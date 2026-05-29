Életben maradt a Spurs a címvédő ellen, Wembanyama NBA-legendák nyomába lépett

Stephon Castle is sokat tett hozzá a San Antonio Spurs sikeréért a bajnok ellen

A francia szupersztár, Victor Wembanyama egy furcsa, szerzetesruhára emlékeztető öltözékben jelent meg a meccs előtt. A Spurs centere mindhárom eddigi győzelem kulcsszereplője volt, péntek hajnalban 28 ponttal, 10 lepattanóval és három blokkal zárt.

A 226 cm magas kosaras ezzel olyan legendák mellé zárkózott fel, mint a kétszeres bajnok center, David Robinson és a háromszoros bajnok Tim Duncan, akik a Spurs színeiben egy rájátszás során legalább öt alkalommal értek el 25 pontot és 10 lepattanót.

A párharc továbbra is kemény és feszült maradt: a Thunder játékosa, Chet Holmgren szóváltásba keveredett Vassell-lel, miután a Spurs játékosa blokkolta a zsákolási kísérletét a második negyedben.

Az Oklahoma Citynél Jalen Williams visszatért, miután a második mérkőzésen újra megsérült a combhajlítója, és kihagyta a következő három meccset. Az OKC egyik legjobbjának nem ment a játék, 10 perc alatt mindössze 1 pontig jutott. A mindent eldöntő hetedik meccset Oklahomában rendezik vasárnap hajnalban. A nagydöntő csütörtökön kezdődik.



NBA, rájátszás

Keleti Főcsoportdöntő, 6. mérkőzés



San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 118-91

A párharc állása: 3-3