A Vasas játék nélkül juthat fel a NB I-be, a Honvéd mai rangadója sorsokról dönthet

Már a 25. fordulót is lejátszották a labdarúgó NB II-ben, vagyis csupán öt-öt mérkőzésük van hátra a csapatoknak. A Vasas napokon belül bebiztosíthatja a feljutását, de a Budapest Honvéd is közel jár ahhoz, hogy visszajusson az élvonalba. Hátul négy csapat harca látszik a kiesés elkerüléséért: a Soroksár, a Békéscsaba, a Budafok és a Szentlőrinc közül búcsúzhat kettő a másodosztálytól. Mire lehet számítani az NB II-es hajrában?

Wiszt Péter
2026. 04. 18. 6:14
A Vasas és a Budapest Honvéd május eleji NB II-es bajnokijára már eldőlhet a feljutás sorsa
A Vasas és a Budapest Honvéd május eleji NB II-es bajnokijára már eldőlhet a feljutás sorsa Fotó: Facebook.com/VasasFC/Somogyi Dániel
Múlt szombaton eldőlt, hogy a labdarúgó NB I-ből a Kazincbarcika biztosan búcsúzik, mellette pedig a másik borsodi csapatként a DVTK bennmaradása is szinte reménytelennek tűnik. Az is egyre valószínűbb, hogy a két vidéki csapat helyét két fővárosi együttes veszi át a magyar élvonal következő idényében. A Vasas tizenhárom, míg a Budapest Honvéd kilenc ponttal áll a feljutás határát jelző vonal felett, és már csak öt forduló van hátra az NB II 2024–25-ös évadából, így a Kecskemét és a Mezőkövesd aligha bizakodhat az első két pozíció valamelyikében. A hátulsó régióban a kiesés veszélye jelen állás szerint négy csapatot érint igazán: az utolsó Szentlőrinc két ponttal áll a Budafok, és három-három egységgel a Soroksár és a Békéscsaba mögött.

Az NB II-es tabella állása öt fordulóval a bajnokság vége előtt – a Vasas és a Budapest Honvéd előnye is nagy
Az NB II-es tabella állása öt fordulóval a bajnokság vége előtt – a Vasas és a Budapest Honvéd előnye is nagy Forrás: MLSZ adatbank

A Vasas és a Budapest Honvéd a feljutás küszöbén

A Vasas 2023-ban esett ki az NB I-ből, a legutóbbi két idényben pedig úgy lett a másodosztály bronzérmese, hogy az utolsó pillanatokig harcolt a feljutásért. A mostani idény, immáron a Kazincbarcikától érkezett Erős Gábor irányításával egy 4-1-es hazai vereséggel indult, de a hetedik fordulótól kezdve csak egy olyan játéknap volt, amelyik után az angyalföldiek nem álltak az első két hely valamelyikén. A 2025-ös évet két vereséggel zárta a csapat, február óta viszont nyolc győzelem és két döntetlen a mérleg, a remek formának köszönhetően pedig egyre nagyobb az előny a tabella élén.

A Vasas hétfőn lép pályára, de a BVSC elleni hazai bajnokit akár már biztos feljutóként várhatja a gárda, ha előtte a Mezőkövesd nem nyer, a Kecskemét pedig kikap. 

A kövesdiek szombaton (ma) 17 órától épp a Feczkó Tamás vezette Honvédot fogadják, és a kispestiek sikere esetén a fővárosi rivális mellett saját magukat is segítik. 

A Zalaegerszeg elleni keddi Magyar Kupa-elődöntőre is készülő Honvéd ugyanakkor az elmúlt öt bajnokijából hármat elveszített, ennek is köszönhetően pedig ezen a héten még nem juthat fel. Ha a következő egy hét jól sikerül, akkor április 26-án, a Soroksár elleni találkozón viszont igazi népünnepély lehet a Bozsik Arénában, ahol az elmúlt két év NB II-es középmezőnybeli szereplését már nagyon feledtetni akarják. Ebben az esetben pedig az utolsó előtti fordulóban, május 10-én sorra kerülő Honvéd–Vasas összecsapás legfeljebb a másodosztály bajnoki címéről dönthet.

Kik esnek ki a Soroksár, Békéscsaba, Budafok, Szentlőrinc négyesből?

A Szentlőrinc az előző másodosztályú idény elején még bajnokesélyesnek is tűnt, aztán a tavasz gyengébben sikerült, és a mostani kiírásban sem sikerül visszanyerni azt a formát. Waltner Róbert távozása sem segített, augusztus vége óta mindössze egyetlen bajnokit nyert meg a csapat. Cserébe van már 11 döntetlenje, ezért lehet még reális esélye a bennmaradásra.

A baranyaiak épp a Budafok ellen szerezték az egyetlen győzelmüket az elmúlt hét hónapban, és a fővárosi együttes azóta is csupán kétszer nyert, a legutóbbi hat összecsapásán ráadásul csupán egy pontot gyűjtött, Mészöly Géza után tehát Nikházi Márk sem tud sikeres lenni a klub vezetőedzőjeként.

Másik budapesti csapatként a Soroksár jobb formában van Lipcsei Péter távozása óta: az elmúlt hét bajnokijából csak kettőt veszített el a gárda. Vasárnap 19 órától ráadásul éppen a Budafok érkezik a Szamosi Mihály Sporttelepre, az ottani győztes nagy lépést tehet a másodosztályú tagság megőrzése felé.

A 2021-ben még NB I-es, 2023-ban pedig kupadöntős Budafok a harmadosztály szélén áll
A 2021-ben még NB I-es, 2023-ban pedig kupadöntős Budafok a harmadosztály szélén áll Forrás: Budafok1912.hu

A kiesés által veszélyeztetett négyes másik két tagja is egymással játszik vasárnap ugyanabban az időpontban: a Szentlőrinc Békéscsabára látogat. A mostani évadban a Békéscsaba még nem esett át edzőváltáson, pedig Csató Sándor irányításával tavaly is csak az utolsó fordulókban vált biztossá a bennmaradás. A csapat 2025 őszét gyengén zárta, de 2026-ot jól kezdte, így kijött a kiesőzónából – az előző négy találkozón szerzett egy pont ugyanakkor aggaszthatja a város szurkolóit. A szentlőrinciek elleni hazai bajnokin rájuk is szükség lehet a győzelem kiharcolásához, ami márpedig NB II-ben maradást is érhet.

Kik juthatnak fel a másodosztályba?

Ami a harmadosztályt illeti, a négy NB III-as csoportban még hat-hat forduló van hátra a jelenlegi bajnokságból. Mindenhonnan egy-egy együttes vívhat majd osztályozót, a két, oda-vissza vágós párharc győztese pedig feljut a másodosztályba.

  • Északkeleten a Kisvárda második számú csapata vezet, de mivel az NB II-ben nem szerepelhet, várhatóan a Cigánd és a DEAC harcol majd az osztályozóért.
  • Északnyugaton a Gyirmót szombaton (ma) a Dorog legyőzése esetén már be is biztosítaná a bajnoki címét.
  • Délkeleten a Monor vezet, de az ESMTK, a Gyula és a III. kerület lemaradása sem tűnik még behozhatatlannak.
  • Délnyugaton pedig a Kaposvár, a Pécs és a Nagykanizsa három ponton belül áll egymáshoz képest a tabella élén.

Az NB II további menetrendje

26. forduló:
április 18., szombat:

  • 17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Budapest Honvéd FC

április 19., vasárnap:

  • 17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Videoton FC Fehérvár
  • 17.00: Karcagi SC–Kecskeméti TE
  • 17.00: Tiszakécskei LC–Aqvital FC Csákvár
  • 17.00: HR-Rent Kozármisleny–FC Ajka
  • 19.00: Soroksár SC–Budafoki MTE
  • 19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Szentlőrinc

április 20., hétfő:

  • 20.00: Vasas FC–BVSC-Zugló

27. forduló:

április 26., vasárnap:

  • 17.00: Szentlőrinc–BVSC
  • 17.00: Videoton–Vasas
  • 17.00: Budafok–Szeged
  • 17.00: Mezőkövesd–Ajka
  • 17.00: Csákvár–Kozármisleny
  • 17.00: Kecskemét–Tiszakécske
  • 19.00: Honvéd–Soroksár
  • 19.00: Békéscsaba–Karcag

28. forduló:

május 3., vasárnap:

  • 17.00: BVSC–Videoton
  • 17.00: Tiszakécske–Békéscsaba
  • 17.00: Kozármisleny–Kecskemét
  • 17.00: Mezőkövesd–Csákvár
  • 17.00: Szeged–Honvéd
  • 17.00: Karcag–Szentlőrinc
  • 19.00: Vasas–Budafok
  • 19.00: Soroksár–Ajka

29. forduló:

május 10., vasárnap:

  • 17.00: Szentlőrinc–Videoton
  • 17.00: Budafok–BVSC
  • 17.00: Ajka–Szeged
  • 17.00: Kecskemét–Mezőkövesd
  • 17.00: Karcag–Tiszakécske
  • 19.00: Honvéd–Vasas
  • 19.00: Csákvár–Soroksár
  • 19.00: Békéscsaba–Kozármisleny

30. forduló:

május 17., vasárnap:

  • 17.00: Videoton–Budafok
  • 17.00: Kozármisleny–Karcag
  • 17.00: Mezőkövesd–Békéscsaba
  • 17.00: Soroksár–Kecskemét
  • 17.00: Szeged–Csákvár
  • 17.00: Vasas–Ajka
  • 17.00: BVSC–Honvéd
  • 17.00: Tiszakécske–Szentlőrinc

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu