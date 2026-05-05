halálos áldozatAmerikaKarib-tengertámadás

Újabb halálos amerikai csapás a tengeren, már közel kétszáz áldozat a „narkóhadjáratban”

Két ember meghalt egy amerikai katonai akcióban a Karib-tengeren, ezzel tovább nőtt a feltételezett drogcsempész-hajók elleni műveletek halálos áldozatainak száma. A Washington által „narkoterrorizmus” elleni fellépésként indokolt támadások ugyanakkor komoly vitákat váltanak ki, mivel a bizonyítékok nyilvánosságra hozatala eddig elmaradt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 05. 13:42
Donald Trump amerikai elnök Forrás: AFP
A mostani csapással az úgynevezett drogcsempész-hajók elleni műveletsorozat halálos áldozatainak száma legalább 188-ra emelkedett. A Trump-kormányzat tavaly szeptember óta hajt végre hasonló akciókat Latin-Amerika vizein, elsősorban feltételezett kábítószercsempész-hajók ellen. Ilyen műveleteket a Csendes-óceán keleti térségében is végrehajtottak.

Az utóbbi hetekben ismét gyakoribbá váltak ezek a támadások, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok más katonai konfliktusokban is érintett. A kormányzat az intézkedéseket a „narkoterrorizmus” elleni fellépéssel indokolja, ugyanakkor a hadsereg nem mutatott be bizonyítékot arra, hogy a célba vett hajók valóban kábítószert szállítottak volna.

A műveletek időszakában az Egyesült Államok jelentősen növelte katonai jelenlétét a térségben, amire évtizedek óta nem volt példa.

Mindez megelőzte azt a januári akciót is, amelynek során elfogták Venezuela akkori elnökét, Nicolás Madurót. Őt New Yorkba szállították, ahol kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádak miatt áll bíróság elé, és nem vallotta magát bűnösnek – írja a The Guardian.

Donald Trump korábban úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Államok „fegyveres konfliktusban áll” a latin-amerikai kartellekkel. A támadásokat szükséges lépésnek nevezte a kábítószerek beáramlásának megfékezésére és a túladagolások visszaszorítására. Ugyanakkor a kormányzat kevés bizonyítékot hozott nyilvánosságra arra, hogy valóban „narkoterroristákat” semmisítettek meg.

Emberi jogi szervezetek több alkalommal bírálták a műveleteket, és felvetették azok jogszerűségének kérdését, egyes esetekben pedig „bírósági eljárás nélküli kivégzésként” jellemezték a támadásokat.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
