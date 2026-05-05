európai unióingdidier reynderskorrupciós botránykorrupció

Uniós biztos korrupciós ügye miatt fizetett több mint 580 millió forintnyi büntetést az ING

A holland ING 1,6 millió euróval rendezte a belgiumi pénzmosási vizsgálatot, ami az uniós biztos miatt indult.

Dénes Zoltán
2026. 05. 05. 14:37
Didier Reynders, az Európai Unió korábbi igazságügyi biztosa Fotó: Denis Balibouse Forrás: AFP
A belga nemzeti lottó 2021-ben tett bejelentést a hatóságoknak, miután Reynders mintegy kétszázezer eurót költött szerencsejáték-termékekre. Ezt követően az ING Belgium is jelentette az ügyet, miután átvizsgálta a 2008 és 2018 közötti számlamozgásokat. A bank több alkalommal is szokatlan készpénzbefizetéseket rögzített, de csak öt évvel később értesítette a pénzügyi felügyeletet – ezért most a bank működését is vizsgálják.

Reynders korábban azzal magyarázta a pénzmozgásokat, hogy a befizetések műtárgyeladásokból származnak, ám a belga ügyészség szerint a bizonyítékok hiányosak. A bíróság most azt vizsgálja, hogy a volt uniós biztos képes-e hitelt érdemlően igazolni a pénz legális eredetét.

