53. percben azonban jött az újabb magyar találat: Huszák korongszerzése után Metzler lövése utat talált a kapuba, amivel kétgólosra nőtt a különbség. Az olaszok gyorsan szépítettek, az 53. percben Caumo nagy góljával visszajöttek a meccsbe. 

A hajrában Kreisz előtt is adódott nagy lehetőség, de kimaradt, így az utolsó percekben kapus nélkül rohamoztak az olaszok. A védelem és Németh azonban állta a sarat, így a magyarok megőrizték előnyüket és megnyerték a mérkőzést.

A magyarok múlt vasárnap hosszabbítás után 3-2-re nyertek Franciaország ellen, hétfőn 4-0-ra verték Kínát, szerdán 2-0-ra kikaptak Szlovákiától, szombaton 19.30-tól pedig Norvégiával találkoznak. Csak az első helyezett jut fel az elitmezőnybe, az utolsó pedig kiesik a divízió I/B-be, így amellett, hogy a válogatottunknak a torna utolsó meccsén le kell győznie Norvégiát, a többi eredménynek is kedvezően kell alakulnia számára.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

