Manchester CityBurnleyPep GuardiolaPremier LeagueErling Haaland

Gól, győzelem és első hely, Haalandot és Guardiolát mégis sikerült felbőszíteni

Nagy estéje volt szerdán a Manchester Citynek a Premier League-ben, korábban lehetetlennek tűnő kihívást hajtott végre azzal, hogy megelőzte az időtlen idők óta éllovas Arsenalt. Az immáron biztosan kieső Burnley 1-0-s legyőzése után a gólszerző, Erling Haaland és Pep Guardiola vezetőedző rácsodálkoztak a riporterek kérdéseire, mint mondták, a Manchester City sikerénél nincs fontosabb.

Magyar Nemzet
2026. 04. 23. 9:34
Guardiola nagyszerű teljesítményt látott a Manchester Citytől Fotó: NEWS IMAGES Forrás: NurPhoto
Haaland és Guardiola csak a győzelemre koncentrál

Tehát a további találatok most sokat érhettek volna, de az égszínkékek nem így gondolkodnak. Erling Haalandot például bosszantotta az erre vonatkozó kérdés.

– Sok helyzetünk volt, de boldog vagyok, hogy nyertünk. Ez a legfontosabb. Nem jár más az eszemben, csak nyerni próbálok. Semmi más nem számít, csak a győzelem, bárhogy is érjük el. A saját futballunkat próbáljuk játszani. Most már a szombat jár az eszünkben.

Nem gondolok a többi gólra, csak a győzelemre, ahogy ezt már elmondtam. Háromszor is.

Eddig minden rendben van. Folytatjuk a munkát, szombaton (a Southampton ellen az FA-kupában – a szerk.) megpróbálunk győzni, aztán az Everton ellen is. Az 1-0 csodálatos eredmény, elmondhatatlanul boldog vagyok. Nem értem, hogy miért kérdezgetnek engem az emberek a gólkülönbségről. Az élen vagyunk, legyetek boldogok – szúrt oda a Manchester City norvég csatára.

Edzője, Pep Guardiola is hasonlóan látja a helyzetet, nem értette, miért gondolná bárki is, hogy frusztrált lehet a meccset követően.

– A játékunk vagy a meg nem született góljaink miatt? Voltak helyzeteink, sokat kidolgoztunk. Fantasztikus meccsünk volt. Mindent megtettünk, mindezt mindössze három nappal egy megerőltető mérkőzést követően (az Arsenal ellen – a szerk.). Úgyhogy ez is megerőltető volt, egyáltalán nem könnyű. Több gólt is szerezhettünk volna, de nem vagyok frusztrált. Miért is lennék az? Az élen vagyunk, frusztrációról szó sem lehet. Természetesen lehetünk jobbak és lőhetünk több gólt. A srácok mindent beleadtak, csak a találatok nem jöttek. Sosem magától értetődő a győzelem, nagyszerűek voltunk.

A Manchester City menedzsere szerint nem azzal volt a baj, hogy a csapata fáradt lett volna az Arsenal elleni bajnoki után.

– Egyáltalán nem értek egyet ezzel a felvetéssel. A helyzetek terén sokkal jobb meccsünk volt, mint vasárnap. Persze akkor az Arsenal volt az ellenfél, amely egy különleges csapat. Ezt tudjuk. A teljesítmény kiváló volt – mondott ítéletet a katalán tréner. – Most egy nehéz elődöntő vár ránk szombaton. Aztán tulajdonképpen döntőket játszunk egymást után. Meglátjuk, hogy mennyire vagyunk fáradtak. Szükség lesz a rotálásra, mert sok játékperc van a srácok lábában. Az idény végén mindig kicsit fáradtak vagyunk, de közben készek is a feladatra.

Na igen, ezt az Arsenalnál is jól megjegyezték már.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

