Rendkívüli

Elkezdődött a Fidesz kampányzáró rendezvénye, kinőtte a tömeg a Szentháromság teret + videó

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
RB LeipzigBorussia MönchengladbachBundesliga

Míg Willi Orbánék ünnepeltek, leendő játékosuk füttykoncertet kapott Lipcsében

Sok izgalmat tartogatott a Lipcse és a Borussia Mönchengladbach szombati összecsapása a Bundesliga 29. fordulójában. A nagy iram és a sok helyzet ellenére csak egy gól született, azt az RB Leipzig szerezte, amely így 1-0-ra nyert, és megerősítette dobogós helyét a tabellán. A vendégek középpályásának, Rocco Reitznek nehéz délutánja volt, saját csapata szurkolóitól kapott füttykoncertet.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 17:59
Yan Diomande szállította az RB Leipzig győzelmét Fotó: JAN WOITAS Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fontos célokért küzd az RB Leipzig és a Borussia Mönchengladbach is a Bundesligában. Előbbi harmadikként várta a 29. fordulót, tehát Bajnokok Ligája-indulást biztosító helyről, de mögötte nagy a tolakodás, minden pontnak nagy jelentősége lehet a végelszámolásnál. Utóbbit a 13. hely illette meg, de csak öt pont választotta el a kiesőzónától, amelytől minden csapat szeretne minél távolabbra kerülni. 

Rocco Reitz leendő csapata, az RB Leipzig otthonában kapott füttykoncertet Fotó: DAVID HAMMERSEN/DPA

Willi Orbánnal a kezdőben állt fel a Lipcse, de Gulácsi Péter nem tért vissza a kapuba. A magyar kapus bő egy hónapot hagyott ki térdsérülés miatt, ezek után az előző fordulóban már leült a kispadra, de sem akkor, sem ezen a szombaton nem kapott lehetőséget, mert a klub tájékoztatása szerint még nem áll készen. A Borussia Mönchengladbach oldalán Rocco Reitz kapta a legnagyobb figyelmet. A klub saját nevelésű játékosa épp az RB Leipzighez igazol az idény végén, és a bejelentés óta először csapott össze egymással a két együttes. A Mönchengladbach szurkolói éltek az alkalommal, hatalmas molinón üzenték meg a csapatkapitánynak, hogy nem bocsátanak meg neki, amiért a lipcseieket választotta. Nyomatékot adva a szavaiknak, az első húsz percben Reitz minden megmozdulását kifütyülték. Mindezt annak ellenére, hogy a Borussia vezetőedzője, Rouven Schröder kijelentette, ha nem adják el most a 23 éves középpályást, tehetetlenek lettek volna az átigazolási piacon. De mint kiderült, ez nem hatotta meg a drukkereket.

Az RB Leipzig szűk győzelme

A főszereplőkre viszont látszólag nem volt hatással ez a közjáték, elképesztő első félidőt produkált a két csapat. Kapkodhattuk a fejünket, rengeteg helyzet akadt – főleg lipcsei oldalon, Moritz Nicolas azonban ihletett teljesítményt nyújtott a kapuban. A Mönchengladbach is sokszor veszélyeztetett, mégis 0-0 volt az állás a szünet előtt. Izgalmakkal teli 0-0.

Várható volt, hogy előbb vagy utóbb az első gól is megszületik. Végül erre csak a 81. percben került sor, Yan Diomande nagyszerű távoli lövésének már Nicolas sem tudta útját állni, a huszadik lipcsei próbálkozás meghozta a gólt. A vendégek a hajrában mindent megtettek az egyenlítésért, de ordító helyzetben is csak a kapufát találták el. Az RB Leipzig így 1-0-ra győzött, de riválisai közül a Bayer Leverkusen is nyert, 1-0-ra a Borussia Dortmund otthonában, tehát még nem nyugodhat meg. Annak viszont örülhetnek Willi Orbánék, hogy a hatodik Hoffenheim pénteken csak 2-2-es döntetlent játszott az Augsburg ellen, tehát velük szemben két ponttal nőtt az előny.

Schäferék a sereghajtótól kaptak ki

A már említett Willi Orbán végigjátszotta a szombati mérkőzést, és győzelemnek örülhetett. Schäfer Andrásról egyik sem mondható el. A jelenleg a kiesőzóna felett nyolc ponttal tanyázó Union Berlin a ligautolsó, december óta nyeretlen Heidenheim vendége volt szombaton, a 36. percre mégis kétgólos hátrányban találta magát. Innen nem tudott felállni, 3-1-re kikapott, Schäfernek pedig hetven perc jutott.

Bundesliga, 29. forduló:

péntek:

  • Augsburg–Hoffenheim 2-2 (2-2)

szombat:

  • Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen 0-1 (0-1)
  • Heidenheim–Union Berlin 3-1 (2-0)
  • RB Leipzig–Borussia Mönchengladbach 1-0 (0-0)
  • VfL Wolfsburg–Eintracht Frankfurt 1-2 (0-2)
  • St. Pauli–Bayern München 18.30

vasárnap:

  • 1. FC Köln–Werder Bremen 15.30
  • VfB Stuttgart–Hamburger SV 17.30
  • FSV Mainz 05–SC Freiburg 19.30

A tabella itt érhető el.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekjuszt lászló

Kárpáti András avatarja

Az önmagát előtérbe toló balos médiamunkást sohasem vette igazán komolyan a közvélemény.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.