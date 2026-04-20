„Nem méltó a Liverpoolhoz” – a Vörösök csapatkapitánya a távozásra készül?

A Liverpool kihasználta, hogy a Chelsea sorozatban a negyedik vereségét szenvedte el a bajnokságban: Arne Slot együttese Mohamed Szalah, valamint Virgil van Dijk góljával 2-1-re nyert az Everton vendégeként. Így öt fordulóval a befejezés előtt a Vörösöknek hétpontos előnye van a Premier League tabellájának ötödik, BL-indulást érő helyén a londoni rivális előtt.

Arne Slot is egyetértett Virgil van Dijkkal. Fotó: AFP/Henry Nicholls

A Liverpool a Premier League ötödik helyén

Van Dijk – aki a századik Premier League-mérkőzésén szereplő Szoboszlai Dominik szöglete után szerezte a győztes gólt – a győzelem ellenére nem volt túlságosan boldog, a Liverpool csapatkapitánya szerint a legrangosabb európai kupában való szereplés kiharcolása a minimum, ami a klubtól elvárható.

– Ez nem méltó a Liverpoolhoz, de ez a valóság. Fontos volt, hogy ma nyerjünk, örülök, hogy sikerült. Mindenki rendkívül csalódott, hogy így alakult az idény, miközben tisztában vagyunk azzal, milyen minőséget képviselünk. A saját mércénk alatt teljesítünk. Így kell folytatnunk, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki egy amúgy csalódáskeltő évadból – fogalmazott a holland védő.

Slot egyetértett honfitársával, a Liverpool edzőjét a meccs utáni sajtótájékoztatón kérdezték meg Van Dijk szavairól: – Nem sok örömünk volt eddig az idényben. Tökéletesen egyetértek Virgillel, nem felelünk meg a saját magunkkal szemben támasztott elvárásoknak – nyilatkozta a vezetőedző.

Virgil van Dijk a távozás küszöbén?

A Liverpool korábbi védője, a manapság szakértőként tevékenykedő Jamie Carragher szerint Van Dijk is csatlakozhat az együttes másik két fontos játékosához, Andy Robertsonhoz és Mohamed Szalahhoz, akik a nyáron elhagyják a klubot. A 38-szoros angol válogatott védő amondó, ha nem is idén, de legkésőbb jövő nyáron sor kerülhet a csapatkapitány távozására is.

– Gondoljunk bele, hogyan nyerte meg a Liverpool ezt a mérkőzést: a klub két legendája döntötte el.

Nem lesznek már itt sokáig. Szalah biztosan, és egy év múlva valószínűleg Virgil van Dijk sem

– mondta Carragher.

A 35. életévét júliusban betöltő holland bekk tavaly nyáron írt alá két évre szóló szerződést a Liverpoollal, és ahogy Carragher is utalt rá, könnyen lehet, hogy ennek lejárását követően újabb olyan futballistája távozik a csapatnak, aki hosszú éveken keresztül meghatározó játékosnak számított.