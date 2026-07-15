A spanyolok fölényes győzelme után alaposan összevesztünk
Spanyolország roppant magabiztos játékkal ölte meg a franciákat és jutott be a labdarúgó-világbajnokság döntőjébe. A meccs egyértelmű volt, nagy vita nem lehet arról, hogy a spanyolok megérdemelten lettek döntősök. Mi azonban mégis képesek voltunk arra, hogy Spanyolország elképesztő játékát látva is vitába keveredjünk.
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