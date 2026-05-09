Mennyit is ér Willi Orbán? Csattanós válasz a szezon utolsó hazai meccsén

Az RB Leipzig a St. Pauli legyőzésével már a 33. fordulóban, tehát egy körrel a zárás előtt bebiztosította a harmadik helyét a Bundesligában, azaz a következő idényben ismét a Bajnokok Ligájában indulhat. Willi Orbán fontos góllal járult hozzá a 2-1-es sikerhez, miközben Gulácsi Péter helyzete nem változott: a magyar kapus ezúttal is a kispadon kapott helyet.

Magyar Nemzet
2026. 05. 09. 17:29
Willi Orbán ünnepli a gólját Fotó: JAN WOITAS Forrás: DPA
A lipcseiek számára ez különösen fontos eredmény, mert a klubnál a BL-szereplés nemcsak sportszakmai, hanem gazdasági szempontból is alapelvárás. A keret erőssége, a nemzetközi ambíciók és a játékospiaci stratégia miatt az RB Leipzignek létkérdés, hogy ott legyen Európa elitjében. A St. Pauli elleni siker ezért nemcsak három pontot ért, hanem a szezon egyik legfontosabb céljának teljesítését is.

A bronzérem azt is jelenti, hogy a Leipzig az utolsó fordulóban már felszabadultabban futballozhat. A Stuttgart és a Hoffenheim üldözése ezzel eredménytelenné vált: a Lipcse időben lezárta a versenyt a dobogóért.

Orbán üzent, Gulácsi várakozik

A két magyar játékos helyzete közben egészen más képet mutat Lipcsében. Willi Orbán továbbra is kulcsemberként szerepel, és a St. Pauli ellen szerzett gólja újabb érv amellett, hogy a klubnak érdemes alaposan átgondolnia a jövőjét. A védő jelenlegi szerződése 2027-ig szól, de német sajtóhírek szerint nem egyértelmű, hogy a Lipcse hosszabb távon is számol vele. Az ilyen teljesítmények viszont azt mutatják: Orbán még mindig nélkülözhetetlen.

Gulácsi Péter helyzete ezzel szemben változatlan. A magyar válogatott februárban meghosszabbította 2027 nyaráig a szerződését, majd megsérült. Áprilisban ugyan visszatért a keretbe, de a kapuban továbbra is Maarten Vandevoordt élvezi az edző bizalmát. Gulácsi a St. Pauli ellen is a kispadon maradt, ami megerősíti: jelenleg nem sérülés, hanem szakmai döntés miatt nem ő védi az RB Leipzig kapuját.

Bundesliga, 33. forduló:

péntek:

  • Borussia Dortmund–Eintracht Frankfurt 3–2

szombat:

  • RB Leipzig–St. Pauli 2-1
  • FC Augsburg–Borussia Mönchengladbach 3-1
  • VfB Stuttgart–Bayer Leverkusen 3-1
  • TSG Hoffenheim–Werder Bremen 1-0
  • VfL Wolfsburg–Bayern München 18.30

vasárnap:

  • Hamburger SV–SC Freiburg 15.30
  • FC Köln–1. FC Heidenheim 17.30
  • FSV Mainz 05–Union Berlin 19.30

Az élcsoport:

1. FC Bayern München, 83 pont/32 mérkőzés
2. Borussia Dortmund, 70 pont/33 mérkőzés
3. RB Leipzig, 65 pont/33 mérkőzés
4. VfB Stuttgart, 61 pont/33 mérkőzés
5. TSG Hoffenheim, 61 pont/33 mérkőzés

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

