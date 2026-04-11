Rendkívüli

Orbán Viktor: Jövőt csak mi tudunk építeni, mert mi rendíthetetlenül hiszünk a szeretet és összefogás erejében + videó

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
NB IZalaegerszegMTKKata MihályKádár Tamáslabdarúgás

Megvan az NB I első kiesője, az MTK örömjátékkal fogta menekülőre

A Kazincbarcika csapata háromgólos vereséget szenvedett hazai pályán az Újpest ellen, így a Diósgyőr mellett a másik kiesőjelölt MTK-n volt a sor, hogy tegyen egy lépest a biztos bennmaradás felé az NB I 29. fordulójának szombati játéknapján. A fővárosiak a Zalaegerszeg csapatát fogadták az Új Hidegkuti Nándor Stadionban, s bár az MTK játékosai az első félidőben támadásban aktívabbak voltak, nem tudtak a ZTE kapujába találni. A második félidőben Kerezsi két góljával került előnybe a házigazda, majd a hajrában Jurek is betalált. Az MTK 3-0-ra nyert a Zalaegerszeg ellen, a fővárosiak növelték az esélyüket a bennmaradásra, a Kazincbarcika pedig kiesett.

2026. 04. 11. 19:45
Az MTK lehengerlően játszott a Zalaegerszeg ellen
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egyre nagyobb a harc a kiesés elkerüléséért a labdarúgó NB I-ben, amelyből már csak négy forduló van hátra. A 29. forduló szombati játéknapjának első meccsén az Újpest 3-0-ra nyert az egyik kiesőjelölt, a Kazincbarcika ellen, a kilenc kör óta nyeretlen MTK pedig a remek formában lévő Zalaegerszeget fogadta hazai pályán. A fővárosiak annak reményében léptek pályára az Új Hidegkuti Nándor Stadionban, hogyha pontot szereznek, akkor növelik az esélyeiket, hogy bennmaradjanak az első osztályban.

Az MTK nagyon meghajtotta az első félidőt a Zalaegerszeg ellen. Fotó: Facebook/MTK Budapest

Az MTK kezdett jobban

Az első helyzet az MTK előtt adódott: a 11. percben Molnár Ádin jobb külsővel próbálta belőni a labdát a kapu hosszú oldalába, de a távoli kísérlete célt tévesztett. Alig hét perccel később egy röviden kifejelt labdát Zeljkovic átvett, majd a fővárosiak játékosa húsz méterről lőtt, a labda alig egy méterrel ment a bal alsó sarok mellé. A következő húsz percben mezőnyjáték folyt a pályán, a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben. A 35. percben Átrok távoli lövése a bal felső sarok mellett suhant el. Alig egy perccel később a zalaegerszegi Maxsuell próbálkozott, de Hegyi biztosan fogta a vendégek játékosának huszonnégy méterről leadott kísérletét. Az első félidőben nem született gól.

A második félidő elején vezetést szerzett az MTK: az 50. percben Németh keresztlabdája után Átrokhoz került a labda, a fővárosiak játékosának centerezését pedig Kerezsi váltotta gólra, aki két méterről az üres kapuba passzolta a labdát. A folytatásban is lendületben maradtak a fővárosiak, és bő negyedórával később kettőre növelték az előnyüket. 

A 64. percben egy tetszetős összjáték után Kovács cselezte be magát a tizenhatoson belülre, majd Kerezsi az ötösön berobbanva a kapu közepébe rúgta a labdát.

A Zalaegerszeg párszor ugyan eljutott a hazaiak kapujáig, de igazán nagy helyzetet nem tudott kialakítani. A vendégek védekezése is hagyott kivánnivalót maga után, aminek újabb hazai gól lett az eredménye, a 90. percben Jurek volt eredményes. Az MTK 3-0-ra nyert, így óriás lépést tett afelé, hogy bennmaradjon az első osztályban. A sereghajtó Kazincbarcika viszont a fővárosiak pontszerzésének eredményeképp elsőként búcsúzott az NB I-től.

NB I, 29. forduló:

péntek:

  • Puskás Akadémia–Győri ETO FC 1-4 (0-1), Felcsút, 2000 néző, jv.: Káprály M. Gólszerzők: Magyar (91), illetve Vitális (16.), Csinger (50.), Benbuali (67.), Njie (69.)
  • Ferencváros–Diósgyőr 3-1 (0-1), Üllői út, 9500 néző, jv.: Karakó. Gólszerzők: Acolatse (50.), Joseph (59.), Gómez (76.), illetve Pető (23.)
  • szombat:
    Kazincbarcika–Újpest 0-3 (0-1), Miskolc, DVTK Stadion, 865 néző, jv.: Derdák Marcell. Gólszerzők: Krajcsovics (16.), Nyíri (49. perc – öngól), Mucsányi (90+2.)
  • MTK–Zalaegerszeg 3-0 (0-0), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2928 néző, jv.: Csonka Bence. Gólszerzők: Kerezsi (50., 64.), Jurek (90.)
  • Nyíregyháza–Paks 20.00

hétfő: 

  • Kisvárda–Debrecen 20.00

A tabella állását ide kattintva tekinthetik meg.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekjuszt lászló

Juszt, a csőcselék

Kárpáti András avatarja

Az önmagát előtérbe toló balos médiamunkást sohasem vette igazán komolyan a közvélemény.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.