LiverpoolJamie Carraghervirgil Van Dijk

„Nem méltó a Liverpoolhoz” – a Vörösök csapatkapitánya a távozásra készül?

A Liverpool 2-1-es győzelmet aratott az Everton otthonában a 248. Mersey-parti derbin, nagy lépést téve a következő idénybeli Bajnokok Ligája-indulás felé. A Vörösök hőse a 100. percben győztes gólt fejelő Virgil van Dijk volt, aki azonban a lefújás után nem ünnepléssel, hanem kritikus hangvételű nyilatkozattal került a középpontba.

Magyar Nemzet
2026. 04. 20. 7:22
A Liverpool csapatkapitánya szerint a BL-indulás kiharcolása a minimum, ami elvárható a csapattól Fotó: NurPhoto/AFP/News Images
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool kihasználta, hogy a Chelsea sorozatban a negyedik vereségét szenvedte el a bajnokságban: Arne Slot együttese Mohamed Szalah, valamint Virgil van Dijk góljával 2-1-re nyert az Everton vendégeként. Így öt fordulóval a befejezés előtt a Vörösöknek hétpontos előnye van a Premier League tabellájának ötödik, BL-indulást érő helyén a londoni rivális előtt.

Fotó: AFP/Henry Nicholls

A Liverpool a Premier League ötödik helyén

Van Dijk – aki a századik Premier League-mérkőzésén szereplő Szoboszlai Dominik szöglete után szerezte a győztes gólt – a győzelem ellenére nem volt túlságosan boldog, a Liverpool csapatkapitánya szerint a legrangosabb európai kupában való szereplés kiharcolása a minimum, ami a klubtól elvárható.

– Ez nem méltó a Liverpoolhoz, de ez a valóság. Fontos volt, hogy ma nyerjünk, örülök, hogy sikerült. Mindenki rendkívül csalódott, hogy így alakult az idény, miközben tisztában vagyunk azzal, milyen minőséget képviselünk. A saját mércénk alatt teljesítünk. Így kell folytatnunk, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki egy amúgy csalódáskeltő évadból – fogalmazott a holland védő.

Slot egyetértett honfitársával, a Liverpool edzőjét a meccs utáni sajtótájékoztatón kérdezték meg Van Dijk szavairól: – Nem sok örömünk volt eddig az idényben. Tökéletesen egyetértek Virgillel, nem felelünk meg a saját magunkkal szemben támasztott elvárásoknak – nyilatkozta a vezetőedző.

Virgil van Dijk a távozás küszöbén?

A Liverpool korábbi védője, a manapság szakértőként tevékenykedő Jamie Carragher szerint Van Dijk is csatlakozhat az együttes másik két fontos játékosához, Andy Robertsonhoz és Mohamed Szalahhoz, akik a nyáron elhagyják a klubot. A 38-szoros angol válogatott védő amondó, ha nem is idén, de legkésőbb jövő nyáron sor kerülhet a csapatkapitány távozására is.

– Gondoljunk bele, hogyan nyerte meg a Liverpool ezt a mérkőzést: a klub két legendája döntötte el. 

Nem lesznek már itt sokáig. Szalah biztosan, és egy év múlva valószínűleg Virgil van Dijk sem

– mondta Carragher.

A 35. életévét júliusban betöltő holland bekk tavaly nyáron írt alá két évre szóló szerződést a Liverpoollal, és ahogy Carragher is utalt rá, könnyen lehet, hogy ennek lejárását követően újabb olyan futballistája távozik a csapatnak, aki hosszú éveken keresztül meghatározó játékosnak számított.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
