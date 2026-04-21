Verrasztó Dávid az úszásról: Megalázom magam, de nekem ez nem a pénzről szól

„Idejövök, kicsit megalázom magam, de azért jobb, mintha a lelátón ülnék” – ez Verrasztó Dávid ars poeticája 37 évesen. A kétszeres világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok úszó 2003-ban, 15 évesen szerezte az első érmét az úszók felnőtt országos bajnokságán, de még mindig dobogóra áll: a múlt heti ob-n a Jövő SC 4×100 méteres mix vegyesváltójával szerzett bronzérmet. Mostani ellenfelei közül sokan még meg sem születtek, amikor ő 23 évvel ezelőtt már a dobogón állt.

Verrasztó Dávid 37 évesen az országos bajnokság dobogóján a harmadik helyezett Jövő SC színeiben Fotó: Istvan Derencsenyi

Nemcsak váltóban, hanem egyéniben is indult Sopronban. A világbajnoki ezüstjeit és az Európa-bajnoki aranyait 400 vegyesen szerző klasszis ezt a gyilkos számot már nem vállalta, de kétszáz méteren rajthoz állt. Nem mintha számítana, azért rögzítsük: a 19. helyen végzett a középdöntőben 2:10,75 perces idővel. Aztán megnézett még néhány futamot, majd elmondta lapunknak a medence partján, hogy a vége már nagyon fájt.

– Itt a húsz évvel fiatalabbak között még úgy-ahogy tudok úszni – jegyezte meg Verrasztó Dávid. – Igazából lehet, hogy jobbat is tudnék, de ez a hobbi-fitnesz úszás, amit napi egyszer reggelente csinálok, ennyire elég. Úgyhogy idejövök, kicsit megalázom magam, de azért jobb, mintha a lelátón ülnék. Nem állítom, hogy mindig jól érzem magam a vízben, a kétszáz méter vége már nagyon fáj, de azért vagyok itt, hogy segítsek.

Verrasztó Dávid: Nem úgy néznek rám, hogy mit keres itt ez az öreg róka

Az utolsó világversenyén, a 2022-es római Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett 400 vegyesen, és az elmúlt években a testvérével, az ugyancsak Eb-győztes Verrasztó Evelynnel közösen kávézót üzemeltet. Az úszástól nem vonult vissza, de már csak a saját kedvére csinálja. No meg az édesapja, a világ- és Európa-bajnok, olimpiai érmes Verrasztó Zoltán utánpótlás-nevelő klubja, a Jövő SC érdekében.

– Apa hetvenéves, de napi öt-hat órát az uszodában tölt. Ahelyett, hogy otthon ülne, ő még mindig próbál tenni a magyar úszásért, ami fogalmazzunk úgy, hogy nagyon ritka – mesélte édesapjáról Verrasztó Dávid. – Evelynnel segítünk apának, amiben tudunk. Sok junior úszónk van, és próbálunk helytállni a felnőttmezőnyben is. Most az ob-n a váltóban szükség volt rám, mert egyébként nem lettünk volna meg négyen. Így jött ki.