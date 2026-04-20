Van esély Pécsi Ármin Premier League-debütálására? Arne Slot a Liverpool kapusairól

A Bajnokok Ligája-negyeddöntős kiesés után városi rangadóval folytatta a Premier League-et a tabellán ötödik Liverpool. Az Everton otthonában Mohamed Szalah szerzett vezetést, ám a második félidő elején Beto egyenlített, ráadásul a gólnál megsérült a Vörösök kapusa, Giorgi Mamardasvili. Az első csapat kispadján az idényben harmadszor (a bajnokságban másodszor) ült ott Pécsi Ármin, helyette azonban Frederick Woodman volt az, aki a georgiai játékos helyén csereként beállva debütálhatott a ligában is. Woodman végül egy védéssel, kapott gól nélkül zárt, ráadásul sikernek is örülhetett: Virgil van Dijk a hosszabbítás tizedik percében győztes gólt fejelt. A gólpasszt a századik mérkőzését játszó Szoboszlai Dominik adta, és a hajrában magyarként Kerkez Milos is a pályán volt.

A Liverpool kapusgondokkal küzd, de Arne Slot szavai alapján Pécsi Ármin még nem debütálhat. Fotó: AFP/Oli Scarff

Két Liverpool-kapus sérült meg, Arne Slot mégsem számol Pécsi Árminnal?

A sajtóhírek szerint a spanyol Sevilla által is kiszemelt, U21-es magyar válogatott kapus Alisson Becker és Giorgi Mamardasvili sérülése miatt második számú kapusnak lépett előre a Liverpoolban, de Arne Slot nyilatkozata alapján a brazil és a georgiai játékos akár már a következő bajnokin játékra kész állapotban lehet.

A március vége óta hiányzó Alissonról még a PSG elleni BL-negyeddöntő előtt beszélt úgy a holland tréner, hogy az idény végén visszatérhet, helyi sajtóértesülések szerint pedig ez április végét jelenti – márpedig ebben a hónapban már csak egy találkozót vív a csapat, méghozzá e hét szombaton.

Mamardasvili kötéssel a térdén, hordágyon hagyta el a pályát, miután összecsúszott Betóval, de Slot a lefújást követően megnyugtatta a szurkolókat: – Kórházba szállították, mert úgy tűnt, és az orvosok is azt mondták, hogy nagy, nyílt seb volt a lábán.

Ám látszólag nem lesz hosszú távú a sérülés, úgyhogy meglátjuk, talán már a következő héten bevethető lesz.

Szinte minden poszton voltak már problémáink, és most két kapusunk is kiesett. Így még jó, hogy kapusból három is van nálunk, mert jellemzően jobbhátvédből, centerből vagy balszélsőből nincs három, most viszont olyan poszton történt a baj, ahol van három játékosunk – mondta a Liverpool edzője.