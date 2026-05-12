Messi újabb világbajnoki címétől retteg az olaszok gólkirálya

Az olasz bajnokságot az Internazionale csapata nyerte, de Cristian Chivu együttese egy másik trófeáért is harcba száll szerda este. Az Inter a Lazióval mérkőzik majd meg az Olasz Kupa döntőjében, és a finálé előtt az olasz és a spanyol bajnokság egykori gólkirálya, az olasz válogatott korábbi csatára, Christian Vieri beszélt az esélyekről. Az 52 éves egykori labdarúgó dicsérte Chivut és az Inter argentin csatárát, Lautaro Martínezt, de azt is elmondta, hogy az olasz válogatott hiányában kinek fog szurkolni a nyári labdarúgó-világbajnokságon.

2026. 05. 12. 11:48
Az olaszok egykori gólkirálya Christian Vieri szerint izgalmas döntő várható Fotó: ALBERTO GANDOLFO Forrás: NurPhoto
– Chivu egy olyan csapatot épített, amely ismét a Serie A legszebb futballját játssza, igaz, a keret is remek játékosokból áll. Olyan labdarúgói vannak, mint senki másnak, Dimarcótól Dumfriesen át egészen Calhanougluig. És aztán ott van Zielinski is, aki az edző bizalmának köszönhetően magas szintre jutott – mondta el a korábbi csatár, aki szerint a Barcelona által körbeudvarolt Alessandro Bastoni esetleges távozását is el kell viselnie az Internek. 

Az Inter számára kulcsfontosságú, de nincs pótolhatatlan játékos. Még Messi is elhagyta a Barcelonát

– hangsúlyozta ki Vieri, aki kilenc gólt lőtt labdarúgó-vb-n, amivel holtversenyben vezeti az olaszok közötti örökrangsort. Klubszinten az Atlético Madrid színeiben az 1997/1998-as szezonban spanyol gólkirályi címet szerzett 24 találattal. Később a 2002/2003-as idényben az Inter színeiben is a góllövőlista élén zárt szintén 24 góllal. A legfontosabb gólját azonban nem a milánói, hanem a római csapat színeiben szerezte.

Nem akarja, hogy Messi újra világbajnok legyen

Az 1999-es Kupagyőztesek Európa-kupája döntőben az olasz Lazio és a spanyol Mallorca mérkőzött meg Birminghamben. A mérkőzést a Lazio nyerte 2-1-re, a fináléban Vieri fejjel szerzett gólt. Az UEFA az 1998-1999-es szezon befejezésével megszüntette a KEK-et.

– Nagyon kötődöm ahhoz a trófeához és ahhoz a mezhez is. Rómában fantasztikusan éreztem magam, hihetetlen csapatunk volt, és egy úriember edzőnk, mint Sven-Göran Eriksson. Ha nem sérül meg a térdem, szerintem a bajnokságot is megnyertük volna abban az évben. A Lazio az életem nagyon fontos része – árulta el Vieri, aki szerint a rómaiak legveszélyesebb játékosa Zaccagni lehet. A beszélgetés végén szóba került az olasz válogatott, amely sorozatban harmadszor maradt le a világbajnokságról.

– A kiesés miatti csalódás nem múlik, még hetek múltán is mindannyiunkban ott van. Olaszországnak mindig ott kellene lennie a világbajnokságon, hogy aztán a végsőkig harcoljon. Mindenki csak az elnökökről beszél, pedig a játékosok képzéséről kellene beszélni. Egyébként Franciaországnak fogok szurkolni, mert szuper csapata van. 

Az a gondolat, hogy Messi és Argentína megismételheti az előző tornagyőzelmet és egy újabb világbajnoki címmel és tovább táplálhatja a mítoszát, egyszerűen megőrjít

 – zárta gondolatait Christian Vieri, akinek választása meglepő, hiszen a vb-résztvevő csapatok közül Ausztráliához kötődik, gyerekkorában éveken át ott élt, a testvére, Max ausztrál válogatott labdarúgó volt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
