Az Újpest nem kegyelmezett, a Zalaegerszeg kezében van a Kazinbarcika sorsa

A borsodi csapat sorsa akkor pecsételődik meg végérvényesen, ha az NB I 29. fordulójában, Miskolcon pályaválasztóként kevesebb pontot szerez az Újpest ellen, mint az éppen bennmaradást jelentő, tizedik helyen álló MTK Budapest a vendég és az utóbbi időben kirobbanó formában játszó Zalaegerszeggel szemben. Jelenleg 12 pont választja el egymástól a két együttest, amennyiben ez tovább nő, akkor a Kazincbarcika lemaradása behozhatatlanná válik a hátralévő négy fordulóra. Így szombat délután Kuttor Attila vezetőedző tanítványainak fel volt adva a lecke az Újpest ellen, amely nincs túl jó formában, a lila-fehérek a legutóbbi öt bajnoki meccsükből csak egyet tudtak megnyerni.

Matija Ljujics, az Újpest (b) és Kártik Bálint, a Kazincbarcika játékosa küzd a labdáért a meccs elején Fotó: Vajda János/MTI Fotószerkesztőség

A Kazincbarcika gyorsan hátrányba került

Veszélyesebben kezdett a vendég Újpest. Először Krajcsovics veszélyes lövését kellett védenie a hazaiak kapusának, Kocsisnak, majd Ljujics kísérletét is hárította a Kazincbarcika játékosa, az ismétlést Horváth az oldalhálóba lőtte.

A 16. percben aztán mégis megszerezte a vezetést a fővárosi együttes: Matko centerezésére a hosszú oldalon Krajcsovics érkezett, és az ötös környékéről kapásból a léc alá lőtte a labdát.

A hazaiak nem sokszor jutottak el a vendégek tizenhatosáig, az Újpest viszont a 38. percben majdnem megduplázta az előnyét: egy gyönyörű összjáték után Ljujics a hosszú oldalon érkező Matkóhoz passzolt, a támadó picit erőtlen lövését Kocsis szedte ki a gólvonalról. A fővárosiak nyolc lövésükből öt talált kaput, a kazincbarcikaiak mindössze kétszer próbálkoztak az első félidőben.

Öngól is segített az Újpestnek

Rögtön a második félidő elején újabb gólt lőtt az Újpest, igaz, ehhez kellett egy kis szerencse is: a 49. percben Matko harcolt Radkowskival a jobb oldalon, majd a szlovén támadó a megszerzett labdával egészen az alapvonalig futott. Az újpestiek játékosa középre adta a labdát, amely végül Nyíri lábáról végül a kapuba pattant. Kuttor Attila a 65. percben behozott egy csatárt, Ikobát Könyves váltotta. Bő tíz perccel később egy remek kazincbarcikai támadás végén helyzetbe is került: Könyves jobb oldalról tört kapura és kiszorított helyzetből hat méterről lőtt. Banai viszont résen volt, és kivédte a hazaiak játékosának életerős lövését.

A hosszabbításban a csereként beállt Mucsányi Miron is betalált, a 20 éves középpályás élete első NB I-es bajnoki góljának örült.

A Kazincbarcika 3-0-s vereséget szenvedet az Újpesttől, és így minden reménye a Zalagegerszeg csapatában van, amely ma az MTK-val játszik. A borsodiak reménykedhetnek, hogy nem szereznek pontot a fővárosi kék-fehérek, akik nincsenek jó formában: az MTK kilenc kör óta nyeretlen, ráadásul az egész mezőny legjobb formában lévő csapatát fogadják. A remek tavaszi szereplésének köszönhetően immár harmadik ZTE nyolc veretlenül megvívott bajnokival a háta mögött érkezik a fővárosba, így meglepetés lenne, ha nem három ponttal távozna az Új Hidegkuti Nándor Stadionból.