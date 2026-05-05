Pelé nélkül is újra világbajnokságot nyert Brazília
Június 11-én a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A 63. részben felidézzük azt a mérkőzést, amelyen a világbajnokságok történetének első címvédése született meg. A dátum 1962. június 17. Brazília a labdarúgás történetének első kétszeres világbajnoka lett.
Nem lett igazuk a fanyalgóknak
Ki emlékezett ekkor már arra, hogy a világbajnokság elején a nemzetközi szaksajtó arról írt, hogy az 1958-as világbajnok csapat ütött-kopott együttes benyomását kelti. Bár a Népsport a döntő után még arról írt, hogy az 1958-ban látott brazil együttes szakmailag nem sok fejlődést mutatott az előző vb-n látottakhoz képest. A világsajtó ennél azért megengedőbb volt. Abban mindenki egyetértett, hogy a Pelé nélkül küzdő brazil csapat fokozatosan lendült játékba, a csúcsteljesítményt a Chile ellen 4:2-re megnyert elődöntőben mutatták.
Csehszlovákiát sokáig senki sem vette komolyan. Amikor megverték a spanyolokat, mindenki azt mondta, hogy ez csak véletlen. Amikor döntetlent játszottak a brazilok ellen, akkor meg az volt a duma, hogyha Pelé nem sérül meg, tuti kikapnak a csehszlovákok. Ma már azt is tudjuk, hogy Csehszlovákia az utolsó csoportmeccsen nem hajtotta agyon magát Mexikó ellen.
Nem akart csoportelső lenni, nem akart Anglia ellen játszani, úgy vélték, a magyarokkal szemben nagyobb esélyük lesz. Ez be is jött, bár ha nincs Latisev, talán minden másképpen alakul.
Aymoré Moreira, a brazilok szövetségi kapitánya így értékelt: „Nehezen, de azt hiszem, megérdemelten győztünk. A csehszlovákok kitűnően játszottak, s ezúttal nagyon jó támadójátékkal leptek meg bennünket. Nem hittem volna, hogy a döntőben ilyen teljesítményre lesznek képesek. Most már megmondom: tartottam attól, hogy Pelé nélkül baj érhet bennünket.”
Kollégája, Rudolf Vytlacil így fogalmazott: „A brazilok elérték legjobb formájukat, de győzelmük elérésében segítette őket a szerencse is, s az is, hogy a játékvezető nem adott meg egy tizenegyest a javunkra.”
Azt hiszem megtettük azt, amit vártak tőlünk, vagy még talán többet is.
A brazil csapat tehát története során másodszor lett világbajnok, Csehszlovákia pedig soha többet nem játszott vb-döntőt.
