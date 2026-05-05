Pelé nélkül is újra világbajnokságot nyert Brazília

Pelé, aki a csehszlovákok elleni csoportmeccsen sérült meg. Fotó: STAFF/AFP

Csehszlovákiát sokáig senki sem vette komolyan. Amikor megverték a spanyolokat, mindenki azt mondta, hogy ez csak véletlen. Amikor döntetlent játszottak a brazilok ellen, akkor meg az volt a duma, hogyha Pelé nem sérül meg, tuti kikapnak a csehszlovákok. Ma már azt is tudjuk, hogy Csehszlovákia az utolsó csoportmeccsen nem hajtotta agyon magát Mexikó ellen.

Nem akart csoportelső lenni, nem akart Anglia ellen játszani, úgy vélték, a magyarokkal szemben nagyobb esélyük lesz. Ez be is jött, bár ha nincs Latisev, talán minden másképpen alakul.

Aymoré Moreira, a brazilok szövetségi kapitánya így értékelt: „Nehezen, de azt hiszem, megérdemelten győztünk. A csehszlovákok kitűnően játszottak, s ezúttal nagyon jó támadójátékkal leptek meg bennünket. Nem hittem volna, hogy a döntőben ilyen teljesítményre lesznek képesek. Most már megmondom: tartottam attól, hogy Pelé nélkül baj érhet bennünket.”

Kollégája, Rudolf Vytlacil így fogalmazott: „A brazilok elérték legjobb formájukat, de győzelmük elérésében segítette őket a szerencse is, s az is, hogy a játékvezető nem adott meg egy tizenegyest a javunkra.”

Azt hiszem megtettük azt, amit vártak tőlünk, vagy még talán többet is.

A brazil csapat tehát története során másodszor lett világbajnok, Csehszlovákia pedig soha többet nem játszott vb-döntőt.