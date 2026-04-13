Merénylet áldozata lett egy labdarúgó

Belehalt sérüléseibe Dominic Frimpong, ghánai labdarúgó. A futballista merénylet áldozata lett az afrikai országban, miután fegyveres rablók tüzet nyitottak arra az autóbuszra, amelyen a játékos utazott.

Magyar Nemzet
2026. 04. 13. 18:55
Dominic Frimpong
Dominic Frimpong, aki 20 évesen halt meg merényletben Fotó: © Twitter
Belehalt sérüléseibe az a ghánai labdarúgó, Dominic Frimpong, aki vasárnap merénylet áldozata lett az afrikai országban. Az események akkor vettek tragikus fordulatot, amikor fegyveres rablók nyitottak tüzet arra az autóbuszra, amelyen a játékos utazott.

A fehér mezes Berekum Chelsea játékosai ellen merényletet követtek el Ghánában - Fotó: KHALED DESOUKI / AFP

A merénylet miatt mindenki megdöbbent

A játékos csapata, a Berekum Chelsea vasárnap lejátszott bajnoki mérkőzéséről tartott haza, amikor gépfegyveres rablók állták a busz útját. A golyózáporban több lövés eltalálta Frimpongot, akinek az életét a gyors orvosi beavatkozás sem tudta megmenteni. A Ghánai Labdarúgó-szövetség kiadott közleménye szerint mindenkit megdöbbentett a tragikus eset. A 20 éves játékost az ország egyik legtehetségesebb labdarúgójaként jellemezték.

A Berekum Chelsea részleteket is megosztott a borzalmas eseményekről. 

Eszerint a rablótámadást a busz vezetője úgy akarta megakadályozni, hogy a járművel tolatni kezdett. 

A játékosok közül többen leugrottak a buszról és a közeli erdős-bokros területen bújtak el. A busz 30 játékost és sportvezetőt szállított, amikor a merénylet megtörtént.

Az események ugyanakkor nem érhették váratlanul azokat, akik ismerik a ghánai viszonyokat. Az elmúlt években több helyi labdarúgóklub élt át hasonlóan borzalmas pillanatokat. Muftawu Abdulai ghánai sportújságíró a következőket írta: „Sokk és csalódottság jellemez most bennünket. A szurkolók egyre inkább megkérdőjelezik, hogy biztonságos-e az országon belül utazni és bajnoki mérkőzéseket játszani.”

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Vida Ákos
idezojelekfriedrich merz

Merz, a német Pinokkió

Vida Ákos avatarja

A jelenlegi kancellár azért bukik el, mert ígéreteit nemcsak megszegi, hanem az ellenkezőjét csinálja.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu