A Barcelona egy kérdést már lezárt, most jöhet a következő

Nem könnyíti meg Marcus Rashford a katalán szuperklub vezetőinek döntését. A Manchester Unitedtől kölcsönbe érkezett támadó ugyanis jelentős szerepet játszott abban, hogy a Barcelona vasárnap késő éjjel 2-0-ra legyőzze a Realt – Rashford betalált az El Clásicón – és ezzel elnyerje a bajnoki címet. A baloldali csatár helyzete remek szezonja ellenére is kérdéses, ugyanis a klub egyrészt inkább újra kölcsönvenné, másrészt jelentősen csökkentené a fizetését.

Molnár László
2026. 05. 11. 9:13
Marcus Rashford tökéletesen illeszkedik a Barca támadójátékába, esze ágában sincs visszatérni nevelőklubjába, a Manchester Unitedbe
Marcus Rashford tökéletesen illeszkedik a Barca támadójátékába, mégsem biztos, hogy maradhat a katalánoknál Fotó: JOSEP LAGO Forrás: AFP
Ha Rashford végleg a katalánokhoz kerül, jelentős pénzügyi áldozatot kell hoznia. A Barcelonánál a fizetése jelenleg évi bruttó 14 millió euró, ami jelentősen elmarad a manchesteri 325 ezer fontos heti bérétől. 

A katalán klub csak akkor tudja őt véglegesíteni, ha a játékos belemegy egy fix, csökkentett alapbérbe, amelyet teljesítményalapú bónuszokkal – gólok, megnyert trófeák – egészítenek ki, melyek már jelenleg is Rashford fizetésének egy részét képezik.

Egyéni teljesítményhez kötött bónuszok

  • Gólok és gólpasszok: Rashford jelentős extra összeget kapott a 25 „kanadai pont”" (gól + gólpassz) elérése után. Mivel jelenleg 28-nál jár (14 gól, 14 gólpassz), ez a bónusz már aktiválódott.
  • Mérkőzésszám: külön kifizetés jár minden olyan találkozó után, ahol legalább 45 percet a pályán töltött.
  • Aranylabda-jelölés: ha bekerül a FIFA év végi szűkített listájára, további egyszeri bónuszra jogosult.

Csapatszintű sikerdíjak

  • Bajnoki cím: a La Liga megnyerése után a keret tagjaként Rashford is megkapta a győzelmi prémiumot.
  • Bajnokok Ligája menetelés: a szerződése rögzíti, hogy a BL-ben elért minden egyes szakasz (negyeddöntő) után plusz pénz jár.
  • Kvalifikációs bónusz: mivel a Barca biztosította helyét a következő évi BL-csoportkörben, ez is növeli a végső éves keresetét.

A bónuszokkal együtt a fizetése megközelítheti a heti 250–280 ezer eurót, ami már közelebb áll az angliai szinthez. Ha a Barca végleg leigazolja, a tárgyalások legnagyobb vitapontja éppen az lesz, hogy a bónuszok mekkora részét építsék be a fix fizetésébe.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
