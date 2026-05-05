Ha a szaúdi milliárdos és pénztárcája azt akarja, akkor Uszik nem fut el Benavidez elől

Úgy tűnik, van az a pénz a profi bokszban, amikor két extraklasszis – mégha nem is egy súlycsoportban aratják a sikereiket – hajlandó egymással ringbe szállni. A sportág új ura, a szaúdi Turki Alalshikh ugyanis azt vette a fejébe, hogy 2027 janurjában összehozza a nehézsúly jelenlegi legjobbja, Olekszandr Uszik és a hétvégén a cirkálósúlyban egyesített bajnoki címet szerző David Benavidez ringháborúját. Egy biztos, ha ez a meccs összejön, minden idők egyik legjobb csatája keveredhet ki belőle.

Molnár László
2026. 05. 05. 13:43
Noha közeledik Olekszandr Uszik pályafutásának vége, azért ha kedvezőek a feltételek, bárkivel összecsap a ringben Forrás: BBC/Queensberry
Benavidez cirkálóban egyesített bajnok, Uszik ugyanitt vitathatatlan bajnok volt

A boxingscene.com szerint abszolút nem elképzelhetetlen ez a csata – amit Turki Alalshikh 2027 elején szeretne megrendezni –, ugyanis a korábbi vitathatatlan cirkálósúlyú bajnok ukrán egyetlen nehézsúlyú mérkőzésén sem volt nehezebb 102,5 kg-nál, Benavidez pedig a szombati rehidratálás után várhatóan körülbelül 95 kg-ot fog nyomni. Azaz súlyban, testméretben nem lenne nagy, leküzdhetetlen különbség a két fél között.

Olekszandr Uszik statisztikája

Amatőr múlt

  • olimpiai bajnok (2012 London)
  • világbajnok (2011 Baku)
  • 335 győzelem, 15 vereség

Profi karrier

  • 24 meccs, 24 győzelem, 15 KO
  • két súlycsoportban – cirkálósúly és nehézsúly – vitathatatlan bajnoki cím
Olekszandr Uszik kétszer legyőzte Tyson Furyt, a pályafutása végén összejöhet neki az álommeccs David Benavidez ellen     Fotó: Getty Images via AFP/Steve Marcus

– Nem titok, körülbelül öt év múlva szerettünk volna felmenni a királykategóriába, éppen ezért nem gondoltuk volna, hogy David számára ez ilyen korán bekövetkezhet. 

Uszik a ring legnagyobb harcosa, ráadásul az egyik nagy kedvencünk, így megtiszteltetés lenne a vele való összecsapás. 

Tudtam, hogy a szombati győzelemmel annyi új ajtó nyílik meg előttünk. Most már csak az a kérdés, hogy melyiket válasszuk. Bármi lehetséges. Leülök Daviddel, és megbeszéljük – mondta idősebb Benavidez.

Egy biztos, ha létrejön az Uszik-Benavidez ringháború, az minden idők egyik legjobb meccse lehetne, amióta létezik a profi ökölvívás.

David Benavidez káprázatosteljesítményt nyújtott Gilberto Ramirez ellen:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

