Csődöt mondott a Paks, Debrecenben dörzsölhetik a tenyerüket

A Kazincbarcika háromgólos vereséget szenvedett az Újpest ellen, az MTK viszont lehengerlően játszott a Zalaegerszeg ellen, ezzel biztossá vált, hogy a borsodi együttes lesz az NB I egyik idei kiesője. Szombaton még egy mérkőzést rendeztek, ahol a Nyíregyháza hazai pályán fogadta a Paks csapatát.

A Nyíregyháza játékosai koncentráltan kezdték a meccset a Paks ellen Fotó: Nyíregyháza Spartacus

A Nyíregyháza gyorsan vezetést szerzett

Lendületesen kezdtek a hazaiak az első percektől kezdve, ami mintha picit meg is lepte volna a vendégeket. A 7. percben Antonov remek átadása után Tijani lőtt óriási kapufát az ötös sarkáról. Két perc múlva ismét a nyíregyházi támadó került helyzetbe, de most nem lövéssel fejezte be az akciót: a 9. percben a paksi védők gyűrűjében kiválóan tálalt a jobb oldalon érkező Mannerhez, aki egyből középre lőtte a labdát. Antonov érkezett rá középen, és négy méterről a kapu közepébe bombázott.

A folytatásban sem volt vége a hazai helyzetek sorának, Jovanov beadása után Tijani hét méterről fejjel célozta meg a paksiak kapuját, a vendégek hálóőre, Gyetván szögletre tolta ki a labdát.

Az első fél óra után rendezte sorait a Paks, de ez helyzetekben nem mutatkozott meg. A kezdeti lendület után a Nyíregyháza is visszább vett, a félidő egygólos hazai vezetéssel zárult.

A szünetben kettőt cserélt a Paks, Szendrei helyére Tóth Barna érkezett, Hahn helyére pedig Böde állt be. Bognár György együttese, bár nagyobb fokozatra kapcsolt, a hetvenedik percig mindössze egyetlen kapura lövést produkált. A Nyíregyháza pedig újabb gólt szerzett a 71. percben: Toma remek beadása után Tijani mozdulata megzavarta a paksi védőket, így Temesvári zavartalanul vehette le a labdát az ötös vonala előtt és hét méterről kilőtte a bal alsó sarkot. A nyírségi együttes végül magabiztos játékot bemutatva 2-0-ra nyert a támadójátékban semmit se mutató Paks ellen, a mérkőzés utolsó perceiben már zúgott a „Szép volt, fiúk” rigmus a lelátóról.

A Nyíregyháza ezzel két pontra került a biztos bennmaradástól, a tolnaiakat pedig a kétgólos vereségük ellenére az vigasztalhatja, hogy a harmadik Zalaegerszeg is kikapott a 29. fordulóban, így nem nőtt a két csapat közti különbség a bronzéremért folyó harcban. Igaz, a Debrecen megléphet mindkét együttestől, ha hétfőn, a Kisvárda vendégeként megszerzi a három pontot.