ámokfutóLipcsepszichiátriatámadás

A lipcsei ámokfutót a pszichiátrián kezelték

Pszichiátriai kezelés alatt állt az a férfi, aki egy lipcsei bevásárlóutcában gyalogosok közé hajtott az autójával – jelentette kedden a német sajtó. Az ámokfutó hétfőn délután hajtott a tömegbe, amely során két embert megölt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 05. 12:41
Mentősök Lipcse belvárosában a halálos gázolás után Fotó: AFP
A hatóságok hivatalosan még nem közöltek semmit a 33 éves német férfi egészségi állapotáról. Hétfőre virradóra még csak annyit mondtak, hogy az eddig begyűjtött információk alapján politikai vagy vallási indíttatás nem merült fel. Ugyanakkor azt határozottan állították, hogy az elkövető szándékosan cselekedett.

Az illető hétfő délután hajtott az emberek közé Lipcse belvárosában, és mintegy 500 méteres szakaszon többeket elsodort. Egy 77 éves férfi és egy 63 éves nő vesztette életét a támadásban. Több tucat ember megsérült.

A jármű – egy Volkswagen Golf vagy Polo – betört szélvédővel és megrongálódott motorháztetővel állt meg a helyszínen. Több mentő- és rendőrautó, valamint nagyszámú mentőegység vonult ki az incidenshez. 

Borítókép: Mécsesek a rendőrségi szalaggal lezárt támadás helyszínén Lipcsében (Fotó: AFP)

 


 

