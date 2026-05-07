Rendőr a pályán, őrjöngő játékosok, megfélemlített bírók

Június 11-én a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A 65. részben az 1966-os angliai labdarúgó-világbajnokságra tekintünk vissza. Az NSZK–Uruguay negyeddöntőben megint rendőrt kellett hívni, mert egy kiállított uruguayi játékos nem akarta elhagyni a játékteret. Az Anglia–Argentína összecsapáson is óriási botrány tört ki, de ott a fakabátoknak nem kellett pályára lépniük.

Lantos Gábor
2026. 05. 07. 5:29
Az 1966-os labdarúgó-világbajnokságon rendőrök jelentek meg azon a negyeddöntőn, amelyen a német és az uruguayi válogatott csapott össze egymással Forrás: sueddeutsche.de
Innentől kezdve a német csapatnak nem volt nehéz dolga. A kilenc emberrel küzdő Uruguay kapitulált, kapott még három gólt, így a nyugatnémetek 4:0-s sima győzelemmel meneteltek az elődöntőbe.

Londonban is állt a bál

Nehezen feledhető botrány övezte a londoni Wembley-ben rendezett Anglia–Argentína (1:0) negyeddöntőt, ahol a nyugatnémet játékvezető, Rudolf Kreitlein élt át hasonlóan nehéz pillanatokat. 

A meccs:

VIII. labdarúgó-világbajnokság, negyeddöntő: Anglia–Argentína 1:0 (0:0)
London, Wembley Stadion, 91 ezer néző. Vezette: Kreitlein (nyugatnémet)

Anglia: Banks – Cohen, J. Charlton, Moore, Wilson – Stiles, B. Charlton, Ball – Hurst, Hunt, Peters. 
Argentína: Roma – Ferreiro, Perfumo, Albrecht, Marzolini – Solari, Rattin, Gonzales – Onega, Artime, Mas.

Gól: Hurst (78.)

Londonban a 37. percben szabadultak el az indulatok, amikor a nyugatnémet bíró kiállította Rattint. Ám az argentin játékos – uruguayi kollégájához hasonlóan – nem volt hajlandó elhagyni a gyepet. Tíz percen keresztül állt a játék, majd nagy nehézségek árán lehetett csak folytatni a meccset. Argentína 1:0-ra kikapott, kiesett, az angolok jutottak a négy közé.

Rudolf Kreitlein, a kis német bíró, akit a rendőröknek kellett megvédeni az Anglia–Argentína vb-negyeddöntő után. Fotó: Wikipédia

A két dél-amerikai csapat a kiesés után sem nyugodott bele a számukra kedvezőtlen ítéletekbe. Az egységfront hamar felállt, s az indulatok egyre jobban elszabadultak. Az uruguayi és az argentin futballvezetés is azzal fenyegetőzött, hogy kilépnek a FIFA-ból, később pedig az is felmerült, hogy Dél-Amerika összes országa hátat fordít a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnek. A dél-amerikaiak FIFA-maffiáról és szervezett európai csalásról beszéltek. Egy nappal később, 1966. július 24-én a FIFA is összeült Londonban, mert az esetekkel foglalkozni kellett. 

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség kiadott közleménye – ha lehet – még jobban felbőszítette a dél-amerikaiakat, különösen Argentínát. 

Nem is a ma már nevetségesnek hangzó 1000 svájci frankos büntetés volt a letaglózó, hanem a következő mondat: „A FIFA hivatalosan felkérte az 1970. évi mexikói labdarúgó-világbajnokság szervező bizottságát, hogy utasítsa vissza Argentína részvételi kérelmét, ha az Argentin Labdarúgó-szövetség nem ad biztosítékot arra, hogy csapata, játékosai és vezetői a fair play, a tiszta játék szellemében viselkednek.”

Dr. Menéndez Bethy, az argentin szövetség elnöke a következőket mondta: „Ki tud előre biztosítékot adni a sportszerűséggel kapcsolatban?

Az én véleményem szerint a mi csapatunk Angliában sem volt sportszerűtlen, az események ilyen alakulásáért kizárólag a nyugatnémet Kreitlein játékvezető a felelős.

Az elnök elmondta: egyáltalán nem helyesli játékosainak és vezetőinek viselkedését, de ezt a bíró működése idézte elő, aki egészen furcsa módon pártját fogta az angol csapatnak. Bethy dr. szerint Rattin nem vitatkozott a bíróval, hanem csak azt kérte, hívjanak be tolmácsot, akinek segítségével megmagyarázhassák, hogy ők nem játszanak sportszerűtlenül. Mozdulatát a játékvezető nyilván félreértette. „Egyébként – fűzte hozzá Bethy – azt mondják, hogy durván játszottunk. Hozzanak ide egy angol játékost, akin sérülés látható.”

Ilyet persze az angolok nem tudtak felmutatni. A két teljesen kikészült dél-amerikai csapat mehetett haza. 

 

