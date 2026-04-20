Van esély Pécsi Ármin Premier League-debütálására? Arne Slot a Liverpool kapusairól

Az angol labdarúgó-bajnokság 33. fordulójában a Liverpool 2-1-re nyert a városi rivális Everton otthonában. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is pályán volt, Pécsi Ármin pedig a kispadon ült. Giorgi Mamardasvili sérülésénél felvetődött, hogy talán debütálhat a magyar kapus a Premier League-ben, de Arne Slot végül Frederick Woodman bevetése mellett döntött. A holland vezetőedző később kitért Mamardasvili állapotára – a szavait és Alisson Becker várható visszatérését figyelembe véve aligha kerül sor Pécsi bemutatkozására az idényben.

2026. 04. 20. 6:57
Arne Slot egyre nehezebb helyzetben a Liverpool élén
Arne Slot két kapusa is sérült, de Pécsi Ármin helyett ez Frederick Woodmannek esély
A Bajnokok Ligája-negyeddöntős kiesés után városi rangadóval folytatta a Premier League-et a tabellán ötödik Liverpool. Az Everton otthonában Mohamed Szalah szerzett vezetést, ám a második félidő elején Beto egyenlített, ráadásul a gólnál megsérült a Vörösök kapusa, Giorgi Mamardasvili. Az első csapat kispadján az idényben harmadszor (a bajnokságban másodszor) ült ott Pécsi Ármin, helyette azonban Frederick Woodman volt az, aki a georgiai játékos helyén csereként beállva debütálhatott a ligában is. Woodman végül egy védéssel, kapott gól nélkül zárt, ráadásul sikernek is örülhetett: Virgil van Dijk a hosszabbítás tizedik percében győztes gólt fejelt. A gólpasszt a századik mérkőzését játszó Szoboszlai Dominik adta, és a hajrában magyarként Kerkez Milos is a pályán volt.

A sajtóhírek szerint a spanyol Sevilla által is kiszemelt, U21-es magyar válogatott kapus Alisson Becker és Giorgi Mamardasvili sérülése miatt második számú kapusnak lépett előre a Liverpoolban, de Arne Slot nyilatkozata alapján a brazil és a georgiai játékos akár már a következő bajnokin játékra kész állapotban lehet.

A március vége óta hiányzó Alissonról még a PSG elleni BL-negyeddöntő előtt beszélt úgy a holland tréner, hogy az idény végén visszatérhet, helyi sajtóértesülések szerint pedig ez április végét jelenti – márpedig ebben a hónapban már csak egy találkozót vív a csapat, méghozzá e hét szombaton.

Mamardasvili kötéssel a térdén, hordágyon hagyta el a pályát, miután összecsúszott Betóval, de Slot a lefújást követően megnyugtatta a szurkolókat: – Kórházba szállították, mert úgy tűnt, és az orvosok is azt mondták, hogy nagy, nyílt seb volt a lábán. 

Ám látszólag nem lesz hosszú távú a sérülés, úgyhogy meglátjuk, talán már a következő héten bevethető lesz.

Szinte minden poszton voltak már problémáink, és most két kapusunk is kiesett. Így még jó, hogy kapusból három is van nálunk, mert jellemzően jobbhátvédből, centerből vagy balszélsőből nincs három, most viszont olyan poszton történt a baj, ahol van három játékosunk – mondta a Liverpool edzője.

Arne Slot szavai alapján tehát mintha nem is venné számításba Pécsi Ármint, így pedig nehezen elképzelhető, hogy – akár Mamardasvili és Alisson hiányában – szerephez jut a magyar kapus Woodman mellett. Pécsire ugyanakkor az U21-es együttesben még várhat feladat az idényben.

A Liverpool felnőttcsapatának jelenlegi évadából még öt mérkőzés van hátra: a bajnokságban sorrendben a Crystal Palace, a Manchester United, a Chelsea, az Aston Villa és a Brentford lesz az ellenfél.

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pindroch Tamás
idezojelekválasztás

A Tisza sikerének gyúanyaga

Pindroch Tamás avatarja

Az új jobboldali intézményi keretnek rugalmasnak kell lennie, mert a globalista Tisza Párt mindenre képes.

