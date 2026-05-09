Visszasírja Budapestet a sikerklub, ahol gyűlölt fia rombolja le bebörtönzött apja örökségét

Egyre biztosabbnak tűnik, hogy a 2023-as Konferencialiga-első West Ham United vagy a tavalyi Európa-liga-győztes Tottenham Hotspur idény végén búcsúzik az angol labdarúgó-bajnokságtól. Ám a topligák közül Spanyolországban is kiesés fenyeget egy közelmúltban sikeres klubot. Ugyan a Sevilla FC a hétfői sikerével kilépett a kiesőzónából, a hátralévő ellenfelei alapján bravúr lenne a bennmaradás az élvonalban. A La Liga-csapat a budapesti Európa-liga-döntő óta nem találja régi formáját.

Wiszt Péter
2026. 05. 09. 6:05
Jose Maria del Nido Carrasco (balra) és Sergio Ramos egymás ellen harcolhat a Sevilla FC tulajdonosi posztjáért Fotó: AFP/Cristina Quicler
A chilei Alexis Sánchez hétfői gólja még sokat érhet a Sevillának Fotó: NurPhoto via AFP/Ruben De La Rosa

Pláne, ha a következő két és fél hét programját is figyeljük. A Sevilla szombaton a szintén a kiesés által fenyegetett Espanyolt fogadja, utána a harmadik Villarreal vendége lesz, a második Real Madriddal játszik, majd a hatodik Celta Vigo otthonában zárja az idényt. A tabella 12. és 19. pozíciója között nyolc csapat áll hat ponton belül, várhatóan (a reménytelennek tűnő helyzetben utolsó Oviedo mellett) közülük ketten búcsúznak majd – fontos lehet azonban, hogy az ellenfelek erősségét figyelembe véve a Sevilláé a legnehezebb sorsolás.

Luis García Plaza márciusban vette át Matías Almeyda helyét a vezetőedzői poszton, azóta öt bajnokin hat pont a Sevilla mérlege. 

A spanyol tréner egy hónappal a kinevezése után arról beszélt, hogy „a futball néha aljas tud lenni”, illetve hogy „minden mérkőzés igazi szenvedés, ami szívrohamot okoz”. 

A hétfői siker után aztán már úgy nyilatkozott, hogy akár még több góllal nyerhetett volna a csapat, amelyre szombaton „újabb döntő vár”. A sevillaiak nem mellesleg a közelmúltbeli legjobb teljesítményüket nyújtották, szinte nyoma sem volt a szurkolók által korábban panaszolt kilátástalannak tűnő játéknak.

Mi okozta a spanyol Európa-liga-rekorder összeomlását?

2002-ben José María del Nido Benavente lett a Sevilla FC tulajdonosa, és a következő tizenegy évben – amelyből korábbi sikkasztás miatt hármat börtönben ült – az ő irányítása alatt szerezte meg az első európai kupatrófeáit a klub. A sikerekkel övezett utat José Castro Carmona folytatta az élen, majd 2023 végén José María del Nido Carrasco került a vezetői székbe. 

A név nem véletlen: a korábbi tulajdonos fia a jelenlegi főnök. Az ő helyzete, valamint az igazán nagy klasszisok (például Bono, Erik Lamela, Jesús Navas, Jusszef en-Nesziri vagy Ivan Rakitic) és az ő megszerzésükben részben segítő imádott sportigazgató (Monchi) távozása, és az igazgatótanácson belüli belső viszályok viszont jelentős problémákat okoznak.

Monchi távozása is szerepet játszhat a hanyatlásban Fotó: AFP/Cristina Quicler

A pénzügyi háttér már szintén nem a régi: a nemzetközi kupaporondról való lemaradás miatt kisebb a klub bevétele, és ezt jóval kisebb kiadásokkal (például a La Ligán belüli legalacsonyabb fizetésekkel) próbálják kompenzálni.

Ami a régi és az új tulajdonost illeti, a 68 éves édesapa és 48 éves fiának kapcsolata nem felhőtlen, sőt inkább gyűlölködő. A háttérben leginkább az áll, hogy Carmona uralma végén José María del Nido Carrascónak választania kellett a Sevilla és édesapja között, és ő előbbi mellett döntött, el is happolva az extulajdonos elől a klub irányításának lehetőségét. 

Egy részvényesi gyűlésen egymásnak estek, José María del Nido Benavente aljasnak nevezte fia hátbaszúrását, és ellene fordult, 

azóta pedig többször is kritizálta és a távozását követelte.

Sergio Ramos lehet az új tulajdonos?

A jelenlegi tulajdonossal nem csupán édesapja nem elégedett, a szurkolók mellett elnökségi tagok is kifejezték már nemtetszésüket bizonyos tevékenykedéseiben. A vezetőségben zajló vitáknak Sergio Ramos vethet véget, a negyvenéves klublegenda ugyanis komolyan fontolgatja, hogy hamarosan megpróbálja megszerezni a Sevilla FC tulajdonjogát. 

A világ- és Európa-bajnok, négyszeres BL-győztes védőnek jelenleg nincs csapata, ám hivatalosan még nem vonult vissza – azt viszont kijelentette, hogy 

heteken belül eldőlhet a jövője, és vagy folytatja a játékos-pályafutását, vagy pedig ő lesz a tulajdonos. 

Futballistaként Sevillában nevelkedett, majd felnőttként két korszakban 87 tétmérkőzésen segítette a gárdát, így nem meglepő, hogy a szurkolók és korábbi csapattársai is a kinevezése mellett állnak.

Ha lehet hinni Ramosnak, akkor már nem kell sokat aludni ahhoz, hogy kiderüljön, lesz-e tulajdonosváltás a Sevilla FC-nél. Alighanem még kevesebbet ahhoz, hogy eldőljön, a spanyol élvonalban folytatja-e a klub – ennek ugyanis komoly hatása lehet a vezetőségbeli változásokra is. Az Európa-liga-rekorder az elmúlt ötven évből 47-et a La Ligában töltött, úgyhogy furcsa lenne nélküle látni a tabellát.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Fidesz nagyarányú vereségét ugyan különlegesnek lehet tartani, de tizenhat évi kormányzás után bárki megbukhat, függetlenül a mérhető teljesítménytől.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
