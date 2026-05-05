Újabb halálos amerikai csapás a tengeren, már közel kétszáz áldozat a „narkóhadjáratban”

Mindez megelőzte azt a januári akciót is, amelynek során elfogták Venezuela akkori elnökét, Nicolás Madurót. Őt New Yorkba szállították, ahol kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádak miatt áll bíróság elé, és nem vallotta magát bűnösnek – írja a The Guardian.

Donald Trump korábban úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Államok „fegyveres konfliktusban áll” a latin-amerikai kartellekkel. A támadásokat szükséges lépésnek nevezte a kábítószerek beáramlásának megfékezésére és a túladagolások visszaszorítására. Ugyanakkor a kormányzat kevés bizonyítékot hozott nyilvánosságra arra, hogy valóban „narkoterroristákat” semmisítettek meg.

Emberi jogi szervezetek több alkalommal bírálták a műveleteket, és felvetették azok jogszerűségének kérdését, egyes esetekben pedig „bírósági eljárás nélküli kivégzésként” jellemezték a támadásokat.