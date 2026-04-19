Révész Attila így még nem teremtette le játékosait, többektől már ma meg akar válni

Az idény végén visszavonuló Németh Krisztián szerezte az MTK második gólját, amellyel eldőlt a Kisvárda elleni NB I-es mérkőzés szombaton. A fővárosi együttes később a DVTK vereségét is kiszurkolta, ezzel eldőlt, hogy a kék-fehérek bennmaradnak az élvonalban, és a Kazincbarcika mellett a Diósgyőr búcsúzik. Az újonc kisvárdaiak az elmúlt hetekben még a dobogóra is esélyesnek tűntek, de Révész Attila csapata az elmúlt öt bajnokiján csupán két pontot szerzett, így a forduló végére akár a nyolcadik helyig is visszacsúszhat.

Németh Krisztián volt az MTK hőse a Kisvárda ellen, Révész Attila nem volt elégedett saját játékosaival. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Révész Attila a Kisvárda játékosairól

Az MTK elleni vereség után a sportigazgató-vezetőedző a futballistáit kritizálta, elsősorban az első félidei teljesítmény miatt: – Megígértem korábban, hogy felforgatottabb csapattal fogunk játszani az utolsó meccseken, de ez a mérkőzés, csakúgy, mint a legutóbbi, megmutatta, hogy nem véletlenül nem játszott néhány személy a korábbiakban. A filozófia, ami jellemez minket, hogyha nem tudunk focizni, akkor is futni, küzdeni és presszingelni kell, az az első félidőben egyáltalán nem mutatkozott meg. Nyomás nélkül indíthattak a középpályáról,

ezek a játékosok nem a mi szintünkhöz valóak filozófiában, mentalitásban, egy legalább tízszer kevesebb fizetést kapó játékos beáll, és sokkal többet csinál húsz perc alatt, mint más hetven percig.

Ezek a mérkőzések komoly támpontot adnak, hogy a következő szezonban mely játékosokkal számolhatok és kiket kell már most piacra tenni. Meg sem szabad várni a holnapot, már most telefonálnom kell: hívom a menedzsereiket, ha lehet, a holnapi naptól már távozhatnak is – mondta az M4 Sportnak Révész Attila, majd a szombat esti interjút így zárta: – Most, ahogy bemegyek az öltözőbe, nagyon sokan fognak kritikát kapni, nem lesz kellemes hazaútjuk, abban biztos vagyok.

Bár neveket itt még nem említett, Révész később a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy Szikszai Hennagyij volt a támadósor legjobbja, Martin Chlumecky pedig a jelek szerint elfáradt a bajnokság hajrájára. Az általa korábban kritizált Ilja Popovicsról pedig azt mondta: nagyon jó kapus lehet belőle, de ehhez mentálisan is fejlődnie kell. Játékosa reagált is arra, hogy miként viseli edzője kritikáit: – Nyolc éve ismerem, tudom, hogy milyen, nincs nagy gond ezzel.

Az biztos, hogy bárhova sodor az élet, mindenhova felkészülten érkezem majd

– mondta Popovics, aki adott esetben az ukrán és a magyar felnőttválogatottság mellett is dönthet majd.