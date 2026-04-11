Megvan az NB I első kiesője, az MTK örömjátékkal fogta menekülőre

Egyre nagyobb a harc a kiesés elkerüléséért a labdarúgó NB I-ben, amelyből már csak négy forduló van hátra. A 29. forduló szombati játéknapjának első meccsén az Újpest 3-0-ra nyert az egyik kiesőjelölt, a Kazincbarcika ellen, a kilenc kör óta nyeretlen MTK pedig a remek formában lévő Zalaegerszeget fogadta hazai pályán. A fővárosiak annak reményében léptek pályára az Új Hidegkuti Nándor Stadionban, hogyha pontot szereznek, akkor növelik az esélyeiket, hogy bennmaradjanak az első osztályban.

Az MTK nagyon meghajtotta az első félidőt a Zalaegerszeg ellen. Fotó: Facebook/MTK Budapest

Az MTK kezdett jobban

Az első helyzet az MTK előtt adódott: a 11. percben Molnár Ádin jobb külsővel próbálta belőni a labdát a kapu hosszú oldalába, de a távoli kísérlete célt tévesztett. Alig hét perccel később egy röviden kifejelt labdát Zeljkovic átvett, majd a fővárosiak játékosa húsz méterről lőtt, a labda alig egy méterrel ment a bal alsó sarok mellé. A következő húsz percben mezőnyjáték folyt a pályán, a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben. A 35. percben Átrok távoli lövése a bal felső sarok mellett suhant el. Alig egy perccel később a zalaegerszegi Maxsuell próbálkozott, de Hegyi biztosan fogta a vendégek játékosának huszonnégy méterről leadott kísérletét. Az első félidőben nem született gól.

A második félidő elején vezetést szerzett az MTK: az 50. percben Németh keresztlabdája után Átrokhoz került a labda, a fővárosiak játékosának centerezését pedig Kerezsi váltotta gólra, aki két méterről az üres kapuba passzolta a labdát. A folytatásban is lendületben maradtak a fővárosiak, és bő negyedórával később kettőre növelték az előnyüket.

A 64. percben egy tetszetős összjáték után Kovács cselezte be magát a tizenhatoson belülre, majd Kerezsi az ötösön berobbanva a kapu közepébe rúgta a labdát.

A Zalaegerszeg párszor ugyan eljutott a hazaiak kapujáig, de igazán nagy helyzetet nem tudott kialakítani. A vendégek védekezése is hagyott kivánnivalót maga után, aminek újabb hazai gól lett az eredménye, a 90. percben Jurek volt eredményes. Az MTK 3-0-ra nyert, így óriás lépést tett afelé, hogy bennmaradjon az első osztályban. A sereghajtó Kazincbarcika viszont a fővárosiak pontszerzésének eredményeképp elsőként búcsúzott az NB I-től.