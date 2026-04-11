labdarúgásNB Iböde dánielPaksi FCNyíregyháza Spartacus

Csődöt mondott a Paks, Debrecenben dörzsölhetik a tenyerüket

A labdarúgó NB I 29. fordulójának szombati játéknapja Nyíregyházán zárult, ahol a szabolcsi együttes a Paks csapatát fogadta a Városi Stadionban. A Nyíregyháza Antonov révén szerzett vezetést az első félidőben, majd a második játékrészben Temesvári révén megduplázta az előnyét a nyírségi csapat. A Nyíregyháza 2-0-ra nyert a nagyon rossz napot kifogó Paks ellen.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 22:18
A Nyíregyháza otthon győzte le a Paksot Forrás: Nyíregyháza Spartacus
A Kazincbarcika háromgólos vereséget szenvedett az Újpest ellen, az MTK viszont lehengerlően játszott a Zalaegerszeg ellen, ezzel biztossá vált, hogy a borsodi együttes lesz az NB I egyik idei kiesője. Szombaton még egy mérkőzést rendeztek, ahol a Nyíregyháza hazai pályán fogadta a Paks csapatát.

A Nyíregyháza játékosai koncentráltan kezdték a meccset a Paks ellen
A Nyíregyháza játékosai koncentráltan kezdték a meccset a Paks ellen Fotó: Nyíregyháza Spartacus

A Nyíregyháza gyorsan vezetést szerzett

Lendületesen kezdtek a hazaiak az első percektől kezdve, ami mintha picit meg is lepte volna a vendégeket. A 7. percben Antonov remek átadása után Tijani lőtt óriási kapufát az ötös sarkáról. Két perc múlva ismét a nyíregyházi támadó került helyzetbe, de most nem lövéssel fejezte be az akciót: a 9. percben a paksi védők gyűrűjében kiválóan tálalt a jobb oldalon érkező Mannerhez, aki egyből középre lőtte a labdát. Antonov érkezett rá középen, és négy méterről a kapu közepébe bombázott. 

A folytatásban sem volt vége a hazai helyzetek sorának, Jovanov beadása után Tijani hét méterről fejjel célozta meg a paksiak kapuját, a vendégek hálóőre, Gyetván szögletre tolta ki a labdát. 

Az első fél óra után rendezte sorait a Paks, de ez helyzetekben nem mutatkozott meg. A kezdeti lendület után a Nyíregyháza is visszább vett, a félidő egygólos hazai vezetéssel zárult.

A szünetben kettőt cserélt a Paks, Szendrei helyére Tóth Barna érkezett, Hahn helyére pedig Böde állt be. Bognár György együttese, bár nagyobb fokozatra kapcsolt, a hetvenedik percig mindössze egyetlen kapura lövést produkált. A Nyíregyháza pedig újabb gólt szerzett a 71. percben: Toma remek beadása után Tijani mozdulata megzavarta a paksi védőket, így Temesvári zavartalanul vehette le a labdát az ötös vonala előtt és hét méterről kilőtte a bal alsó sarkot. A nyírségi együttes végül magabiztos játékot bemutatva 2-0-ra nyert a támadójátékban semmit se mutató Paks ellen, a mérkőzés utolsó perceiben már zúgott a „Szép volt, fiúk” rigmus a lelátóról.

A Nyíregyháza ezzel két pontra került a biztos bennmaradástól, a tolnaiakat pedig a kétgólos vereségük ellenére az vigasztalhatja, hogy a harmadik Zalaegerszeg is kikapott a 29. fordulóban, így nem nőtt a két csapat közti különbség a bronzéremért folyó harcban. Igaz, a Debrecen megléphet mindkét együttestől, ha hétfőn, a Kisvárda vendégeként megszerzi a három pontot.

NB I, 29. forduló:

péntek:

  • Puskás Akadémia–Győri ETO FC 1-4 (0-1),Felcsút, 2000 néző, jv.: Káprály M. Gólszerzők: Magyar (91), illetve Vitális (16.), Csinger (50.), Benbuali (67.), Njie (69,)
  • Ferencváros–Diósgyőr 3-1 (0-1), Üllői út, 9500 néző, jv.: Karakó. Gólszerzők: Acolatse (50.), Joseph (59.), Gómez (76.), illetve Pető (23.)
  • szombat:
    Kazincbarcika–Újpest 0-3 (0-1), Miskolc, DVTK Stadion, 865 néző, jv.: Derdák Marcell. Gólszerzők: Krajcsovics (16.), Nyíri (49. perc – öngól), Mucsányi (90+2.)
  • MTK–Zalaegerszeg 3-0 (0-0), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2928 néző, jv.: Csonka Bence. Gólszerzők: Kerezsi (50., 64.), Jurek (90.)
  • Nyíregyháza–Paks 2-0  (1-0) Nyíregyháza Városi Stadion, 5343 néző, jv: Bogár Gergő. Gólszerzők: Antonov (9.), Temesvári (72.)

hétfő: 

  • Kisvárda–Debrecen 20.00

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

