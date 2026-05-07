Rendőr a pályán, őrjöngő játékosok, megfélemlített bírók

Rudolf Kreitlein, a kis német bíró, akit a rendőröknek kellett megvédeni az Anglia–Argentína vb-negyeddöntő után. Fotó: Wikipédia

A két dél-amerikai csapat a kiesés után sem nyugodott bele a számukra kedvezőtlen ítéletekbe. Az egységfront hamar felállt, s az indulatok egyre jobban elszabadultak. Az uruguayi és az argentin futballvezetés is azzal fenyegetőzött, hogy kilépnek a FIFA-ból, később pedig az is felmerült, hogy Dél-Amerika összes országa hátat fordít a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnek. A dél-amerikaiak FIFA-maffiáról és szervezett európai csalásról beszéltek. Egy nappal később, 1966. július 24-én a FIFA is összeült Londonban, mert az esetekkel foglalkozni kellett.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség kiadott közleménye – ha lehet – még jobban felbőszítette a dél-amerikaiakat, különösen Argentínát.

Nem is a ma már nevetségesnek hangzó 1000 svájci frankos büntetés volt a letaglózó, hanem a következő mondat: „A FIFA hivatalosan felkérte az 1970. évi mexikói labdarúgó-világbajnokság szervező bizottságát, hogy utasítsa vissza Argentína részvételi kérelmét, ha az Argentin Labdarúgó-szövetség nem ad biztosítékot arra, hogy csapata, játékosai és vezetői a fair play, a tiszta játék szellemében viselkednek.”

Dr. Menéndez Bethy, az argentin szövetség elnöke a következőket mondta: „Ki tud előre biztosítékot adni a sportszerűséggel kapcsolatban?

Az én véleményem szerint a mi csapatunk Angliában sem volt sportszerűtlen, az események ilyen alakulásáért kizárólag a nyugatnémet Kreitlein játékvezető a felelős.

Az elnök elmondta: egyáltalán nem helyesli játékosainak és vezetőinek viselkedését, de ezt a bíró működése idézte elő, aki egészen furcsa módon pártját fogta az angol csapatnak. Bethy dr. szerint Rattin nem vitatkozott a bíróval, hanem csak azt kérte, hívjanak be tolmácsot, akinek segítségével megmagyarázhassák, hogy ők nem játszanak sportszerűtlenül. Mozdulatát a játékvezető nyilván félreértette. „Egyébként – fűzte hozzá Bethy – azt mondják, hogy durván játszottunk. Hozzanak ide egy angol játékost, akin sérülés látható.”