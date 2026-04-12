Bognár György mind az öt csatárát kritizálta, aztán másoknak is odaszúrt

A Paks elleni 2-0-s sikerrel a Nyíregyházának már tízpontos előnye van a 11., kiesést jelentő helyen álló DVTK-val szemben négy fordulóval a bajnokság vége előtt, Bognár György együttese ezzel szemben hátrányba került az NB I bronzérméért zajló küzdelemben.

Bognár György együttese gól és pont nélkül maradt a Nyíregyháza otthonában. Forrás: paksifc.hu

Bódog Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője úgy véli, abszolút megérdemelt győzelmet aratott csapata: – Az volt a cél, hogy messzebb tartsuk őket a kaputól, mint ahogy eddig tettük. Presszingeltük őket az első perctől kezdve, megvolt a játékosokban az agresszivitás, szenvedély, mentek, csinálták. Már az első harminc percben el lehetett volna dönteni a mérkőzést, de a helyzetünkben ez a győzelem szenzációs, nagy lépést tettünk a bennmaradás felé, még van pár mérkőzés, bízom benne, hogy ezeken is ugyanolyan eredményesek leszünk – értékelt az M4 Sportnak a szakember.

Bognár György szerint csak a bruszt és a rombolás ment

A Paksot irányító Bognár György szerint egyetlen percig sem tudott nyomást gyakorolni ellenfelére a Paks: – Az ellenfél csatárai megtartották a labdát, a mieink pedig nem, pedig öten is a pályán voltak a meccs folyamán…

Hozzáteszem, nehéz csatárt játszani úgy, hogy kevés labdát kapsz hátulról, játékban nagyon vékony volt a középpályánk, csak a bruszt és a rombolás ment, nagyon egysíkú játék volt a részünkről.

Benne van a futballban, hogy rosszul játszunk és kikapunk, majd jövő héten jobban játszunk és nyerünk, ezt nem lehet máshogy felfogni. Előre kell néznünk, jó pozícióban vagyunk, valahogy csak összegyűjtöttünk 44 pontot, gondolom, még lesz egy-kettő – mondta a tréner.

A Nyíregyháza második gólját jegyző Temesvári Attila elárulta, arra készültek, hogy az első perctől nyomást helyeznek a Paksra: – Rendre jó hangulatban lépünk itt pályára, óriási dolog, hogy hétről hétre ennyi néző kilátogat a hazai meccsre, nagy motivációt ad. Lehet, hogy ez a bajnokság elején kicsit negatív irányba vitte el a csapatot, mert a túlzott akarás átment eredménytelenségbe, de úgy gondolom, megtanultuk ezt kezelni és domináns játékkal tudunk előrukkolni hétről hétre.