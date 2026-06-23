FranciaországIraklabdarúgó-vb 2026iraki válogatottKylian Mbappéviharfrancia válogatott

Négyórás, viharos mérkőzés főszereplője volt Mbappé, aki kíméletlenül beszélt Messiről

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Majdnem négyórás mérkőzést játszott egymással Franciaország és Irak válogatottja a labdarúgó-világbajnokságon. Az ázsiaiaknak továbbra sincsen pontjuk vb-ken, miután 3-0-s vereséget szenvedtek. Kylian Mbappé a Philadelphiára lecsapott vihar előtt és után is betalált, majd az aranylabdás Ousmane Dembélé is eredményes volt – Franciaország már biztosan továbbjutott.

Magyar Nemzet
2026. 06. 23. 5:07
Kylian Mbappé (kékben) Irak ellen is két góllal segítette a francia válogatottat Fotó: AFP/Roberto Schmidt
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Kylian Mbappé már 16 vb-gólnál jár

A nemzeti csapatban immáron hatvan góllal rekorder Kylian Mbappé úgy nyilatkozott, hogy mentálisan nehéz volt megélni a két, öltözőben töltött órát, de a stáb jó munkát végzett a játékosok felkészítésével. A Dembélét szintén megdicsérő csatárt a nála eddig a vb-n eggyel több (öt) gólt szerző Messiről is kérdezték: – Nem a gólkirályi címre gondolok, ehelyett az a legfontosabb, hogy erős csapatszerkezetünk legyen, és hogy higgyünk a képességeinkben. 

Leo mindig is szerzett gólokat, és mindig is fog, de én nem nézem, hogy éppen mit csinál, különben még több dologra kéne figyelnem. Csak a saját csapatom érdekel

– mondta.

A francia válogatott már biztosan kvartettje első két pozíciójának valamelyikében zár, és a csoport első helyéről várhatja a szintén hatpontos Norvégia elleni pénteki összecsapást, míg Iraknak ugyanabban az időpontban Szenegál ellen kell megküzdenie első pontjáért.

 

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