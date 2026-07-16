Csak a magyarokat lehet gyalázni? Az angol szurkolók kettős mércéje

Az argentinok egyébként azt énekelték:

Ki nem ugrál, nem argentin.

Hangzott már el ennél rosszabb lelátón, vélhetően a mostani vb-elődöntő alatt is.

Hogy gyalázták meg az angol szurkolók a magyar himnuszt?

Sőt, mi pontosan emlékszünk rá, hogy himnusz alatt is, s ha kicsit hátrébb lépnek a kettős mércéjüktől az angol szurkolók, akkor ők is felidézhetik, mi történt négy éve Wolverhamptonban.

Akkor nemhogy kifütyülték a magyar himnuszt, hanem egyenesen „rasszista sz…rházik” skandálással üzentek alatta a magyaroknak.

Válaszul a magyar válogatott akkor 4-0-s verést mért az angol nemzeti csapatra. Az angol szurkolók akkor a végére már a saját válogatottjukat fütyülték ki, a himnusz alatt történtekről viszont az interneten sokan akkor sem gondolták, hogy problémás lenne, sőt néhányan büszkén hirdették, hogy teljesen természetes az ellenfél himnuszának meggyalázása.