Csak a magyarokat lehet gyalázni? Az angol szurkolók kettős mércéje

Az argentinok egyébként azt énekelték:
Ki nem ugrál, nem argentin.
Hangzott már el ennél rosszabb lelátón, vélhetően a mostani vb-elődöntő alatt is.
Hogy gyalázták meg az angol szurkolók a magyar himnuszt?
Sőt, mi pontosan emlékszünk rá, hogy himnusz alatt is, s ha kicsit hátrébb lépnek a kettős mércéjüktől az angol szurkolók, akkor ők is felidézhetik, mi történt négy éve Wolverhamptonban.
Akkor nemhogy kifütyülték a magyar himnuszt, hanem egyenesen „rasszista sz…rházik” skandálással üzentek alatta a magyaroknak.
Válaszul a magyar válogatott akkor 4-0-s verést mért az angol nemzeti csapatra. Az angol szurkolók akkor a végére már a saját válogatottjukat fütyülték ki, a himnusz alatt történtekről viszont az interneten sokan akkor sem gondolták, hogy problémás lenne, sőt néhányan büszkén hirdették, hogy teljesen természetes az ellenfél himnuszának meggyalázása.
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