Újabb halálos amerikai csapás a tengeren, már közel kétszáz áldozat a „narkóhadjáratban”

A mostani csapással az úgynevezett drogcsempész-hajók elleni műveletsorozat halálos áldozatainak száma legalább 188-ra emelkedett. A Trump-kormányzat tavaly szeptember óta hajt végre hasonló akciókat Latin-Amerika vizein, elsősorban feltételezett kábítószercsempész-hajók ellen. Ilyen műveleteket a Csendes-óceán keleti térségében is végrehajtottak.
Az utóbbi hetekben ismét gyakoribbá váltak ezek a támadások, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok más katonai konfliktusokban is érintett. A kormányzat az intézkedéseket a „narkoterrorizmus” elleni fellépéssel indokolja, ugyanakkor a hadsereg nem mutatott be bizonyítékot arra, hogy a célba vett hajók valóban kábítószert szállítottak volna.
A műveletek időszakában az Egyesült Államok jelentősen növelte katonai jelenlétét a térségben, amire évtizedek óta nem volt példa.
