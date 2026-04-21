Verrasztó Dávid az úszásról: Megalázom magam, de nekem ez nem a pénzről szól

„Én szeretek úszni. Húsz éve is ezt mondtam. Volt, aki komolyan vette, volt, aki nem” – fogalmazott lapunknak Verrasztó Dávid, aki 37 évesen – ahogy ő mondja: hobbi-fitnesz úszóként – is dobogóra állt az országos bajnokságon Sopronban. Nem a pénzért csinálja, a világbajnoki érmes klasszis a 70 évesen is aktív, olimpiai érmes édesapját segíti. Verrasztó Dávid nem érti, miért nem kérdezik meg az „öregeket”, mit tehetnének a magyar úszásért.

Szalay Attila
2026. 04. 21. 5:40
Verrasztó Dávid nem engedi el az úszást, 37 évesen példát mutat a fiataloknak Fotó: Istvan Derencsenyi
„Idejövök, kicsit megalázom magam, de azért jobb, mintha a lelátón ülnék” – ez Verrasztó Dávid ars poeticája 37 évesen. A kétszeres világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok úszó 2003-ban, 15 évesen szerezte az első érmét az úszók felnőtt országos bajnokságán, de még mindig dobogóra áll: a múlt heti ob-n a Jövő SC 4×100 méteres mix vegyesváltójával szerzett bronzérmet. Mostani ellenfelei közül sokan még meg sem születtek, amikor ő 23 évvel ezelőtt már a dobogón állt.

Verrasztó Dávid 37 évesen az országos bajnokság dobogóján a harmadik helyezett Jövő SC színeiben Fotó: Istvan Derencsenyi

Nemcsak váltóban, hanem egyéniben is indult Sopronban. A világbajnoki ezüstjeit és az Európa-bajnoki aranyait 400 vegyesen szerző klasszis ezt a gyilkos számot már nem vállalta, de kétszáz méteren rajthoz állt. Nem mintha számítana, azért rögzítsük: a 19. helyen végzett a középdöntőben 2:10,75 perces idővel. Aztán megnézett még néhány futamot, majd elmondta lapunknak a medence partján, hogy a vége már nagyon fájt.

– Itt a húsz évvel fiatalabbak között még úgy-ahogy tudok úszni – jegyezte meg Verrasztó Dávid. – Igazából lehet, hogy jobbat is tudnék, de ez a hobbi-fitnesz úszás, amit napi egyszer reggelente csinálok, ennyire elég. Úgyhogy idejövök, kicsit megalázom magam, de azért jobb, mintha a lelátón ülnék. Nem állítom, hogy mindig jól érzem magam a vízben, a kétszáz méter vége már nagyon fáj, de azért vagyok itt, hogy segítsek.

Verrasztó Dávid: Nem úgy néznek rám, hogy mit keres itt ez az öreg róka

Az utolsó világversenyén, a 2022-es római Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett 400 vegyesen, és az elmúlt években a testvérével, az ugyancsak Eb-győztes Verrasztó Evelynnel közösen kávézót üzemeltet. Az úszástól nem vonult vissza, de már csak a saját kedvére csinálja. No meg az édesapja, a világ- és Európa-bajnok, olimpiai érmes Verrasztó Zoltán utánpótlás-nevelő klubja, a Jövő SC érdekében.

– Apa hetvenéves, de napi öt-hat órát az uszodában tölt. Ahelyett, hogy otthon ülne, ő még mindig próbál tenni a magyar úszásért, ami fogalmazzunk úgy, hogy nagyon ritka – mesélte édesapjáról Verrasztó Dávid. – Evelynnel segítünk apának, amiben tudunk. Sok junior úszónk van, és próbálunk helytállni a felnőttmezőnyben is. Most az ob-n a váltóban szükség volt rám, mert egyébként nem lettünk volna meg négyen. Így jött ki.

A kétszeres világbajnoki ezüstérmes kitart az úszás mellett, nem a pénzért csinálja Fotó: Istvan Derencsenyi

Ritka az úszóknál, hogy valaki ennyi idősen még versenyez, a korábbi klasszis vegyesúszók közül Cseh László például 31 volt, amikor 2016-ban abbahagyta, Hosszú Katinka pedig 35 évesen szerezte az utolsó ob-érmét 2024-ben. Verrasztó Dávid szerint a fiatalok jól viszonyulnak hozzá.

– Jólesik, hogy tudnak kérdezni tőlem, és nem úgy néznek rám, „na mit keres itt ez az öreg róka” – árulta el. – Nem mondom, hogy üde színfolt vagyok, de lehet, hogy valakinek segít, ha találkozik velem egyszer-kétszer, vagy mellettem úszik. Legalábbis ebben reménykedem.

„Fájó, hogy nem kérdezik meg, mit tehetnénk a magyar úszásért”

Verrasztó Dávid nem tudja, és nem is akarja elengedni az úszást:

– Én akkor is úsztam, amikor nem voltak eredményeim. Ugyanúgy lemegyek az uszodába reggel hétre most is. Hatra már nem bírok felkelni… 

Nem azért csinálom, hogy jó időt ússzak vagy hogy nyerjek. Pláne nem a pénzért, mert nem ebből élek. Ez nekem nem kötelesség, nem biznisz, hanem az életem. Az egész családom ide köt, és bár sok háborúnk is volt itt, mi az uszodában vagyunk otthon. Én tényleg szeretek úszni. Húsz éve is ezt mondtam. Volt, aki komolyan vette, volt, aki nem.

Verrasztó Dávid kritikusan szemléli a magyar úszósport jelenlegi eredményeit, szerinte vannak figyelmeztető jelek, és hasznos lehetne a korosztályának a tapasztalata.

– Ha szigorúan megnézzük, hogy öt-hat éve hol tartott a magyar úszás, akkor most nem olyan jó a helyzet – állapította meg. – Van sok fiatal, akik ügyesek, és remélem, hogy el tudnak jutni arra a szintre, ahol mi voltunk, de közülük sokan Amerikában úsznak, és a magyar bázis kezd kikopni, amit mi, öregek szomorúan nézünk. Az szerintem minden öregnek fájó, hogy húsz évig itt voltunk, és igazából nem nagyon kérdeznek meg minket, hogy mit tehetnénk a magyar úszásért, vagy szeretnénk-e egyáltalán tenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

