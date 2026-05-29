BundesligaGulácsi PéterWilli OrbánSchäfer AndrásDÁRDAI BENCE

A Marco Rossi-érában sose volt még ilyen aggasztó a Bundesliga magyarjainak a sorsa

Dárdai Bence klubja, a Wolfsburg osztályozós kiesésével jelen állás szerint a következő idényben háromfősre apadhat a Bundesligában szereplő magyar labdarúgók száma. Az egykor a magyar játékosok körében a legnépszerűbb topligában már a most véget ért idényben is sok éves negatív rekordot döntött a mieinknek jutó mérkőzésszám. Amióta Marco Rossi a szövetségi kapitány, nem volt olyan aggasztó a Bundesliga magyarjainak a helyzete, mint most, ami a válogatottra is kihathat.

Szalay Attila
2026. 05. 29. 5:08
Gulácsi Péter itt Harry Kane kísérletét védi, de a következő idényben az ő szerződése is kifut a Bundesligában Fotó: JAN WOITAS Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Top 10 legtöbb meccsen pályára lépő magyar a Bundesligában:

Forrás: Transfermarkt

A Bundesligába az előző idényben berobbanó Dárdai Bence az őszi szezonban előbb elveszítette a helyét a Wolfsburgban, október végéig egyetlen mérkőzésen játszott 34 percet, aztán nem sokkal később térdsérülést szenvedett, amivel véget is ért az idénye. Klubja közben kiesett az élvonalból, miután elveszítette az osztályozót a másodosztály bronzérmese, a Paderborn ellen.

Aggasztó jövőkép: három magyar szerződése az utolsó évébe lép

Összességében 85 meccs jutott a magyaroknak a Bundesliga 2025–2026-os idényében, ami a legalacsonyabb szám 2018 óta, mióta Marco Rossi a válogatott szövetségi kapitánya. Ebben a nyolc évben csak egyszer volt hasonlóan kevés a magyar mérkőzésszám, de a 2023–2024-es évadban Gulácsi és Orbán hosszabb sérülése is torzított a képen – és még akkor is összejött eggyel több, vagyis 86 találkozó.

Marco Rossi kapitányi korszakában így alakultak a magyar pályára lépések a Bundesligában
Marco Rossi kapitányi korszakában így alakultak a magyar pályára lépések a Bundesligában Fotó: Magyar Nemzet

Ami igazán aggasztó, az a jövőkép. Dárdai Bencéék kiesésével jelen állás szerint, reálisan nézve csak három magyar juthat szóhoz a Bundesliga következő idényében, és az ő helyzetük sem rózsás. Az Union Berlinnél a szerződése utolsó évébe lépő Schäfer ugyan megragadt Németországban, de az eddigi öt Bundesliga-idényében sérülések vagy edzői döntések miatt nem tudott állandó kezdőjátékossá válni, így kérdés, hogy a klub hogyan tervez vele a továbbiakban.

Lipcsében még kérdések sincsenek: Gulácsi Péter úgy kapott szerződést egy újabb évre, hogy várhatóan már csak második számú kapus lesz Vandevoordt mögött, és hiába Orbán meggyőző teljesítménye, idén betölti a 34-et, így az ő utódlása is napirenden van. Schäferhez hasonlóan az RB Leipzig két magyarja is a szerződése szerinti utolsó évét kezdheti meg a Bundesligában.

Mi lesz ifjabb Lisztes Krisztiánnal? Feljebb léphet Dárdai Márton?

A lipcsei utánpótlásból előreléphet a 17 éves kapus, Kányai János, aki az első csapattal elutazik a dél-afrikai nyári edzőtáborba, de az ő szereplésére még kevés esély van tétmeccsen a következő idényben. Papíron a nyáron visszatérhet az Eintracht Frankfurthoz a ferencvárosi kölcsönből ifjabb Lisztes Krisztián, de tekintettel ara, hogy a sérülésével továbbra is bajlódó 21 éves középpályás a Fradi első csapatában is csak 97 percet futballozott az elmúlt évben, már inkább meglepetés lenne, ha helyet tudna követelni magának a Bundesliga nyolcadik helyezettjének szűk keretében.

Így elképzelhető, hogy a következő idényben csupán három kifutó szerződésű magyar pályára lépéseiben bízhatunk a Bundesligában. A helyzeten az javíthatna, ha a nyáron újabb magyarok igazolnának a bajnokságba, például Dárdai Márton, akit a másodosztályú Hertha állítólag pénzzé akar tenni.

De az biztosnak tűnik, hogy következő években messze kerülünk a 2021–2022-es idilli állapottól, amikor mások mellett Szoboszlai, Gulácsi, Orbán, Szalai Ádám és Sallai Roland hétről hétre alkotott a Bundesligában. Akkor 163 magyar pályára lépés jött össze, csaknem a duplája a legutóbbi termésnek. Marco Rossi válogatottja pedig épp akkor érte el a csúcsformáját a németeket idegenben, Angliát oda-vissza legyőzve a Nemzetek Ligájában. Véletlen? Aligha.

Schäfer Bundesliga-idényzáró bombagólja 0:37-től látható:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekdelegáció

A megjátszott puritanizmus visszaüt

Horváth József avatarja

A Magyar-kormány média- és Facebook-politizálása sokba fog még kerülni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.