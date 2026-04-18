A Vasas játék nélkül juthat fel a NB I-be, a Honvéd mai rangadója sorsokról dönthet

Múlt szombaton eldőlt, hogy a labdarúgó NB I-ből a Kazincbarcika biztosan búcsúzik, mellette pedig a másik borsodi csapatként a DVTK bennmaradása is szinte reménytelennek tűnik. Az is egyre valószínűbb, hogy a két vidéki csapat helyét két fővárosi együttes veszi át a magyar élvonal következő idényében. A Vasas tizenhárom, míg a Budapest Honvéd kilenc ponttal áll a feljutás határát jelző vonal felett, és már csak öt forduló van hátra az NB II 2024–25-ös évadából, így a Kecskemét és a Mezőkövesd aligha bizakodhat az első két pozíció valamelyikében. A hátulsó régióban a kiesés veszélye jelen állás szerint négy csapatot érint igazán: az utolsó Szentlőrinc két ponttal áll a Budafok, és három-három egységgel a Soroksár és a Békéscsaba mögött.

Az NB II-es tabella állása öt fordulóval a bajnokság vége előtt – a Vasas és a Budapest Honvéd előnye is nagy Forrás: MLSZ adatbank

A Vasas és a Budapest Honvéd a feljutás küszöbén

A Vasas 2023-ban esett ki az NB I-ből, a legutóbbi két idényben pedig úgy lett a másodosztály bronzérmese, hogy az utolsó pillanatokig harcolt a feljutásért. A mostani idény, immáron a Kazincbarcikától érkezett Erős Gábor irányításával egy 4-1-es hazai vereséggel indult, de a hetedik fordulótól kezdve csak egy olyan játéknap volt, amelyik után az angyalföldiek nem álltak az első két hely valamelyikén. A 2025-ös évet két vereséggel zárta a csapat, február óta viszont nyolc győzelem és két döntetlen a mérleg, a remek formának köszönhetően pedig egyre nagyobb az előny a tabella élén.

A Vasas hétfőn lép pályára, de a BVSC elleni hazai bajnokit akár már biztos feljutóként várhatja a gárda, ha előtte a Mezőkövesd nem nyer, a Kecskemét pedig kikap.

A kövesdiek szombaton (ma) 17 órától épp a Feczkó Tamás vezette Honvédot fogadják, és a kispestiek sikere esetén a fővárosi rivális mellett saját magukat is segítik.

A Zalaegerszeg elleni keddi Magyar Kupa-elődöntőre is készülő Honvéd ugyanakkor az elmúlt öt bajnokijából hármat elveszített, ennek is köszönhetően pedig ezen a héten még nem juthat fel. Ha a következő egy hét jól sikerül, akkor április 26-án, a Soroksár elleni találkozón viszont igazi népünnepély lehet a Bozsik Arénában, ahol az elmúlt két év NB II-es középmezőnybeli szereplését már nagyon feledtetni akarják. Ebben az esetben pedig az utolsó előtti fordulóban, május 10-én sorra kerülő Honvéd–Vasas összecsapás legfeljebb a másodosztály bajnoki címéről dönthet.