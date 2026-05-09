Visszasírja Budapestet a sikerklub, ahol gyűlölt fia rombolja le bebörtönzött apja örökségét

A chilei Alexis Sánchez hétfői gólja még sokat érhet a Sevillának Fotó: NurPhoto via AFP/Ruben De La Rosa

Pláne, ha a következő két és fél hét programját is figyeljük. A Sevilla szombaton a szintén a kiesés által fenyegetett Espanyolt fogadja, utána a harmadik Villarreal vendége lesz, a második Real Madriddal játszik, majd a hatodik Celta Vigo otthonában zárja az idényt. A tabella 12. és 19. pozíciója között nyolc csapat áll hat ponton belül, várhatóan (a reménytelennek tűnő helyzetben utolsó Oviedo mellett) közülük ketten búcsúznak majd – fontos lehet azonban, hogy az ellenfelek erősségét figyelembe véve a Sevilláé a legnehezebb sorsolás.

Luis García Plaza márciusban vette át Matías Almeyda helyét a vezetőedzői poszton, azóta öt bajnokin hat pont a Sevilla mérlege.

A spanyol tréner egy hónappal a kinevezése után arról beszélt, hogy „a futball néha aljas tud lenni”, illetve hogy „minden mérkőzés igazi szenvedés, ami szívrohamot okoz”.

A hétfői siker után aztán már úgy nyilatkozott, hogy akár még több góllal nyerhetett volna a csapat, amelyre szombaton „újabb döntő vár”. A sevillaiak nem mellesleg a közelmúltbeli legjobb teljesítményüket nyújtották, szinte nyoma sem volt a szurkolók által korábban panaszolt kilátástalannak tűnő játéknak.

Mi okozta a spanyol Európa-liga-rekorder összeomlását?

2002-ben José María del Nido Benavente lett a Sevilla FC tulajdonosa, és a következő tizenegy évben – amelyből korábbi sikkasztás miatt hármat börtönben ült – az ő irányítása alatt szerezte meg az első európai kupatrófeáit a klub. A sikerekkel övezett utat José Castro Carmona folytatta az élen, majd 2023 végén José María del Nido Carrasco került a vezetői székbe.

A név nem véletlen: a korábbi tulajdonos fia a jelenlegi főnök. Az ő helyzete, valamint az igazán nagy klasszisok (például Bono, Erik Lamela, Jesús Navas, Jusszef en-Nesziri vagy Ivan Rakitic) és az ő megszerzésükben részben segítő imádott sportigazgató (Monchi) távozása, és az igazgatótanácson belüli belső viszályok viszont jelentős problémákat okoznak.