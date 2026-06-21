A spanyolok Argentína elkerüléséért is játszanak, jön Szalah legnagyobb esélye

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A 2026-os labdarúgó-világbajnokság G és H csoportjában is következnek a második forduló mérkőzései. Spanyolország a Zöld-foki-szigetekkel szembeni pontvesztés után Szaúd-Arábia ellen javítana, Uruguay pedig már legyőzné az újonc nyugat-afrikaiakat. Hozzájuk hasonlóan a H jelű kvartettben Belgium, Egyiptom, Irán és Új-Zéland is egy-egy ponttal várja a folytatást.

Magyar Nemzet
2026. 06. 21. 6:20
Lamine Yamal még nagyobb szerepet kaphat a spanyol válogatott világbajnoki mérkőzésein Fotó: NurPhoto via AFP/Ulrik Pedersen
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Akárcsak a H, a G csoportban is fontos lehet az első hely megszerzése, hiszen itt az élen záró együttes egy harmadik helyezettel, majd várhatóan az Egyesült Államokkal találkozik azért, hogy eljusson a negyeddöntőbe. A nyitókör és a szinte kiszámíthatatlannak tűnő erőviszonyok alapján az is elképzelhető, hogy két forduló után a kvartett mind a négy csapata két-két ponttal áll majd.

Labdarúgó-világbajnokság, csoportkör, 2. forduló:

  • vasárnap, H csoport: Spanyolország–Szaúd-Arábia 18.00
  • vasárnap, G csoport: Belgium–Irán 21.00
  • hétfő, H csoport: Uruguay–Zöld-foki-szigetek 0.00
  • hétfő, G csoport: Új-Zéland–Egyiptom 3.00

 

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