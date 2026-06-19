A magyar küldöttségnek eddig két bronzérme van. Egyéniben Szatmár András (kard) és Muhari Eszter (párbajtőr) lett harmadik.
Újabb súlyos kudarcot szenvedett az olimpiai bajnok magyar csapat
Akár két arany is kinézett, ám érem nélkül maradt a magyar küldöttség a franciaországi Antonyban zajló vívó Európa-bajnokság pénteki versenynapján. A 2024-es párizsi olimpián aranyérmes férfi párbajtőrcsapatat csupán hetedik lett, a női kardcsapat a bronzmeccsen maradt alul Olaszországgal szemben. A magyar válogatottnak így továbbra is csupán két érme van, egyéniben Szatmár András (kard) és Muhari Eszter (párbajtőr) is harmadik lett.
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