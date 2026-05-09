Újra bajnok a Galatasaray – Sallai Roland boldog magyar, de lehet-e elégedett?

Hatalmas fieszta kezdődött Isztambulban a Galatasaray bajnok címének ünneplésére Fotó: CEM TEKKESINOGLU / ANADOLU

Sallai Roland megint jobbhátvéd volt, és végigjátszotta a bajnokavatót

Magyar szempontból a legfontosabb, hogy Sallai Roland kezdőként kapott helyet, és végig is játszotta az Antalyaspor elleni bajnokavató mérkőzést. Ezúttal is jobbhátvédként futballozott, vagyis nem az eredeti, támadóbb posztján számított rá a szakmai stáb.

Ez az egész idény egyik kulcsmotívuma Sallai szempontjából. A magyar válogatott játékos korábban szélsőként, támadó középpályásként vagy második hullámból érkező támadóként volt igazán veszélyes, a Galatasarayban viszont gyakran sokkal fegyelmezettebb, védekezőbb szerepet kapott. Ez természetesen a statisztikáin is meglátszik.

A most véget érő, 2025–2026-os idényben Sallai mérlege 1 gól és 4 gólpassz, míg az előző, 2024–2025-ös szezonban 2 gólig és 1 gólpasszig jutott.

A nyers számok nem mutatnak látványos fejlődést, de a 4 gólpassz azt jelzi, hogy a mélyebb, oldalvonal melletti szerepkörből is képes volt hozzátenni a Galatasaray támadójátékához.