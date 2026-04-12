„Fejjel ellökte” – balhé az NB II-ben, Laczkó Zsolt és Dragan Vukmir is piros lapot kapott

Az előző két bajnokiját elveszítő BVSC és a legutóbbi NB II-es fordulóban a Vasastól négy gólt kapó Szeged-Csanád Grosics Akadémia egymás elleni mérkőzése 1-1-es döntetlennel ért véget, ám az igazán érdekes dolgok nem a találkozón, hanem közvetlenül azt követően történtek. A játékosként az FTC, a DVSC, a Honvéd és az MTK csapatában is megfordult Dragan Vukmir, valamint a magyar válogatott korábbi játékosa és pályaedzője, Laczkó Zsolt között ugyanis szóváltás alakult ki.

Laczkó és Vukmir piros lapja az NB II-ben

A lefújás után elszabadultak az indulatok, amelynek az lett a vége, hogy Sipos Tamás játékvezető mindkét vezetőedzőt, Dragan Vukmirt és Laczkó Zsoltot is kiállította. Az NB1.hu információi szerint a heves jeleneteket az váltotta ki, hogy a hazaiakat irányító Vukmir nem fogadta a vendégek trénerének kézfogását, aki erre válaszul provokatív módon lépett fel a technikai zónában, amit a játékvezetői jelentésben úgy fogalmaztak meg:

„fejjel ellökte” ellenfelét.

A Szeged.hu tudósítása így számolt be a történtekről:

„A lefújás után Laczkó Zsolt, a püspöki csapat vezetőedzője előbb kezet fogott a tartalék játékvezetővel, majd a kispad felőli asszisztenssel, majd ment tovább Dragan Vukmirhoz. Nem kézfogás lett a vége, hanem emberkedés. Kölcsönös, egymás orrától milliméterre elmondott beszólások után már úgy tűnt, vége van a csapatokhoz és a teljesítményükhöz méltó (vagy inkább méltatlan – a szerk.) edzői magatartásnak, de akkor Vukmir még utánaszólt Laczkónak, aki visszafordult, újrakezdődött a »mivan-mivan-mivan?!«, ami hamar véget ért: a szegedi vezetőedző testtel ellökte a hazai trénert, akinek nagyon homorítania sem kellett ahhoz, hogy hátraessen. Sipos bíró azonnal futni kezdett a kezdőkörből rendet rakni, de még a füvön elővette a piros lapot, és kiállította Laczkó Zsoltot. Dragan Vukmirnak előbb sárga lapot mutatott föl, majd pár perc múlva, miután nem tudott lehiggadni, a játékoskijárónál kezdett lökdösődni. Érdekes volt látni azt is, hogy a biztonságiak a hazai csapat edzőjét lökdösik ki a kijáróból. Ezután Sipos Tamás Vukmirt is kiállította.”