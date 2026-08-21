Fabrizio Romano sportágat váltott, teniszezőről posztolt nagy hírt
Carlos Alcaraz visszatér. A korábbi világelső spanyol teniszező négy hónapot és két Grand Slam-tornát hagyott ki csuklósérülése miatt, a US Open viszont már nem nélküle zajlik. Alcaraz címvédőként érkezik New Yorkba, ezt Fabrizio Romano jelentette be. Jannik Sinner is jó úton halad a US Open-részvétel felé, mellette Arina Szabalenka érkezik világelsőként New Yorkba.
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