Messi újabb világbajnoki címétől retteg az olaszok gólkirálya

– Chivu egy olyan csapatot épített, amely ismét a Serie A legszebb futballját játssza, igaz, a keret is remek játékosokból áll. Olyan labdarúgói vannak, mint senki másnak, Dimarcótól Dumfriesen át egészen Calhanougluig. És aztán ott van Zielinski is, aki az edző bizalmának köszönhetően magas szintre jutott – mondta el a korábbi csatár, aki szerint a Barcelona által körbeudvarolt Alessandro Bastoni esetleges távozását is el kell viselnie az Internek.

Az Inter számára kulcsfontosságú, de nincs pótolhatatlan játékos. Még Messi is elhagyta a Barcelonát

– hangsúlyozta ki Vieri, aki kilenc gólt lőtt labdarúgó-vb-n, amivel holtversenyben vezeti az olaszok közötti örökrangsort. Klubszinten az Atlético Madrid színeiben az 1997/1998-as szezonban spanyol gólkirályi címet szerzett 24 találattal. Később a 2002/2003-as idényben az Inter színeiben is a góllövőlista élén zárt szintén 24 góllal. A legfontosabb gólját azonban nem a milánói, hanem a római csapat színeiben szerezte.

Nem akarja, hogy Messi újra világbajnok legyen

Az 1999-es Kupagyőztesek Európa-kupája döntőben az olasz Lazio és a spanyol Mallorca mérkőzött meg Birminghamben. A mérkőzést a Lazio nyerte 2-1-re, a fináléban Vieri fejjel szerzett gólt. Az UEFA az 1998-1999-es szezon befejezésével megszüntette a KEK-et.

– Nagyon kötődöm ahhoz a trófeához és ahhoz a mezhez is. Rómában fantasztikusan éreztem magam, hihetetlen csapatunk volt, és egy úriember edzőnk, mint Sven-Göran Eriksson. Ha nem sérül meg a térdem, szerintem a bajnokságot is megnyertük volna abban az évben. A Lazio az életem nagyon fontos része – árulta el Vieri, aki szerint a rómaiak legveszélyesebb játékosa Zaccagni lehet. A beszélgetés végén szóba került az olasz válogatott, amely sorozatban harmadszor maradt le a világbajnokságról.