Merénylet áldozata lett egy labdarúgó

Belehalt sérüléseibe az a ghánai labdarúgó, Dominic Frimpong, aki vasárnap merénylet áldozata lett az afrikai országban. Az események akkor vettek tragikus fordulatot, amikor fegyveres rablók nyitottak tüzet arra az autóbuszra, amelyen a játékos utazott.

A fehér mezes Berekum Chelsea játékosai ellen merényletet követtek el Ghánában - Fotó: KHALED DESOUKI / AFP

A merénylet miatt mindenki megdöbbent

A játékos csapata, a Berekum Chelsea vasárnap lejátszott bajnoki mérkőzéséről tartott haza, amikor gépfegyveres rablók állták a busz útját. A golyózáporban több lövés eltalálta Frimpongot, akinek az életét a gyors orvosi beavatkozás sem tudta megmenteni. A Ghánai Labdarúgó-szövetség kiadott közleménye szerint mindenkit megdöbbentett a tragikus eset. A 20 éves játékost az ország egyik legtehetségesebb labdarúgójaként jellemezték.

A Berekum Chelsea részleteket is megosztott a borzalmas eseményekről.

Eszerint a rablótámadást a busz vezetője úgy akarta megakadályozni, hogy a járművel tolatni kezdett.

A játékosok közül többen leugrottak a buszról és a közeli erdős-bokros területen bújtak el. A busz 30 játékost és sportvezetőt szállított, amikor a merénylet megtörtént.

Heartbroken. 💔



We mourn the loss of our player on loan at Berekum Chelsea.



Our prayers are with his family, Berekum Chelsea, and the football community.



Rest well. 🕊️#Ogya #AduanaFC pic.twitter.com/gYo2KSiEMc — Aduana Football Club (@AduanaStarsFc) April 13, 2026

Az események ugyanakkor nem érhették váratlanul azokat, akik ismerik a ghánai viszonyokat. Az elmúlt években több helyi labdarúgóklub élt át hasonlóan borzalmas pillanatokat. Muftawu Abdulai ghánai sportújságíró a következőket írta: „Sokk és csalódottság jellemez most bennünket. A szurkolók egyre inkább megkérdőjelezik, hogy biztonságos-e az országon belül utazni és bajnoki mérkőzéseket játszani.”