A Marco Rossi-érában sose volt még ilyen aggasztó a Bundesliga magyarjainak a sorsa

Top 10 legtöbb meccsen pályára lépő magyar a Bundesligában:

Dárdai Pál 286 meccs

Szalai Ádám 276

Gulácsi Péter 269

Willi Orbán 261

Lisztes Krisztián 206

Király Gábor 198

Huszti Szabolcs 162

Hajnal Tamás 149

Sallai Roland 138

Schäfer András 98

Forrás: Transfermarkt

A Bundesligába az előző idényben berobbanó Dárdai Bence az őszi szezonban előbb elveszítette a helyét a Wolfsburgban, október végéig egyetlen mérkőzésen játszott 34 percet, aztán nem sokkal később térdsérülést szenvedett, amivel véget is ért az idénye. Klubja közben kiesett az élvonalból, miután elveszítette az osztályozót a másodosztály bronzérmese, a Paderborn ellen.

Aggasztó jövőkép: három magyar szerződése az utolsó évébe lép

Összességében 85 meccs jutott a magyaroknak a Bundesliga 2025–2026-os idényében, ami a legalacsonyabb szám 2018 óta, mióta Marco Rossi a válogatott szövetségi kapitánya. Ebben a nyolc évben csak egyszer volt hasonlóan kevés a magyar mérkőzésszám, de a 2023–2024-es évadban Gulácsi és Orbán hosszabb sérülése is torzított a képen – és még akkor is összejött eggyel több, vagyis 86 találkozó.

Ami igazán aggasztó, az a jövőkép. Dárdai Bencéék kiesésével jelen állás szerint, reálisan nézve csak három magyar juthat szóhoz a Bundesliga következő idényében, és az ő helyzetük sem rózsás. Az Union Berlinnél a szerződése utolsó évébe lépő Schäfer ugyan megragadt Németországban, de az eddigi öt Bundesliga-idényében sérülések vagy edzői döntések miatt nem tudott állandó kezdőjátékossá válni, így kérdés, hogy a klub hogyan tervez vele a továbbiakban.

Lipcsében még kérdések sincsenek: Gulácsi Péter úgy kapott szerződést egy újabb évre, hogy várhatóan már csak második számú kapus lesz Vandevoordt mögött, és hiába Orbán meggyőző teljesítménye, idén betölti a 34-et, így az ő utódlása is napirenden van. Schäferhez hasonlóan az RB Leipzig két magyarja is a szerződése szerinti utolsó évét kezdheti meg a Bundesligában.

Mi lesz ifjabb Lisztes Krisztiánnal? Feljebb léphet Dárdai Márton?

A lipcsei utánpótlásból előreléphet a 17 éves kapus, Kányai János, aki az első csapattal elutazik a dél-afrikai nyári edzőtáborba, de az ő szereplésére még kevés esély van tétmeccsen a következő idényben. Papíron a nyáron visszatérhet az Eintracht Frankfurthoz a ferencvárosi kölcsönből ifjabb Lisztes Krisztián, de tekintettel ara, hogy a sérülésével továbbra is bajlódó 21 éves középpályás a Fradi első csapatában is csak 97 percet futballozott az elmúlt évben, már inkább meglepetés lenne, ha helyet tudna követelni magának a Bundesliga nyolcadik helyezettjének szűk keretében.

Így elképzelhető, hogy a következő idényben csupán három kifutó szerződésű magyar pályára lépéseiben bízhatunk a Bundesligában. A helyzeten az javíthatna, ha a nyáron újabb magyarok igazolnának a bajnokságba, például Dárdai Márton, akit a másodosztályú Hertha állítólag pénzzé akar tenni.

De az biztosnak tűnik, hogy következő években messze kerülünk a 2021–2022-es idilli állapottól, amikor mások mellett Szoboszlai, Gulácsi, Orbán, Szalai Ádám és Sallai Roland hétről hétre alkotott a Bundesligában. Akkor 163 magyar pályára lépés jött össze, csaknem a duplája a legutóbbi termésnek. Marco Rossi válogatottja pedig épp akkor érte el a csúcsformáját a németeket idegenben, Angliát oda-vissza legyőzve a Nemzetek Ligájában. Véletlen? Aligha.

Schäfer Bundesliga-idényzáró bombagólja 0:37-től látható: