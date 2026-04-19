Révész Attila így még nem teremtette le játékosait, többektől már ma meg akar válni

A labdarúgó NB I 30. fordulójában az MTK Budapest 2-1-re nyert a vendég Kisvárda ellen szombaton. A találkozó eredménye a DVTK veresége miatt Németh Krisztiánék bennmaradását is jelentette, Révész Attila pedig rossz formában lévő csapata teljesítménye miatt szomorkodhatott.

Magyar Nemzet
2026. 04. 19. 7:36
Révész Attila a Kisvárda több játékosával sem volt elégedett Forrás: Facebook.com/kisvardafc
Az idény végén visszavonuló Németh Krisztián szerezte az MTK második gólját, amellyel eldőlt a Kisvárda elleni NB I-es mérkőzés szombaton. A fővárosi együttes később a DVTK vereségét is kiszurkolta, ezzel eldőlt, hogy a kék-fehérek bennmaradnak az élvonalban, és a Kazincbarcika mellett a Diósgyőr búcsúzik. Az újonc kisvárdaiak az elmúlt hetekben még a dobogóra is esélyesnek tűntek, de Révész Attila csapata az elmúlt öt bajnokiján csupán két pontot szerzett, így a forduló végére akár a nyolcadik helyig is visszacsúszhat.

Révész Attila a Kisvárda játékosairól

Az MTK elleni vereség után a sportigazgató-vezetőedző a futballistáit kritizálta, elsősorban az első félidei teljesítmény miatt: – Megígértem korábban, hogy felforgatottabb csapattal fogunk játszani az utolsó meccseken, de ez a mérkőzés, csakúgy, mint a legutóbbi, megmutatta, hogy nem véletlenül nem játszott néhány személy a korábbiakban. A filozófia, ami jellemez minket, hogyha nem tudunk focizni, akkor is futni, küzdeni és presszingelni kell, az az első félidőben egyáltalán nem mutatkozott meg. Nyomás nélkül indíthattak a középpályáról, 

ezek a játékosok nem a mi szintünkhöz valóak filozófiában, mentalitásban, egy legalább tízszer kevesebb fizetést kapó játékos beáll, és sokkal többet csinál húsz perc alatt, mint más hetven percig.

Ezek a mérkőzések komoly támpontot adnak, hogy a következő szezonban mely játékosokkal számolhatok és kiket kell már most piacra tenni. Meg sem szabad várni a holnapot, már most telefonálnom kell: hívom a menedzsereiket, ha lehet, a holnapi naptól már távozhatnak is – mondta az M4 Sportnak Révész Attila, majd a szombat esti interjút így zárta: – Most, ahogy bemegyek az öltözőbe, nagyon sokan fognak kritikát kapni, nem lesz kellemes hazaútjuk, abban biztos vagyok.

Bár neveket itt még nem említett, Révész később a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy Szikszai Hennagyij volt a támadósor legjobbja, Martin Chlumecky pedig a jelek szerint elfáradt a bajnokság hajrájára. Az általa korábban kritizált Ilja Popovicsról pedig azt mondta: nagyon jó kapus lehet belőle, de ehhez mentálisan is fejlődnie kell. Játékosa reagált is arra, hogy miként viseli edzője kritikáit: – Nyolc éve ismerem, tudom, hogy milyen, nincs nagy gond ezzel. 

Az biztos, hogy bárhova sodor az élet, mindenhova felkészülten érkezem majd

– mondta Popovics, aki adott esetben az ukrán és a magyar felnőttválogatottság mellett is dönthet majd.

Németh Krisztián hiányozni fog az MTK-nak

A Kisvárda a DVTK, a Kazincbarcika és az ETO ellen játszik az NB I utolsó három fordulójában. Az MTK a barcikaiak után a Nyíregyháza és a Puskás Akadémia ellen lép pályára. A fővárosiak vezetőedzője, Pinezits Máté a csapat szombati játékával elégedett volt, külön kitért Németh Krisztiánra is: – Többedmagammal együtt mondhatom, hogy a kvalitásai, tanácsai akár a pályán, akár az öltözőben mindenkinek óriási plusz és segítség. Ezt fiatal edzőként is mondom: akár róla, akár Kádár Tamásról vagy Bognár Istvánról beszélünk, olyan játékostól tudnak tapasztalatokat gyűjteni a többiek, ami biztos, hogy segíteni fogja őket a pályafutásukban. Egyelőre nem gondolunk arra, hogy mi lesz, ha Némó kikerül az öltözőből, hanem élvezzük azokat a perceket, amíg ott van – nyilatkozta a tréner.

Az MTK megdicsért játékosa is megszólalt: – Ez volt az egyik utolsó hazai mérkőzésem, úgyhogy örülök, hogy betaláltam. 

Bízom benne, hogy rúgok még gólt az idén, abban pedig biztos vagyok, hogy hiányozni fog ez az érzés.

De meg kell húzni a határt, nekem most eljött az idő, de örülök, hogy húsz évet a futballban tudtam tölteni, hálás vagyok ezért – mondta Németh Krisztián, aki elmondása szerint azért is döntött a visszavonulás mellett, mert érezhetően a mozdulatai és a regenerációja sem olyanok már, mint korábban.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
