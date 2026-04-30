Egy a jelszó Veszprémben: Irány Köln!
A magyar bajnoki címvédő játéka az idény végére látványosan javult: a korábbi BL-hullámvölgy után a PSG és a Szeged ellen is erős, stabil teljesítményt mutatott. A Füchse Berlin elleni Bajnokok Ligája negyeddöntő előtt már sokkal összeszedettebb volt a Veszprém, mint az őszi egymás elleni meccseken, amikor mindkétszer kikaptak. Nem csak a mai, veszprémi első mérkőzésen (Tv: Sport1, 18.45), de a visszavágón is kulcskérdés lesz, hogy tartani tudják a formájukat.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
