Rendőr a pályán, őrjöngő játékosok, megfélemlített bírók

Innentől kezdve a német csapatnak nem volt nehéz dolga. A kilenc emberrel küzdő Uruguay kapitulált, kapott még három gólt, így a nyugatnémetek 4:0-s sima győzelemmel meneteltek az elődöntőbe.
Londonban is állt a bál
Nehezen feledhető botrány övezte a londoni Wembley-ben rendezett Anglia–Argentína (1:0) negyeddöntőt, ahol a nyugatnémet játékvezető, Rudolf Kreitlein élt át hasonlóan nehéz pillanatokat.
A meccs:
VIII. labdarúgó-világbajnokság, negyeddöntő: Anglia–Argentína 1:0 (0:0)
London, Wembley Stadion, 91 ezer néző. Vezette: Kreitlein (nyugatnémet)
Anglia: Banks – Cohen, J. Charlton, Moore, Wilson – Stiles, B. Charlton, Ball – Hurst, Hunt, Peters.
Argentína: Roma – Ferreiro, Perfumo, Albrecht, Marzolini – Solari, Rattin, Gonzales – Onega, Artime, Mas.
Gól: Hurst (78.)
Londonban a 37. percben szabadultak el az indulatok, amikor a nyugatnémet bíró kiállította Rattint. Ám az argentin játékos – uruguayi kollégájához hasonlóan – nem volt hajlandó elhagyni a gyepet. Tíz percen keresztül állt a játék, majd nagy nehézségek árán lehetett csak folytatni a meccset. Argentína 1:0-ra kikapott, kiesett, az angolok jutottak a négy közé.
