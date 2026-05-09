Újra bajnok a Galatasaray – Sallai Roland boldog magyar, de lehet-e elégedett?

A Galatasaray az Antalyaspor elleni 4-2-es győzelemmel hivatalosan is megnyerte – immár huszonhatodszor, zsinórban negyedszer – a török labdarúgó-bajnokságot, a Süper Liget. Sallai Roland végig a pályán volt, ismét jobbhátvédként szerepelt, és bár a góljainak száma nem ugrott meg, az idény összképe egyértelmű: több játékperc, fontosabb szerep, újabb bajnoki cím.

2026. 05. 09. 23:22
Sallai Roland a nyakában magyar zászlóval ünnepelt Fotó: HAKAN AKGUN Forrás: ANADOLU
Hatalmas fieszta kezdődött Isztambulban a Galatasaray bajnok címének ünneplésére

Sallai Roland megint jobbhátvéd volt, és végigjátszotta a bajnokavatót

Magyar szempontból a legfontosabb, hogy Sallai Roland kezdőként kapott helyet, és végig is játszotta az Antalyaspor elleni bajnokavató mérkőzést. Ezúttal is jobbhátvédként futballozott, vagyis nem az eredeti, támadóbb posztján számított rá a szakmai stáb.

Ez az egész idény egyik kulcsmotívuma Sallai szempontjából. A magyar válogatott játékos korábban szélsőként, támadó középpályásként vagy második hullámból érkező támadóként volt igazán veszélyes, a Galatasarayban viszont gyakran sokkal fegyelmezettebb, védekezőbb szerepet kapott. Ez természetesen a statisztikáin is meglátszik.

A most véget érő, 2025–2026-os idényben Sallai mérlege 1 gól és 4 gólpassz, míg az előző, 2024–2025-ös szezonban 2 gólig és 1 gólpasszig jutott.

A nyers számok nem mutatnak látványos fejlődést, de a 4 gólpassz azt jelzi, hogy a mélyebb, oldalvonal melletti szerepkörből is képes volt hozzátenni a Galatasaray támadójátékához.

Kevesebb gól, több játékperc: Sallai fontosabb ember lett

Sallai Roland idényét nem lehet kizárólag a gólok és gólpasszok alapján megítélni. A legbeszédesebb adat inkább az, mennyit volt a pályán: ebben az idényben összesen 2342 percet játszott, míg az előző szezonban csak 1665-öt. Ez több mint 670 perces növekedés, ami egyértelműen Okan Buruk bizalmáról árulkodik.

Vagyis Sallai a kevesebb gól dacára fontosabb embere lett a Galatasaraynak.

A bajnoki cím ezért Sallai számára egyszerre nagy siker és érdekes helyzet. Boldog nyilván lehet, hiszen ismét bajnok lett egy európai szinten is erős klubbal. Hogy teljesen elégedett lehet-e, az már árnyaltabb kérdés: támadóként alighanem több gólt szeretne, ugyanakkor a Galatasarayban betöltött szerepe egyértelműen nőtt. Az idény legfontosabb üzenete éppen ez: Sallai Roland nem látványosabb, hanem fontosabb futballista lett Isztambulban.

 

