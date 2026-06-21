A spanyolok Argentína elkerüléséért is játszanak, jön Szalah legnagyobb esélye

Akárcsak a H, a G csoportban is fontos lehet az első hely megszerzése, hiszen itt az élen záró együttes egy harmadik helyezettel, majd várhatóan az Egyesült Államokkal találkozik azért, hogy eljusson a negyeddöntőbe. A nyitókör és a szinte kiszámíthatatlannak tűnő erőviszonyok alapján az is elképzelhető, hogy két forduló után a kvartett mind a négy csapata két-két ponttal áll majd.

Labdarúgó-világbajnokság, csoportkör, 2. forduló: vasárnap, H csoport: Spanyolország–Szaúd-Arábia 18.00

vasárnap, G csoport: Belgium–Irán 21.00

hétfő, H csoport: Uruguay–Zöld-foki-szigetek 0.00

hétfő, G csoport: Új-Zéland–Egyiptom 3.00