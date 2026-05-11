A Barcelona egy kérdést már lezárt, most jöhet a következő

Ha Rashford végleg a katalánokhoz kerül, jelentős pénzügyi áldozatot kell hoznia. A Barcelonánál a fizetése jelenleg évi bruttó 14 millió euró, ami jelentősen elmarad a manchesteri 325 ezer fontos heti bérétől.

A katalán klub csak akkor tudja őt véglegesíteni, ha a játékos belemegy egy fix, csökkentett alapbérbe, amelyet teljesítményalapú bónuszokkal – gólok, megnyert trófeák – egészítenek ki, melyek már jelenleg is Rashford fizetésének egy részét képezik.

Egyéni teljesítményhez kötött bónuszok

Gólok és gólpasszok: Rashford jelentős extra összeget kapott a 25 „kanadai pont”" (gól + gólpassz) elérése után. Mivel jelenleg 28-nál jár (14 gól, 14 gólpassz), ez a bónusz már aktiválódott.

Mérkőzésszám: külön kifizetés jár minden olyan találkozó után, ahol legalább 45 percet a pályán töltött.

Aranylabda-jelölés: ha bekerül a FIFA év végi szűkített listájára, további egyszeri bónuszra jogosult.

Csapatszintű sikerdíjak

Bajnoki cím: a La Liga megnyerése után a keret tagjaként Rashford is megkapta a győzelmi prémiumot.

Bajnokok Ligája menetelés: a szerződése rögzíti, hogy a BL-ben elért minden egyes szakasz (negyeddöntő) után plusz pénz jár.

Kvalifikációs bónusz: mivel a Barca biztosította helyét a következő évi BL-csoportkörben, ez is növeli a végső éves keresetét.

A bónuszokkal együtt a fizetése megközelítheti a heti 250–280 ezer eurót, ami már közelebb áll az angliai szinthez. Ha a Barca végleg leigazolja, a tárgyalások legnagyobb vitapontja éppen az lesz, hogy a bónuszok mekkora részét építsék be a fix fizetésébe.