milák kristófúszó OBantal dávid

Azért van egy versenyszám, amiben Milák Kristófnak továbbra sincs ellenfele

Van egy kérdés, amit át kell gondolni. Éveken át a 200 méteres pillangóúszás volt Milák Kristóf legerősebb versenyszáma, de valószínűleg ez már csak a múlt. Ám van egy másik szám, amiben a kétszeres olimpiai bajnok – legalábbis idehaza – továbbra is verhetetlen. A Sopronban zajló országos bajnokságon Milák a 100 pillangó előfutamaiban önmagához képest gyenge időt teljesítve is kiemelkedően a mezőny legjobb idejét úszta.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 11:43
Milák Kristóf rajtra kész Fotó: Istvan Derencsenyi
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Milák Kristóf 52.11 másodpercet úszott szombat délelőtt a 100 méter pillangó előfutamaiban a Sopronban zajló országos bajnokságon. Önmagához mérten gyenge idő, hiszen az egyéni legjobbja majd mint két és fél másodperccel jobb, az Európa-rekordot jelentő 49.68 mp-et még a tokiói olimpiai döntőben úszta, amivel második lett Caeleb Dressel mögött.

Milák Kristóf könnyed úszással jutott döntőbe 100 m pillangón a Sopronban zajló úszó-ob-n 

A párizsi olimpián 49.90 mp is elég volt a győzelemhez, köszönhetően annak, hogy jól sikerült a forduló – amire Virth Balázs hívta fel a figyelmét –, s persze annak, hogy addigra Dressel csillaga leáldozott, s nem tűnt fel újabb kiválóság.

Nincs aki megszorongassa Milák Kristófot 100 pillangón

Ezekhez az időkhöz nincs értelme viszonyítani. Pontosabb támpont, ha azt nézzük, hogy Milák Kristóf az olimpiát megelőző kaposvári országos bajnokságon 50.99 másodperccel győzött. Ezt az időt akár a szombat délutáni döntőben is megúszhatja, amihez persze nem ártana, hogy valaki megszorongassa. Erre azonban minimális az esély, hiszen az előfutamokban még a második Antal Dávidra (53.26 mp) is több mint egy másodpercet rávert. 100 pillangón idehaza Kós Hubert lehetne a legnagyobb vetélytársa, de a 200 hát olimpiai bajnoka nem utazott haza az ob-ra.

Nem az aranyérmek számítanak az úszó ob-n

Milák Kristóf harmadik aranyérmét tehát semmi sem fenyegeti. Nézzük, eddig hogyan teljesített a soproni úszó ob-n:

  • a 200 pillangó döntőjétől visszalépett
  • 100 gyorson Németh Nándor legyőzve lett lett első
  • 50 pillangón egyéni rekordot repesztve szerzett aranyérmet Szabó Szebasztián előtt
  • 200 gyorson is visszalépett a döntőtől.

Természetesen Milák esetében nem az újabb aranyéremnek van jelentősége. Sokkak inkább annak, vajon milyen edzettségi állapotról folytatja a felkészülést az augusztusi Európa-bajnokságra. Annyit az eddigiek alapján leszögezhetünk, nem felejtett el úszni…

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

