Míg Willi Orbánék ünnepeltek, leendő játékosuk füttykoncertet kapott Lipcsében

Fontos célokért küzd az RB Leipzig és a Borussia Mönchengladbach is a Bundesligában. Előbbi harmadikként várta a 29. fordulót, tehát Bajnokok Ligája-indulást biztosító helyről, de mögötte nagy a tolakodás, minden pontnak nagy jelentősége lehet a végelszámolásnál. Utóbbit a 13. hely illette meg, de csak öt pont választotta el a kiesőzónától, amelytől minden csapat szeretne minél távolabbra kerülni.

Rocco Reitz leendő csapata, az RB Leipzig otthonában kapott füttykoncertet Fotó: DAVID HAMMERSEN/DPA

Willi Orbánnal a kezdőben állt fel a Lipcse, de Gulácsi Péter nem tért vissza a kapuba. A magyar kapus bő egy hónapot hagyott ki térdsérülés miatt, ezek után az előző fordulóban már leült a kispadra, de sem akkor, sem ezen a szombaton nem kapott lehetőséget, mert a klub tájékoztatása szerint még nem áll készen. A Borussia Mönchengladbach oldalán Rocco Reitz kapta a legnagyobb figyelmet. A klub saját nevelésű játékosa épp az RB Leipzighez igazol az idény végén, és a bejelentés óta először csapott össze egymással a két együttes. A Mönchengladbach szurkolói éltek az alkalommal, hatalmas molinón üzenték meg a csapatkapitánynak, hogy nem bocsátanak meg neki, amiért a lipcseieket választotta. Nyomatékot adva a szavaiknak, az első húsz percben Reitz minden megmozdulását kifütyülték. Mindezt annak ellenére, hogy a Borussia vezetőedzője, Rouven Schröder kijelentette, ha nem adják el most a 23 éves középpályást, tehetetlenek lettek volna az átigazolási piacon. De mint kiderült, ez nem hatotta meg a drukkereket.

Az RB Leipzig szűk győzelme

A főszereplőkre viszont látszólag nem volt hatással ez a közjáték, elképesztő első félidőt produkált a két csapat. Kapkodhattuk a fejünket, rengeteg helyzet akadt – főleg lipcsei oldalon, Moritz Nicolas azonban ihletett teljesítményt nyújtott a kapuban. A Mönchengladbach is sokszor veszélyeztetett, mégis 0-0 volt az állás a szünet előtt. Izgalmakkal teli 0-0.

Várható volt, hogy előbb vagy utóbb az első gól is megszületik. Végül erre csak a 81. percben került sor, Yan Diomande nagyszerű távoli lövésének már Nicolas sem tudta útját állni, a huszadik lipcsei próbálkozás meghozta a gólt. A vendégek a hajrában mindent megtettek az egyenlítésért, de ordító helyzetben is csak a kapufát találták el. Az RB Leipzig így 1-0-ra győzött, de riválisai közül a Bayer Leverkusen is nyert, 1-0-ra a Borussia Dortmund otthonában, tehát még nem nyugodhat meg. Annak viszont örülhetnek Willi Orbánék, hogy a hatodik Hoffenheim pénteken csak 2-2-es döntetlent játszott az Augsburg ellen, tehát velük szemben két ponttal nőtt az előny.