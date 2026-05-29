Életben maradt a Spurs a címvédő ellen, Wembanyama NBA-legendák nyomába lépett

Alig lehet szavakat találni az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) Nyugati Főcsoport-döntőjének küzdelmeire. A kieséstől mindössze egy meccsre lévő San Antonio Spurs 118-91-re győzött az Oklahoma City ellen, így 3-3-ra alakított a négy győztes meccsig tartó párharc állását. A Spurs legjobbja Victor Wembanyama volt, a francia center újabb parádés teljesítményével olyan legendás játékosok mellé zárkózott fel, mint a Spurs korábbi két ikonja, David Robinson és Tim Duncan.

2026. 05. 29. 8:59
Wembanyama és a Spurs megállította az OKC legjobbját Shai Gilgeous-Alexandert Fotó: CHRISTIAN PETERSEN Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Stephon Castle is sokat tett hozzá a San Antonio Spurs sikeréért a bajnok ellen Fotó: CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A francia szupersztár, Victor Wembanyama egy furcsa, szerzetesruhára emlékeztető öltözékben jelent meg a meccs előtt. A Spurs centere mindhárom eddigi győzelem kulcsszereplője volt, péntek hajnalban 28 ponttal, 10 lepattanóval és három blokkal zárt. 

A 226 cm magas kosaras ezzel olyan legendák mellé zárkózott fel, mint a kétszeres bajnok center, David Robinson és a háromszoros bajnok Tim Duncan, akik a Spurs színeiben egy rájátszás során legalább öt alkalommal értek el 25 pontot és 10 lepattanót. 

A párharc továbbra is kemény és feszült maradt: a Thunder játékosa, Chet Holmgren szóváltásba keveredett Vassell-lel, miután a Spurs játékosa blokkolta a zsákolási kísérletét a második negyedben.

Az Oklahoma Citynél Jalen Williams visszatért, miután a második mérkőzésen újra megsérült a combhajlítója, és kihagyta a következő három meccset. Az OKC egyik legjobbjának nem ment a játék, 10 perc alatt mindössze 1 pontig jutott. A mindent eldöntő hetedik meccset Oklahomában rendezik vasárnap hajnalban. A nagydöntő csütörtökön kezdődik.


NBA, rájátszás
Keleti Főcsoportdöntő, 6. mérkőzés

San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 118-91
A párharc állása: 3-3

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

