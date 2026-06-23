Az ETO-csatár vb-góljának Argentína is örül, miután madridi játékosa átigazolási bombát robbantott
A labdarúgó-világbajnokság J csoportjában Jordánia 2-1-es vereséget szenvedett Algéria ellen. Az afrikaiak első gólját a magyar bajnok ETO csatára, Nadir Benbuali szerezte, és az algériai pontszerzéssel a címvédő Argentína bebiztosította első helyét a kvartettben. Az argentinok Ausztria elleni sikere után a rekorddöntő Lionel Messi mellett Julián Álvarez is középpontba került.
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