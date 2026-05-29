A Marco Rossi-érában sose volt még ilyen aggasztó a Bundesliga magyarjainak a sorsa

Top 10 legtöbb meccsen pályára lépő magyar a Bundesligában:
- Dárdai Pál 286 meccs
- Szalai Ádám 276
- Gulácsi Péter 269
- Willi Orbán 261
- Lisztes Krisztián 206
- Király Gábor 198
- Huszti Szabolcs 162
- Hajnal Tamás 149
- Sallai Roland 138
- Schäfer András 98
Forrás: Transfermarkt
A Bundesligába az előző idényben berobbanó Dárdai Bence az őszi szezonban előbb elveszítette a helyét a Wolfsburgban, október végéig egyetlen mérkőzésen játszott 34 percet, aztán nem sokkal később térdsérülést szenvedett, amivel véget is ért az idénye. Klubja közben kiesett az élvonalból, miután elveszítette az osztályozót a másodosztály bronzérmese, a Paderborn ellen.
Aggasztó jövőkép: három magyar szerződése az utolsó évébe lép
Összességében 85 meccs jutott a magyaroknak a Bundesliga 2025–2026-os idényében, ami a legalacsonyabb szám 2018 óta, mióta Marco Rossi a válogatott szövetségi kapitánya. Ebben a nyolc évben csak egyszer volt hasonlóan kevés a magyar mérkőzésszám, de a 2023–2024-es évadban Gulácsi és Orbán hosszabb sérülése is torzított a képen – és még akkor is összejött eggyel több, vagyis 86 találkozó.
Ami igazán aggasztó, az a jövőkép. Dárdai Bencéék kiesésével jelen állás szerint, reálisan nézve csak három magyar juthat szóhoz a Bundesliga következő idényében, és az ő helyzetük sem rózsás. Az Union Berlinnél a szerződése utolsó évébe lépő Schäfer ugyan megragadt Németországban, de az eddigi öt Bundesliga-idényében sérülések vagy edzői döntések miatt nem tudott állandó kezdőjátékossá válni, így kérdés, hogy a klub hogyan tervez vele a továbbiakban.
Lipcsében még kérdések sincsenek: Gulácsi Péter úgy kapott szerződést egy újabb évre, hogy várhatóan már csak második számú kapus lesz Vandevoordt mögött, és hiába Orbán meggyőző teljesítménye, idén betölti a 34-et, így az ő utódlása is napirenden van. Schäferhez hasonlóan az RB Leipzig két magyarja is a szerződése szerinti utolsó évét kezdheti meg a Bundesligában.
Mi lesz ifjabb Lisztes Krisztiánnal? Feljebb léphet Dárdai Márton?
A lipcsei utánpótlásból előreléphet a 17 éves kapus, Kányai János, aki az első csapattal elutazik a dél-afrikai nyári edzőtáborba, de az ő szereplésére még kevés esély van tétmeccsen a következő idényben. Papíron a nyáron visszatérhet az Eintracht Frankfurthoz a ferencvárosi kölcsönből ifjabb Lisztes Krisztián, de tekintettel ara, hogy a sérülésével továbbra is bajlódó 21 éves középpályás a Fradi első csapatában is csak 97 percet futballozott az elmúlt évben, már inkább meglepetés lenne, ha helyet tudna követelni magának a Bundesliga nyolcadik helyezettjének szűk keretében.
Így elképzelhető, hogy a következő idényben csupán három kifutó szerződésű magyar pályára lépéseiben bízhatunk a Bundesligában. A helyzeten az javíthatna, ha a nyáron újabb magyarok igazolnának a bajnokságba, például Dárdai Márton, akit a másodosztályú Hertha állítólag pénzzé akar tenni.
De az biztosnak tűnik, hogy következő években messze kerülünk a 2021–2022-es idilli állapottól, amikor mások mellett Szoboszlai, Gulácsi, Orbán, Szalai Ádám és Sallai Roland hétről hétre alkotott a Bundesligában. Akkor 163 magyar pályára lépés jött össze, csaknem a duplája a legutóbbi termésnek. Marco Rossi válogatottja pedig épp akkor érte el a csúcsformáját a németeket idegenben, Angliát oda-vissza legyőzve a Nemzetek Ligájában. Véletlen? Aligha.
