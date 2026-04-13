Merénylet áldozata lett egy labdarúgó

Belehalt sérüléseibe az a ghánai labdarúgó, Dominic Frimpong, aki vasárnap merénylet áldozata lett az afrikai országban. Az események akkor vettek tragikus fordulatot, amikor fegyveres rablók nyitottak tüzet arra az autóbuszra, amelyen a játékos utazott.
A merénylet miatt mindenki megdöbbent
A játékos csapata, a Berekum Chelsea vasárnap lejátszott bajnoki mérkőzéséről tartott haza, amikor gépfegyveres rablók állták a busz útját. A golyózáporban több lövés eltalálta Frimpongot, akinek az életét a gyors orvosi beavatkozás sem tudta megmenteni. A Ghánai Labdarúgó-szövetség kiadott közleménye szerint mindenkit megdöbbentett a tragikus eset. A 20 éves játékost az ország egyik legtehetségesebb labdarúgójaként jellemezték.
A Berekum Chelsea részleteket is megosztott a borzalmas eseményekről.
Eszerint a rablótámadást a busz vezetője úgy akarta megakadályozni, hogy a járművel tolatni kezdett.
A játékosok közül többen leugrottak a buszról és a közeli erdős-bokros területen bújtak el. A busz 30 játékost és sportvezetőt szállított, amikor a merénylet megtörtént.
Az események ugyanakkor nem érhették váratlanul azokat, akik ismerik a ghánai viszonyokat. Az elmúlt években több helyi labdarúgóklub élt át hasonlóan borzalmas pillanatokat. Muftawu Abdulai ghánai sportújságíró a következőket írta: „Sokk és csalódottság jellemez most bennünket. A szurkolók egyre inkább megkérdőjelezik, hogy biztonságos-e az országon belül utazni és bajnoki mérkőzéseket játszani.”
