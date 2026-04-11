Megvan az NB I első kiesője, az MTK örömjátékkal fogta menekülőre

Egyre nagyobb a harc a kiesés elkerüléséért a labdarúgó NB I-ben, amelyből már csak négy forduló van hátra. A 29. forduló szombati játéknapjának első meccsén az Újpest 3-0-ra nyert az egyik kiesőjelölt, a Kazincbarcika ellen, a kilenc kör óta nyeretlen MTK pedig a remek formában lévő Zalaegerszeget fogadta hazai pályán. A fővárosiak annak reményében léptek pályára az Új Hidegkuti Nándor Stadionban, hogyha pontot szereznek, akkor növelik az esélyeiket, hogy bennmaradjanak az első osztályban.
Az MTK kezdett jobban
Az első helyzet az MTK előtt adódott: a 11. percben Molnár Ádin jobb külsővel próbálta belőni a labdát a kapu hosszú oldalába, de a távoli kísérlete célt tévesztett. Alig hét perccel később egy röviden kifejelt labdát Zeljkovic átvett, majd a fővárosiak játékosa húsz méterről lőtt, a labda alig egy méterrel ment a bal alsó sarok mellé. A következő húsz percben mezőnyjáték folyt a pályán, a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben. A 35. percben Átrok távoli lövése a bal felső sarok mellett suhant el. Alig egy perccel később a zalaegerszegi Maxsuell próbálkozott, de Hegyi biztosan fogta a vendégek játékosának huszonnégy méterről leadott kísérletét. Az első félidőben nem született gól.
A második félidő elején vezetést szerzett az MTK: az 50. percben Németh keresztlabdája után Átrokhoz került a labda, a fővárosiak játékosának centerezését pedig Kerezsi váltotta gólra, aki két méterről az üres kapuba passzolta a labdát. A folytatásban is lendületben maradtak a fővárosiak, és bő negyedórával később kettőre növelték az előnyüket.
A 64. percben egy tetszetős összjáték után Kovács cselezte be magát a tizenhatoson belülre, majd Kerezsi az ötösön berobbanva a kapu közepébe rúgta a labdát.
A Zalaegerszeg párszor ugyan eljutott a hazaiak kapujáig, de igazán nagy helyzetet nem tudott kialakítani. A vendégek védekezése is hagyott kivánnivalót maga után, aminek újabb hazai gól lett az eredménye, a 90. percben Jurek volt eredményes. Az MTK 3-0-ra nyert, így óriás lépést tett afelé, hogy bennmaradjon az első osztályban. A sereghajtó Kazincbarcika viszont a fővárosiak pontszerzésének eredményeképp elsőként búcsúzott az NB I-től.
NB I, 29. forduló:
