Négyórás, viharos mérkőzés főszereplője volt Mbappé, aki kíméletlenül beszélt Messiről

Kylian Mbappé már 16 vb-gólnál jár

A nemzeti csapatban immáron hatvan góllal rekorder Kylian Mbappé úgy nyilatkozott, hogy mentálisan nehéz volt megélni a két, öltözőben töltött órát, de a stáb jó munkát végzett a játékosok felkészítésével. A Dembélét szintén megdicsérő csatárt a nála eddig a vb-n eggyel több (öt) gólt szerző Messiről is kérdezték: – Nem a gólkirályi címre gondolok, ehelyett az a legfontosabb, hogy erős csapatszerkezetünk legyen, és hogy higgyünk a képességeinkben.

Leo mindig is szerzett gólokat, és mindig is fog, de én nem nézem, hogy éppen mit csinál, különben még több dologra kéne figyelnem. Csak a saját csapatom érdekel

– mondta.

A francia válogatott már biztosan kvartettje első két pozíciójának valamelyikében zár, és a csoport első helyéről várhatja a szintén hatpontos Norvégia elleni pénteki összecsapást, míg Iraknak ugyanabban az időpontban Szenegál ellen kell megküzdenie első pontjáért.