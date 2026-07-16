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Csak a magyarokat lehet gyalázni? Az angol szurkolók kettős mércéje

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Politikai szempontból is feszült mérkőzést vívott egymás ellen a labdarúgó-vb elődöntőjében Anglia és Argentína. Az angol szurkolók megrökönyödtek rajta, hogy az argentin drukkerek a brit himnusz alatt is énekeltek. A mérce persze kettős, jól emlékezhetünk rá, hogy az angolok sokkal rosszabb húzással rukkoltak elő négy éve a magyar válogatott ellen.

Koczó Dávid
2026. 07. 16. 17:53
Az angol szurkolók megdöbbentek, amikor az argentin drukkerek nem tisztelték a himnuszukat a labdarúgó-vb elődöntője előtt, a magyar válogatott ellen más volt a helyzet Fotó: Getty Images via AFP/Elsa
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Az argentinok egyébként azt énekelték:

Ki nem ugrál, nem argentin.

Hangzott már el ennél rosszabb lelátón, vélhetően a mostani vb-elődöntő alatt is.

Hogy gyalázták meg az angol szurkolók a magyar himnuszt?

Sőt, mi pontosan emlékszünk rá, hogy himnusz alatt is, s ha kicsit hátrébb lépnek a kettős mércéjüktől az angol szurkolók, akkor ők is felidézhetik, mi történt négy éve Wolverhamptonban.

Akkor nemhogy kifütyülték a magyar himnuszt, hanem egyenesen „rasszista sz…rházik” skandálással üzentek alatta a magyaroknak.

Válaszul a magyar válogatott akkor 4-0-s verést mért az angol nemzeti csapatra. Az angol szurkolók akkor a végére már a saját válogatottjukat fütyülték ki, a himnusz alatt történtekről viszont az interneten sokan akkor sem gondolták, hogy problémás lenne, sőt néhányan büszkén hirdették, hogy teljesen természetes az ellenfél himnuszának meggyalázása.

 

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