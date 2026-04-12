„Fejjel ellökte” – balhé az NB II-ben, Laczkó Zsolt és Dragan Vukmir is piros lapot kapott

Nem bírt egymással a BVSC-Zugló és a Szeged-Csanád Grosics Akadémia a magyar labdarúgó másodosztály 25. fordulójában. Az 1-1-re végződött NB II-es összecsapás nem telt el balhé nélkül: a két vezetőedzőt, Dragan Vukmirt és Laczkó Zsoltot a lefújás után kiállították.

2026. 04. 12. 12:39
Nem bírt egymással a BVSC és a Szeged Forrás: Bvsc.hu
Az előző két bajnokiját elveszítő BVSC és a legutóbbi NB II-es fordulóban a Vasastól négy gólt kapó Szeged-Csanád Grosics Akadémia egymás elleni mérkőzése 1-1-es döntetlennel ért véget, ám az igazán érdekes dolgok nem a találkozón, hanem közvetlenül azt követően történtek. A játékosként az FTC, a DVSC, a Honvéd és az MTK csapatában is megfordult Dragan Vukmir, valamint a magyar válogatott korábbi játékosa és pályaedzője, Laczkó Zsolt között ugyanis szóváltás alakult ki.

Laczkó és Vukmir piros lapja az NB II-ben

A lefújás után elszabadultak az indulatok, amelynek az lett a vége, hogy Sipos Tamás játékvezető mindkét vezetőedzőt, Dragan Vukmirt és Laczkó Zsoltot is kiállította. Az NB1.hu információi szerint a heves jeleneteket az váltotta ki, hogy a hazaiakat irányító Vukmir nem fogadta a vendégek trénerének kézfogását, aki erre válaszul provokatív módon lépett fel a technikai zónában, amit a játékvezetői jelentésben úgy fogalmaztak meg:

„fejjel ellökte” ellenfelét.

A Szeged.hu tudósítása így számolt be a történtekről:

„A lefújás után Laczkó Zsolt, a püspöki csapat vezetőedzője előbb kezet fogott a tartalék játékvezetővel, majd a kispad felőli asszisztenssel, majd ment tovább Dragan Vukmirhoz. Nem kézfogás lett a vége, hanem emberkedés. Kölcsönös, egymás orrától milliméterre elmondott beszólások után már úgy tűnt, vége van a csapatokhoz és a teljesítményükhöz méltó (vagy inkább méltatlan – a szerk.) edzői magatartásnak, de akkor Vukmir még utánaszólt Laczkónak, aki visszafordult, újrakezdődött a »mivan-mivan-mivan?!«, ami hamar véget ért: a szegedi vezetőedző testtel ellökte a hazai trénert, akinek nagyon homorítania sem kellett ahhoz, hogy hátraessen. Sipos bíró azonnal futni kezdett a kezdőkörből rendet rakni, de még a füvön elővette a piros lapot, és kiállította Laczkó Zsoltot. Dragan Vukmirnak előbb sárga lapot mutatott föl, majd pár perc múlva, miután nem tudott lehiggadni, a játékoskijárónál kezdett lökdösődni. Érdekes volt látni azt is, hogy a biztonságiak a hazai csapat edzőjét lökdösik ki a kijáróból. Ezután Sipos Tamás Vukmirt is kiállította.”

A két vezetőedző a mérkőzést követő értékelés során nem hozta szóba a történteket, az ügynek viszont minden bizonnyal lesz folytatása, az MLSZ fegyelmi bizottsága súlyosabb eltiltást is kiszabhat a vétkesekre.

A BVSC a következő fordulóban a Vasashoz látogat, míg a Szeged a Videotont fogadja hazai pályán.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

