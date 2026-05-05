Ha a szaúdi milliárdos és pénztárcája azt akarja, akkor Uszik nem fut el Benavidez elől

Benavidez cirkálóban egyesített bajnok, Uszik ugyanitt vitathatatlan bajnok volt

A boxingscene.com szerint abszolút nem elképzelhetetlen ez a csata – amit Turki Alalshikh 2027 elején szeretne megrendezni –, ugyanis a korábbi vitathatatlan cirkálósúlyú bajnok ukrán egyetlen nehézsúlyú mérkőzésén sem volt nehezebb 102,5 kg-nál, Benavidez pedig a szombati rehidratálás után várhatóan körülbelül 95 kg-ot fog nyomni. Azaz súlyban, testméretben nem lenne nagy, leküzdhetetlen különbség a két fél között.

Olekszandr Uszik statisztikája

Amatőr múlt

olimpiai bajnok (2012 London)

világbajnok (2011 Baku)

335 győzelem, 15 vereség

Profi karrier

24 meccs, 24 győzelem, 15 KO

két súlycsoportban – cirkálósúly és nehézsúly – vitathatatlan bajnoki cím

Olekszandr Uszik kétszer legyőzte Tyson Furyt, a pályafutása végén összejöhet neki az álommeccs David Benavidez ellen Fotó: Getty Images via AFP/Steve Marcus

– Nem titok, körülbelül öt év múlva szerettünk volna felmenni a királykategóriába, éppen ezért nem gondoltuk volna, hogy David számára ez ilyen korán bekövetkezhet.

Uszik a ring legnagyobb harcosa, ráadásul az egyik nagy kedvencünk, így megtiszteltetés lenne a vele való összecsapás.

Tudtam, hogy a szombati győzelemmel annyi új ajtó nyílik meg előttünk. Most már csak az a kérdés, hogy melyiket válasszuk. Bármi lehetséges. Leülök Daviddel, és megbeszéljük – mondta idősebb Benavidez.

Egy biztos, ha létrejön az Uszik-Benavidez ringháború, az minden idők egyik legjobb meccse lehetne, amióta létezik a profi ökölvívás.

David Benavidez káprázatosteljesítményt nyújtott Gilberto Ramirez ellen: