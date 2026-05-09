Mennyit is ér Willi Orbán? Csattanós válasz a szezon utolsó hazai meccsén

A lipcseiek számára ez különösen fontos eredmény, mert a klubnál a BL-szereplés nemcsak sportszakmai, hanem gazdasági szempontból is alapelvárás. A keret erőssége, a nemzetközi ambíciók és a játékospiaci stratégia miatt az RB Leipzignek létkérdés, hogy ott legyen Európa elitjében. A St. Pauli elleni siker ezért nemcsak három pontot ért, hanem a szezon egyik legfontosabb céljának teljesítését is.

A bronzérem azt is jelenti, hogy a Leipzig az utolsó fordulóban már felszabadultabban futballozhat. A Stuttgart és a Hoffenheim üldözése ezzel eredménytelenné vált: a Lipcse időben lezárta a versenyt a dobogóért.

Orbán üzent, Gulácsi várakozik

A két magyar játékos helyzete közben egészen más képet mutat Lipcsében. Willi Orbán továbbra is kulcsemberként szerepel, és a St. Pauli ellen szerzett gólja újabb érv amellett, hogy a klubnak érdemes alaposan átgondolnia a jövőjét. A védő jelenlegi szerződése 2027-ig szól, de német sajtóhírek szerint nem egyértelmű, hogy a Lipcse hosszabb távon is számol vele. Az ilyen teljesítmények viszont azt mutatják: Orbán még mindig nélkülözhetetlen.

Gulácsi Péter helyzete ezzel szemben változatlan. A magyar válogatott februárban meghosszabbította 2027 nyaráig a szerződését, majd megsérült. Áprilisban ugyan visszatért a keretbe, de a kapuban továbbra is Maarten Vandevoordt élvezi az edző bizalmát. Gulácsi a St. Pauli ellen is a kispadon maradt, ami megerősíti: jelenleg nem sérülés, hanem szakmai döntés miatt nem ő védi az RB Leipzig kapuját.