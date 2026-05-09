Arbeloa elővette a golfütőt, amikor a Tchouaméni–Valverde-botrányról faggatták

Ez már önmagában is elég volt ahhoz, hogy a csapaton belül rossz szemmel nézzenek rá. Jött a büntetés, a zrikálás, majd az új játékosokra vonatkozó hagyomány: Riisének énekelni kellett volna a többiek előtt. Bellamy felidézése szerint Javier Mascherano például meg is tette, amit ilyenkor az újaknak „illik”. Riise viszont nemet mondott.

Bellamy bekopogott, aztán lendült a golfütő

Bellamy ezt finoman szólva sem viselte jól. Úgy érezte, Riise tiszteletlenül viselkedett vele és a csapattal. Azt mondta neki, énekelnie kell, Riise azonban megtagadta. Bellamy nem tudott belenyugodni ebbe. Este fogott egy golfütőt, elindult Riise szobája felé, majd bekopogott.

A norvég védő Daniel Aggerrel lakott egy szobában. Bellamy bement, Riise az ágyban feküdt, ő pedig a saját elmondása szerint a lábára sózott a golfütővel. Azt is hozzátette: figyelmezteti Riisét, ha még egyszer így beszél vele mások előtt, legközelebb nem a lábát találja el.

A sztori önmagában is elképesztő, de attól vált igazán emlékezetessé, ami ezután következett. Rafa Benítez természetesen tudomást szerzett az incidensről. Bellamy 80 ezer fontos pénzbírságot kapott, ami nagyjából kétheti fizetésének felelt meg, és a Liverpool több játékosát is szankcionálták a balhéval végződő mulatozás után.

Mindez ráadásul nem akármilyen mérkőzés előtt történt: a Liverpool éppen a Barcelona elleni Bajnokok Ligája-találkozóra készült.

John Arne Riise és Craig Bellamy a Liverpool edzésén. Arbeloa felelevenítette a híres botrányt Fotó: PAUL ELLIS/AFP

A poén: Bellamy és Riise is betalált a Barcelona ellen

Itt jön az a fordulat, amely miatt a történet máig él.

A balhé után a Liverpool a Barcelona ellen játszott, és nem más szerzett vezetést, mint Craig Bellamy. A walesi támadó ráadásul úgy ünnepelt, mintha golfütővel lendítene. És hogy teljes legyen az abszurditás: a másik gólt John Arne Riise szerezte.

Vagyis az a két játékos, akik néhány nappal korábban még egy golfütős öltözői incidens főszereplői voltak, a pályán együtt vezették diadalra a Liverpoolt.